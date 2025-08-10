You are Here
ইয়াঙ্কিসের ঘোষকরা জেসন আলেকজান্ডার বাম্পের সাথে সাথে ‘সিনফেল্ড’ রসিকতা তৈরি করেছেন
ইয়াঙ্কিসের ঘোষকরা জেসন আলেকজান্ডার বাম্পের সাথে সাথে ‘সিনফেল্ড’ রসিকতা তৈরি করেছেন

রবিবার ব্রঙ্কসে ওয়ার্ল্ডসের সংঘর্ষ হয়েছিল যখন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস জেসন আলেকজান্ডার নামে একটি হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস কলসির মুখোমুখি হয়েছিল।

অবশ্যই বিড়ম্বনাটি হ’ল জেসন আলেকজান্ডার নামে অভিনেতা হিট শোতে “সিনফেল্ড” দলের “ভ্রমণ সচিবের সহকারী” চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

সুতরাং, আলেকজান্ডার, কলস, উষ্ণতা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, ইয়াঙ্কিসের ঘোষক মাইকেল কে এবং তার রঙিন ভাষ্যকার, প্রাক্তন ইয়াঙ্কি এবং সিনফেল্ড অতিথি পল ও’নিল, শো থেকে লাইন ব্যবহার করে আলেকজান্ডারের উপর তাদের স্কাউটিং রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

রবিবার ইয়াঙ্কিসের “ট্র্যাভেলিং সেক্রেটারির সহকারী” চরিত্রে অভিনয় করা ব্যক্তি হিসাবে একই নাম সহ একটি অ্যাস্ট্রোস কলস। (গেটি চিত্র)

স্কাউটিং রিপোর্টের নোটগুলি ছিল, “এটি আপনি নয়, এটি আমি” আলেকজান্ডারকে জানার পক্ষে সম্মতি হিসাবে তিনি রবিবার আগের দিন পর্যন্ত পিচিং করছেন না, “দ্য সিগন রেগে গিয়েছিলেন” মিয়ামি মারলিন্সের বিরুদ্ধে তার স্কোরহীন আউট করার বিষয়টি নোট করার জন্য, এবং “ওয়ার্ল্ডস কোলাইডিং” করছে পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রকৃতির কারণে।

ও’নিল উল্লেখ করেছিলেন যে ইয়াঙ্কিরা ২১ আগস্ট জর্জ কোস্টানজা ববলেহেড দিচ্ছেন।

আলেকজান্ডার আসলে ষষ্ঠ ইনিংসে কোনও হিট বিড নিয়েছিল-হিউস্টনের -1-১ ব্যবধানে জয়ের বিজয়ী কলস।

১৯৯০ -এর দশকে তার আধিপত্য জুড়ে হিট সিরিজে থাকার জন্য ও’নিল “দ্য উইঙ্ক” পর্বে এসেছিলেন season তু in এটিই সেই যেখানে ক্রেমার (মাইকেল রিচার্ডস অভিনয় করেছেন) হাসপাতালের একটি ছেলেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি যে বিক্রি করেছিলেন, ইয়াঙ্কিসের সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত স্টেইনব্রেনারের জন্য জন্মদিনের কার্ড ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার চেষ্টা করে একটি খেলায় দুটি হোম রান করার জন্য সঠিক ফিল্ডারকে দুটি হোম রান করতে হবে।

প্রাক্তন আউটফিল্ডার সম্প্রচারের সময় বলেছিলেন যে তিনি এখনও অবশিষ্টাংশ পান – গত বছর তিনি বলেছিলেন যে তারা “57 টাকার মতো”, তবে তার সাম্প্রতিকতম চেকটিতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি 100 ডলার মাইলফলকটি ক্র্যাক করেছেন।

পল ও’নিল নিজেই, মাইকেল রিচার্ডস কসমো ক্রেমার হিসাবে (ব্যারি স্লোবিন/এনবিসিইউ ফটো ব্যাংক/গেটি চিত্রের মাধ্যমে এনবিসি ইউনিভার্সাল)

প্রাক্তন এমএলবি তারকা হ্যালি বেরি বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে খোলে

“তারা অবশ্যই আরও বেশি খেলবে (পর্বগুলি),” ও’নিল কৌতুক করেছিলেন।

“এটি বড় সময় নয় It’s এটি একটি ভাল অনুস্মারক, যদিও আপনি শোতে ছিলেন It’s এটি দুর্দান্ত,” তিনি গত বছর বলেছিলেন।

ও’নিল ছাড়াও ইয়াঙ্কিসের খেলোয়াড় ডেরেক জেটার, বার্নি উইলিয়ামস এবং ড্যানি টারতাবুল এবং ম্যানেজার বাক শোয়াল্টারও এই সিরিজে হাজির হয়েছিলেন, অন্যদিকে স্টেইনব্রেনারের জন্য একটি স্টান্ট ডাবল ব্যবহার করা হয়েছিল, যিনি সহ-ক্রিয়েটর ল্যারি ডেভিড কণ্ঠ দিয়েছিলেন। রিয়েল স্টেইনব্রেনার এমন একটি দৃশ্য ফিল্ম করেছিলেন যা কখনও ব্যবহার করা হয়নি, তবে কেন ফেল্পসের পক্ষে জে বুহনারকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তার ভুলের মতো জাল হিসাবে তিনি কখনও উন্মুক্ত ছিলেন না।

ও’নিলের কেরিয়ারে ১৫ টি মাল্টি-হোমার গেমস ছিল, ৩১ আগস্ট, ১৯৯৫-এ তিনটি ডাইনারকে আঘাত করা সহ (“সিনফেল্ড” পর্বের কল্পিত খেলাটি তাদের মধ্যে একটিও ছিল না, কারণ পার্কের বাড়ির রান একটি ট্রিপলকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি একটি ত্রুটিতে স্কোর করেছিলেন)।

ইয়াঙ্কিরা ২০২২ সালে তার ২১ নম্বরে অবসর নিয়েছিল। ২০০৮ সালে ও’নিল অবসর নেওয়ার সাত বছর পরে পিচার ল্যাট্রোয় হকিন্স এটি পরেছিলেন, তবে এর কারণে এটি উত্সাহিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত মনুমেন্ট পার্কে সম্মানিত না হওয়া পর্যন্ত এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছিলেন।

ওনিল 1993 থেকে 2001 পর্যন্ত ইয়াঙ্কিসের হয়ে খেলেছিলেন, তার সাথে তার আগের আটটি মরসুম ব্যয় করার পরে সিনসিনাটি রেডস

