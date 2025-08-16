You are Here
ব্রেকিং: ইয়ঙ্কা আইয়েফেলের রেডিও স্টেশন, তাজা এফএম ইবাদান আগুনে আক্রান্ত [PHOTO]

প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে প্রবীণ গসপেল গায়ক ইয়ঙ্কা আইয়েফেল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইবাদানের অন্যতম জনপ্রিয় রেডিও স্টেশনগুলির মধ্যে একটি বিল্ডিং হাউজিং ফ্রেশ এফএম বর্তমানে আগুনে রয়েছে, নিউজমেকারস্লাইভ.অর্গ জানিয়েছে।

এই প্রতিবেদনের সময় ক্ষতির পরিমাণ এবং জ্বলনের কারণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।

২০১৫ সালে সম্প্রচার শুরু করা ফ্রেশ এফএম ওও স্টেট এবং এর বাইরেও একটি শীর্ষস্থানীয় স্টেশনে পরিণত হয়েছে, এটি আকর্ষণীয় টক শো, সংগীত প্রোগ্রামিং এবং প্রাণবন্ত শ্রোতার মিথস্ক্রিয়াটির জন্য পরিচিত।

বছরের পর বছর ধরে, এটি নাইজেরিয়া জুড়ে অন্যান্য শহরে প্রসারিত হয়েছে, শ্রোতাদের মধ্যে বিনোদন, সংবাদ এবং জনসাধারণের বিষয়বস্তুগুলির মিশ্রণের জন্য শ্রোতাদের মধ্যে একটি অনুগত অনুসারী অর্জন করেছে।

