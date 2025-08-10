ইয়াঙ্কিস কিংবদন্তি দলের পুরানো টাইমারদের খেলায় বড় আঘাতের শিকার

নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস 2019 সালের পর প্রথমবারের মতো তাদের পুরানো টাইমারদের খেলাটি ফিরিয়ে এনেছে এবং এটি দলের অন্যতম সেরা সর্বকালের খেলোয়াড়ের পক্ষে ভাল হয়নি। হল অফ ফেমের কাছাকাছি মারিয়ানো রিভেরা একটি উড়ানের বলটি তাড়া করার চেষ্টা করার সময় একটি ছেঁড়া অ্যাকিলিস ভোগ করেছিল।
রিভেরা খেলায় একবারে হিট করেছিলেন এবং মাঠে নিজেকে আহত করার আগে প্রাক্তন সতীর্থ অ্যান্ডি পেটাইটের একক ছাড় দিয়েছিলেন।
রিভেরার এজেন্ট জানিয়েছেন এই সপ্তাহে অস্ত্রোপচার করা হবে (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে)।
আউটফিল্ডে খেলতে গিয়ে রিভেরা বড় আঘাতের শিকার হয়েছেন এটি প্রথমবার নয়।
ব্যাটিং অনুশীলনের সময় ফ্লাই বলগুলি কাঁপানোর সময় তিনি ২০১২ মৌসুমে তার এসিএল ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং সেই মরসুমের বাকী অংশটি মিস করেছিলেন।
লিগের ইতিহাসে রিভেরা অন্যতম সজ্জিত ত্রাণ কলস-এবং ইয়াঙ্কিস-মেজর লীগ বেসবলের সর্বকালের সেভস লিডার (652) হিসাবে তাঁর কেরিয়ার শেষ করে এবং খ্যাতি নির্বাচনের একমাত্র সর্বসম্মত হল হওয়ার গৌরবও রয়েছে। তিনি ১৯৯৯, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে তাদের ব্যাক-টু-ব্যাক-টু-ব্যাক চ্যাম্পিয়নশিপ দল সহ পাঁচটি বিশ্ব সিরিজ বিজয়ী দলের অংশও ছিলেন।
যদিও বেশ কয়েকটি দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সম্মান জানাতে দিন রয়েছে এবং কারও কারও কাছে মাঝে মাঝে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের জড়িত খেলা রয়েছে, ইয়াঙ্কিরা একমাত্র দল যা নিয়মিতভাবে একটি আসল খেলা রাখে। এটি সাধারণত নিয়মিত মরসুমের অন্যতম হাইলাইট।
খেলার আগে রিভেরা বলেছিলেন যে তিনি ইয়াঙ্কিসের বর্তমান কাছাকাছি, ডিভিন উইলিয়ামসের সাথে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিলেন, দলের বুলপেন থেকে তার সাম্প্রতিক লড়াইগুলি বেরিয়ে এসেছিল।