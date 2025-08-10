You are Here
ইয়াঙ্কিসের কিংবদন্তি মারিয়ানো রিভেরা ওল্ড-টাইমারস দিবসে একটি অ্যাকিলিস আহত করেছে
ইয়াঙ্কিসের কিংবদন্তি মারিয়ানো রিভেরা ওল্ড-টাইমারস দিবসে একটি অ্যাকিলিস আহত করেছে

কিংবদন্তি নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের কলস মারিয়ানো রিভেরা শনিবার ক্লাবের th 77 তম ওল্ড-টাইমারস ডে গেমের সময় একটি অ্যাকিলিসকে আহত করেছে বলে জানা গেছে, দলের এক মুখপাত্র দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ।

সহকর্মী প্রাক্তন ইয়াঙ্কিসের পিচার রজার ক্লেমেন্স ইয়াঙ্কিস গেমের ডাব্লুএফএএন সম্প্রচারের সময় একটি সাক্ষাত্কারে প্রথম আঘাতটি প্রকাশ করেছিলেন।

ক্লেমেনস বলেছিলেন, “আমরা মারিয়ানো সম্পর্কে শুনে যতক্ষণ না এটি একটি মজার দিন ছিল। মারিয়ানো তার অ্যাকিলিসকে আঘাত করেছিল,” ক্লেমেনস বলেছিলেন। “আমি মনে করি তিনি এখন হাসপাতালে আছেন।”

রিভেরা শনিবারের ওল্ড-টাইমারস ডে গেমের একটি হাইলাইট তৈরি করেছিলেন যখন তিনি ব্যাট করতে এসেছিলেন এবং প্রাক্তন সতীর্থ এবং সহকর্মী ইয়াঙ্কিসের কিংবদন্তি অ্যান্ডি পেটাইটকে এককভাবে আঘাত করেছিলেন।

শনিবারের ওল্ড-টাইমারস ডে ক্রসস্টাউন প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ ইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে ইয়াঙ্কিসের 2000 ওয়ার্ল্ড সিরিজের জয়ের স্মরণে রেখেছে। রিভেরা, ক্লেমেনস এবং পেটিট সেই দলের সমস্ত মূল খেলোয়াড় ছিলেন।

রিভেরা প্রথম এবং একমাত্র খেলোয়াড় হয়েছিলেন যিনি 2019 সালে যখন তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তখন সর্বসম্মতিক্রমে বেসবল হল অফ ফেমে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ইচিরো সুজুকি 1 ভোটের সর্বসম্মত হল হয়ে উঠতে লজ্জা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে উত্সাহ দেওয়ার জন্য: ‘মরোনিক’

ডোনাল্ড ট্রাম্প, ডান, ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের পূর্ব কক্ষে মারিয়ানো রিভেরাকে স্বাধীনতার রাষ্ট্রপতি পদক উপস্থাপন করেছেন, 16 সেপ্টেম্বর, 2019। (অ্যান্ড্রু হ্যারার/ব্লুমবার্গ)

55 বছর বয়সী রিভেরা ট্রাম্পের 2024 সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারের সময় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন।

“প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তিনি আমার বন্ধু,” রিভেরা ডাব্লুএবিসি রেডিওতে বলেছিলেন “সিড এবং বন্ধুরা।” “আমি এটিকে অস্বীকার করতে পারি না। আমি কাউকে বলব। তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। এ কারণে আমি তাকে ভোট দিতে যাচ্ছি।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসির হোয়াইট হাউসে একটি মেজর লীগ বেসবল উদ্বোধনী দিবসের অনুষ্ঠানের সময়, জুলাই 23 জুলাই, 2020, মারিয়ানো রিভেরার সাথে ইয়াঙ্কিসের জন্য এমএলবি হল অফ ফেমের সাথে ক্যাচ খেলতে প্রস্তুত হন। (জিম ওয়াটসন/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

ট্রাম্প রিভেরাকে 2019 সালে রাষ্ট্রপতি পদক হিসাবে পুরষ্কার দিয়েছিলেন। ইয়াঙ্কিসের ভক্ত ট্রাম্প রিভেরাকে “সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কলস” হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন।

জ্যাকসন থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক। তিনি এর আগে ইএসপিএন এবং বিজনেস ইনসাইডারের হয়ে কাজ করেছিলেন। জ্যাকসন সুপার বাউল এবং এনবিএ ফাইনালগুলি covered েকে রেখেছেন এবং আইকনিক চিত্রগুলি ইউসাইন বোল্ট, রব গ্রোনকোভস্কি, জেরি রাইস, ট্রয় আইকম্যান, মাইক ট্রাউট, ডেভিড অর্টিজ এবং রজার ক্লেমেন্সের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন।



