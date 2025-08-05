ইয়ং থাগ তার আইনজীবী দ্বারা ‘হিরো’ ডেকেছিলেন

ইয়ং থাগের প্রশংসা করেছেন তাঁর আইনজীবী ব্রায়ান স্টিল, যিনি র্যাপারকে “নায়ক” বলেছেন।
স্টিল তার দীর্ঘ এবং বিতর্কিত রিকো ট্রায়াল চলাকালীন থাগারের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং দু’জনকে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গঠনের জন্য উপস্থিত হয়েছিল।
একটি সংক্ষিপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া ক্লিপে কথা বলতে গিয়ে স্টিল, যিনি পরে পরামর্শদাতা ডিডির কাছে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন: “আপনার বিচারের পরে, জেফারি, আপনার বিচারের আগে থাকার চেয়ে বেশি খালাস রয়েছে। কারণ এটি আপনি দেখিয়েছিলেন যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাটি দুর্নীতিগ্রস্থ এবং প্রসিকিউটররা, প্রমাণগুলি লুকিয়ে রেখেছেন। আপনি এটি করেছিলেন।
এই বছরের শুরুর দিকে, থাগ তার বিচারে আবেদন করার জন্য তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন করেছিলেন যা তাকে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল তবে দীর্ঘকালীন প্রবেশনটির মুখোমুখি হয়েছিল।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে জিকিউর্যাপ সুপারস্টার এই আবেদনটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে আসছেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাকে তৈরি করা অসুবিধা হয়েছে কিনা।
তিনি জবাব দিয়েছিলেন: “একেবারে। আপনি জানেন যে আপনি জানেন না এমন কোনও কিছুর কাছে কেবল অনুরোধ করা পাগল But
এই আবেদনের চুক্তির কারণে থাগ তাকে কী র্যাপিং থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন: “আমি ইন্টারনেটে গ্যাং থিংস বা স্টাফের মতো কিছুই করতে পারি না। আমি সংগীতের বিষয়ে আমি কী সম্পর্কে কথা বলতে চাই সে সম্পর্কে আমি সত্যিই কথা বলতে পারি। আমি সাধারণত শীতল জিনিসগুলি সম্পর্কে র্যাম্প পেয়েছি। আমি কেবল কয়েকটি গানের কথা পেয়েছি যেখানে আমি কেবল রাস্তার স্টাফ সম্পর্কে র্যাপ করেছি এবং বেশিরভাগ সময় আমি এই গানের কথাটি র্যাপ করি না।”
তিনি আটলান্টাকে “আপত্তি” হিসাবে পরিদর্শন করা থেকে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকেও ব্লাস্ট করেছিলেন।
যদি থাগার তার প্রবেশনটি ভেঙে ফেলেছে বলে রায় দেওয়া হয়, তবে তিনি 20 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন।
ভক্তরা এখনও আটলান্টা র্যাপারটি ড্রপ করার জন্য অপেক্ষা করছেন উয় ছাড়জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে এটিই তার প্রথম অ্যালবাম হবে। তিনি মূলত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটি জুনের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে।