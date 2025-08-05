ইয়াঙ্কিস ইমপ্লোশনটি নিকটবর্তী হিসাবে উইলিয়ামসের জন্য চূড়ান্ত খড় হওয়া উচিত

আমরা যথেষ্ট দেখেছি।
সোমবার, নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস নিকটতম ডেভিন উইলিয়ামসের নাইটমারিশ মরসুম টেক্সাস রেঞ্জার্সের কাছে 8-5 অতিরিক্ত ইনিংসের হেরে অব্যাহত ছিল, একটি জিনিসকে বেদনাদায়কভাবে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। এখন সময় এসেছে ম্যানেজার অ্যারন বুনকে অন্য কাউকে চাকরি দেওয়ার জন্য।
উইলিয়ামস উড়ে গেল তার তৃতীয় সংরক্ষণ মৌসুমের, রেঞ্জার্স চিম্টি হিটার জোক পেডারসনকে একক হোম রান দেওয়া। তিনি জোনের মাঝখানে একটি 83 মাইল প্রতি ঘন্টা পরিবর্তন রেখেছিলেন এবং পেডারসন 408 ফুট ডান মাঠে বলটি ড্রিল করেছিলেন।
তৃতীয় বেসম্যান জোশ জাং দশমীর নীচে ট্রেড-ডেডলাইন অধিগ্রহণ জ্যাক বার্ডকে তিন রানের হোম রান করলে রেঞ্জার্স জিতেছিল।
এই মরসুমে, উইলিয়ামসের একটি 5.10 অর্জনের গড় গড় রয়েছে। বুধবার ট্যাম্পা বে রশ্মির কাছে ৫-৪ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি টানা দুটি সাশ্রয়ের সুযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন।
ইয়াঙ্কিরা উইলিয়ামস অর্জন করেছিল 2024 সালের ডিসেম্বর একটি বাণিজ্য বাম-হাতের কলস নেস্টর কর্টেস, ইনফিল্ডার কালেব ডার্বিন এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্স সহ।
তিনি যখন ব্রিউয়ারদের সাথে লিগের অন্যতম সেরা রিলিভার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, উইলিয়ামস ইয়াঙ্কিসের পক্ষে কাজ করেননি। তিনি এই মৌসুমে 42.1 ইনিংসে 24 টি রান অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন; 2022-24 থেকে, তিনি 141 ইনিংসে 26 টি রান ছেড়ে দিয়েছেন।
উইলিয়ামস হতাশাজনকভাবে বেমানান হয়েছে, দলগুলি তাদের ক্লোজারদের কাছ থেকে বহন করতে পারে না। তার প্রথম 12 টি আউটিংয়ে, তিনি 10 ইনিংসে 10 টি অর্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন, চারটি সেভ এবং একটি উড়ে যাওয়া সেভের সাথে 0-2 তে গিয়েছিলেন।
তিনি মে মাসে কিছুটা ভাল ছিলেন, যখন তিনি একটি 4.50 অর্জিত রান গড় রেকর্ড করেছিলেন এবং জুনে যখন 9.2 ইনিংসে একজনকে রান অর্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন তখন তিনি তার প্রাক্তন স্বর মতো আরও বেশি দেখেছিলেন। গত মাসে, তিনি তার প্রথম মৌসুমের ফর্মে ফিরে এসেছিলেন, ১১ ইনিংসে ৫.7373 ইআরএ দিয়ে জুলাই শেষ করেছিলেন।
তাঁর নড়বড়ে প্রথম আগস্ট সেভ প্রচেষ্টা প্রস্তাব দেয় যে এই মাসে শেষের চেয়ে আলাদা নাও হতে পারে।
গত বৃহস্পতিবার ট্রেড ডেডলাইনে ইয়াঙ্কিস রিলিভার যুক্ত করা হয়েছে ডেভিড বেদনার, ক্যামিলো দোভাল এবং পাখি। তিনজনেরই প্রথম প্রথম ছাপ ছিল, তবে বেডনার এবং দোভাল, বিশেষত, গেমস বন্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ক্র্যাকটি পাওয়া উচিত।
উইলিয়ামসের সাথে লেগে থাকা রাশিয়ান রুলেট। এটি কোনও ঝুঁকি নয় যা নিউইয়র্ক, যা পরপর চারটি হারিয়েছে এবং আল ইস্টে তৃতীয় স্থানে নেমেছে, গ্রহণ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখতে পারে।