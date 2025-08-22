ইয়াকুটিয়ায়, একটি জাইরানকা রানওয়ে বন্যা করতে পারে

কোলিমা নদীর তীরে জলের স্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে: বালিগিচানের জলবিদ্যুৎগুলিতে – প্লাস ২৮ সেন্টিমিটার, কর্টেক্স – প্লাস 58 সেন্টিমিটার প্রতিদিন।
চালু তথ্য ইউএসটি-মিডলকানস্কায়া জলবিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে মারাত্মক বৃষ্টিপাতের কারণে ইয়াকুট আবহাওয়ার পূর্বাভাসকারীরা জলবাহী আগুন রক্ষার জন্য জলের অলস স্রাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৩-২৪ আগস্ট, জলের উত্তোলন জাইরাইঙ্কা বিমানবন্দরে রানওয়ের বন্যার কারণ হতে পারে।
সমস্ত প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রস্তুতি, বন্যার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও, প্রজাতন্ত্রের পরিবহন মন্ত্রক জাইরানকা গ্রামে ডকিং ফ্লাইটের আয়োজন করে।