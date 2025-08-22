ইয়াঙ্কিসের অবিরত প্রতিরক্ষামূলক মেল্টডাউনগুলি তাদের আবার আঘাত করেছে

নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস বলপার্কের পাশাপাশি প্রধান লিগের যে কোনও দলকে বেসবলকে আঘাত করতে পারে এবং এটি সর্বদা তাদের যে কোনও খেলা জয়ের সুযোগ দেবে। তারা প্রধান লিগের যে কোনও দলের মতোই বেসবলকে খারাপভাবে ফিল্ড করে এবং এটি তাদের গেমসের জন্য ব্যয় করতে পারে।
আমেরিকান লিগের ওয়াইল্ড-কার্ড রেসে একেবারে বিশাল চার-গেম সিরিজটি শুরু করার জন্য বোস্টন রেড সোক্সের কাছে -3-৩ ব্যবধানে হেরে বৃহস্পতিবার রাতে আরও একবার প্রদর্শিত হয়েছিল।
বোস্টনকে স্ট্যান্ডিংগুলিতে ভিত্তি অর্জনের অনুমতি দেওয়ার জন্য কেবল ইয়াঙ্কিরা হেরে যায়নি, তবে তারা এটিকে মাঠে এড়িয়ে দিয়েছিল।
ইয়াঙ্কিরা যখন বোস্টনের প্রথম রান আনতে ক্যাচার বেন রাইস থেকে নিক্ষেপকারী ত্রুটি সহ তিনটি ত্রুটি করেছিল তখন দ্বিতীয় ইনিংসের শীর্ষে ইস্যুগুলি শুরু হয়েছিল।