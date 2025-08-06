ইয়াঙ্কিরা দ্রুত কী ট্রেড-ডেডলাইন অধিগ্রহণের উপর প্লাগ টানুন

ব্রঙ্কসে তাঁর সময় এক বিপর্যয়কর শুরু হওয়ার পরে, নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস রিলিভার জ্যাক বার্ডের যথেষ্ট পরিমাণে দেখেছেন।
কলোরাডো রকিজের সাথে একটি ট্রেড-ডেডলাইন চুক্তিতে অর্জিত, পাখি ট্রিপল-এ প্রেরণ করা হয়েছিল সোমবার রাতে টেক্সাস রেঞ্জার্সের বিপক্ষে একটি গেমজয়ী তিন রানের হোম রান ছেড়ে দেওয়ার পরে।
লং বলটি অব্যাহত রেখেছে যা ইয়াঙ্কিসের সাথে ২৯ বছর বয়সী ডান-হ্যান্ডারের জন্য মাথা কাঁপানো শুরু হয়েছে, কারণ তিনি মাত্র ২.০ ইনিংসে সাত রান (ছয়টি উপার্জন) এবং চারটি হিট তিনটি খেলায় কাজ করেছেন।
তাঁর সাম্প্রতিক আউটগুলি পাখির জন্য নিম্নমুখী সর্পিল যা প্রসারিত হয়েছে। রকিজের সাথে থাকাকালীন, পাখির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার শেষ 17 টি গেমের 10 টিতে রান করার আগে, সেই প্রসারিত সময় 13.20 ইআরএর সমান। তার আগে, পাখি বেসবলের অন্যতম প্রভাবশালী রিলিভার ছিল, তার মৌসুমের প্রথম 28 টি আউটিংয়ের মধ্য দিয়ে একটি 1.41 ইআরএ পোস্ট করেছিল।
ব্রঙ্কসে পাখির পতন ইয়াঙ্কিস বুলপেনের সামগ্রিক সংগ্রামের সাথে যায়। নিউইয়র্কের হয়ে দেরী ইনিংসে উত্তর হওয়ার কথা বলা হয়েছিল এমন আরও একটি বাণিজ্য ডেভিন উইলিয়ামস, টেক্সাসে সোমবার রাতে গেম-টাইং হোমারকে পরিবেশন করেছিলেন। তার শেষ সাতটি উপস্থিতিতে, তার একটি 7.71 ইআরএ রয়েছে এবং সোমবারের পরাজয়ের পরে ম্যানেজার অ্যারন বুনের মন্তব্যের পরে কাছাকাছি সময়ে একটি সম্ভাব্য পরিবর্তন বাতাসে থাকতে পারে।
ইয়াঙ্কিরা বুলপেনকে বাড়ানোর জন্য সময়সীমার মধ্যে চুক্তি করেছিল, কলোরাডো থেকে পাখি, পিটসবার্গ থেকে ডেভিড বেদনার এবং সান ফ্রান্সিসকো থেকে ক্যামিলো দোভালকে নিয়ে আসে। যাইহোক, এই পদক্ষেপগুলি বেশিরভাগই ইয়াঙ্কিদের ক্ষতি করেছে, যারা মিয়ামি মারলিন্সের হাতে তিন-গেমের রাস্তা ঝাড়ুতে নেতৃত্বও বাষ্পীভবন দেখেছিল।
যদিও এটি এখনও বলা খুব তাড়াতাড়ি বলা হয়েছে যে রকিস পাখির জন্য দুটি সম্ভাবনা অর্জন করে বাণিজ্য জিতেছে, ইয়াঙ্কিসের প্রাথমিক ফলাফল অবশ্যই সেই দিকটিতে নির্দেশ করেছে। যদি পাখি ফিরে পেতে সক্ষম না হয় আত্মবিশ্বাস কলোরাডোতে থাকাকালীন এটি তাঁর আচরণের এত বড় অংশ ছিল, বাণিজ্যটি এমন সিদ্ধান্ত হবে যে নিউ ইয়র্কের বাকি মরসুম এবং তার বাইরেও আফসোস করতে পারে।