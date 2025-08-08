You are Here
ইয়াঙ্কিসের সম্ভাব্য উত্তরটি মরসুম বাঁচাতে উত্থিত হয় – আপাতত
ওয়ান আউট, সপ্তম ইনিং, আর্লিংটনে 2-2 টাই। বেন রাইস ডাগআউট থেকে ম্যানেজার অ্যারন বুন হিসাবে পল গোল্ডশ্মিড্টকে অস্টিন ওয়েলসের জন্য চিমটি দেওয়ার জন্য দেখেছিলেন।

যখন গোল্ডশ্মিড্ট গো-এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাম মাঠের প্রাচীরের উপরে 0-2 ফাস্টবলকে চূর্ণ করেছিলেন, তখন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস পঞ্চম ইনিংসের পর থেকে প্রথম নেতৃত্ব পেয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাদের কাছে এটি ছিল কারণ ভাতের ধরার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিস্থাপনকে সম্ভব করে তুলেছিল।

মাল্টি-পজিশনের অস্ত্র হিসাবে 26 বছর বয়সের উত্থান আরও সময়োপযোগী হতে পারে না।

ইয়াঙ্কিস বুধবারের টেক্সাস সিরিজের ফাইনালে প্রবেশ করেছে, ২৮ শে মে থেকে সাত-গেম আল ইস্টের লিডকে উড়িয়ে দিয়েছে, টরন্টোর পিছনে .5.৫ গেমস এবং প্রথম ওয়াইল্ড কার্ডের জন্য বোস্টনের পিছনে ৩.৫.৫.৫.৫ গেমস বসে। তারা ঘরে বসে হিউস্টনের মুখোমুখি হওয়ার আগে যে কোনও বিরতির জন্য মরিয়া 0-5 আগস্ট শুরু করেছিল।

চাল তাদের প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সমাধান উপস্থাপন করে। তার .779 ওপিএস ভাল উপরে বসে .719 এমএলবি গড়16 হোম রান এবং অভিজাত যোগাযোগের মেট্রিক দ্বারা চালিত। বেসবল সাওয়ান্ট তাকে র‌্যাঙ্ক করে 95 তম পার্সেন্টাইল বা উচ্চতর হার্ড-হিট শতাংশে, গড় প্রস্থান বেগ, প্রত্যাশিত স্লাগিং এবং প্রত্যাশিত ওজন অন-বেস গড়।

ভাতটি কোথায় শুরু হয়েছিল তা বিবেচনা করে এই সংখ্যাগুলি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। গত মৌসুমে 178 প্লেটের উপস্থিতিতে 2021 12 তম রাউন্ডের ডার্টমাউথ পিক .171 হিট। তবে জেনে তিনি 2025 সালে ধরবেন, ভাত 10 পাউন্ড যোগ করেছে তার ফ্রেমে এবং তার প্রাপ্তি দক্ষতায় নিরলসভাবে কাজ করেছেন।



