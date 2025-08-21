You are Here
ইয়াঙ্কিস জেনেশুনে এমন খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছে যারা একবার ইহুদি সহপাঠীর দরজায় স্বস্তিকা আঁকেন
News

ইয়াঙ্কিস জেনেশুনে এমন খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছে যারা একবার ইহুদি সহপাঠীর দরজায় স্বস্তিকা আঁকেন

(জেটিএ) – নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস গত মাসে একজন খেলোয়াড়কে খসড়া করেছিলেন, যিনি অ্যাথলেটিক জানিয়েছেন, কলেজের নবীন হিসাবে ইহুদি শিক্ষার্থীর দরজায় স্বস্তিকা আঁকতে স্বীকার করেছেন।

স্পোর্টস নিউজ সাইট অনুসারে, ২০২৪ মৌসুমের আগে বিরোধী ঘটনা সম্পর্কে প্রধান লীগ দলকে অবহিত করা সত্ত্বেও টিম প্রেসিডেন্ট র্যান্ডি লেভাইন সহ দলের বেশ কয়েকটি উচ্চ পদস্থ ইহুদি নেতাদের অনুমোদনের পরে ইয়াঙ্কিরা কোর জ্যাকসনকে খসড়া করেছিলেন।

জ্যাকসন নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 17 বছর বয়সী নবীন ছিলেন যখন তিনি ইহুদি শিক্ষার্থীর দরজায় স্বস্তিকা আঁকেন, অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন যে তিনি “ব্ল্যাকআউট মাতাল” এবং তিনি অভিনয়টি মনে করতে পারেননি বা কেন তিনি এটি করেছিলেন।

জ্যাকসন অ্যাথলেটিককে বলেছেন, “আমি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তির মতো অনুভব করেছি।” “আমি চাই না যে আমার ক্রিয়াকলাপের জন্য কোনও অজুহাত থাকুক।”

নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় জ্যাকসনকে জরিমানা করেছিল, তাকে অনলাইনে প্রাথমিক সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে গেছে এবং ঘটনার পরে তাকে সম্প্রদায় পরিষেবা নিযুক্ত করেছিল। জ্যাকসন অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন যে সেখানে “অন্য কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।” তিনি বলেছিলেন যে তিনি শিক্ষার্থীর কাছে ক্ষমা চাইতে চেয়েছিলেন তবে দাবি করেছেন যে তাকে ক্যাম্পাস পুলিশ তাদের সাথে যোগাযোগ না করার কথা বলা হয়েছিল।

জ্যাকসন অ্যাথলেটিককে বলেছেন, “আমি মনে করি এটি আমার গল্পের অংশ।” “আমার এখন এই প্ল্যাটফর্মটি রয়েছে যা God শ্বর আমাকে দিয়েছেন এবং আমি তাঁর ক্ষমা সম্পর্কে আমার গল্পটি ভাগ করতে পারি।”

জ্যাকসনের এজেন্ট, ব্লেক করোস্কি, জ্যাকব স্টেইনমেটজকেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যিনি ২০২১ সালে এমএলবিতে প্রথম গোঁড়া ইহুদি খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

স্টেইনমেটজ সুপারিশ করেছিলেন যে করোস্কি জ্যাকসনকে বিরোধীতা সম্পর্কে শেখানোর চেষ্টা করুন – তারপরে নিজেই খেলোয়াড়কে ডেকেছিলেন।

“এখনই,” স্টেনমেটজ অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন, “আপনি বলতে পারেন (জ্যাকসন) বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর, মধুরতম ছাগলছানা, (তবে) এই ধরণের ইস্যুতে এসে শিলা হিসাবে বোবা।”

করোস্কি যতক্ষণ না জ্যাকসনকে অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত বড় লীগ বেসবল দলকে অবহিত করেছিলেন এবং তার কর্মের পরিণতিগুলি বোঝার জন্য স্টেইনমেটজের সাথে কাজ করতে সম্মত হন ততক্ষণ তিনি জ্যাকসনের পরামর্শ অব্যাহত রাখতে রাজি হন।

স্টেইনমেটজ জ্যাকসনকে সংযুক্ত করেছিলেন যিশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী আন স্কুইসিয়েরিনির সাথে যারা আন্তঃফেইথ হলোকাস্ট শিক্ষা অধ্যয়ন করে। তিনি জ্যাকসনের জন্য পাঁচ সপ্তাহের কোর্স ডিজাইন করেছিলেন যা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন।

ইস্রায়েলের জ্যাকব স্টেইনমেটজ মিয়ামিতে মঙ্গলবার, ১৪ ই মার্চ, ২০২৩, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে বিশ্ব বেসবল ক্লাসিক গেমের প্রথম ইনিংসের সময় একটি পিচ সরবরাহ করেছেন। (এপি/উইলফ্রেডো লি)

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং টিউফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যদের মধ্যে ঘটনা ঘটেছিল, ছাত্রাবাসের দরজাগুলিতে স্বস্তিকা গ্রাফিতি তুলনামূলকভাবে প্রায়শই রিপোর্ট করা হয়। নেব্রাস্কায় ঘটনাটি এই সংবাদটি তৈরি করার মতো উপস্থিত না হলেও, স্থানীয় উপাসনালয়ের দরজায় স্বস্তিকাসকে আঁকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করার এক বছরেরও কম সময় এসেছিল।

জ্যাকসন প্রথম অ্যাথলিট নন যিনি বিরোধীতার অভিযোগের মুখোমুখি হন। 2022 সালে, এনবিএ তারকা কিরি ইরভিং একটি অ্যান্টিসেমিটিক ছবিতে একটি লিঙ্ক পোস্ট করার পরে হুড়োহুড়ি করে। এক বছর আগে, সহকর্মী খেলোয়াড় মায়ার্স লিওনার্ডকে একটি ভিডিও গেমটিতে অ্যান্টিসেমিটিক স্লুর ব্যবহার করার জন্য মিয়ামি হিট থেকে স্থগিত করা হয়েছিল। তারা তপস্যা প্রদর্শন করেছে তা দেখানোর জন্য উভয় তারকা পদক্ষেপ নিয়েছিল।

খসড়াটির আগে, ইয়াঙ্কিসের অপেশাদার স্কাউটিংয়ের পরিচালক ড্যামন ওপেনহাইমার অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন যে তিনি ইউটা প্রধান কোচ গ্যারি হেন্ডারসনকে ডেকেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে জ্যাকসন “একটি কোণে পরিণত হয়েছে”।

ইয়াঙ্কিরা এই ঘটনার বিষয়ে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারও সাথে কথা বলেননি, তবে ওপেনহেইমার অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন যে জ্যাকসনকে খসড়া করার সিদ্ধান্তটি তিনি সেখানে তাঁর কেরিয়ারে সবচেয়ে নিখুঁত “যথাযথ পরিশ্রম” অনুসরণ করেছিলেন।

নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস এবং নিউইয়র্ক মেটসের মধ্যে একটি বেসবল খেলার আগে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম, 18 মে, 2025, নিউইয়র্কের। (এপি ফটো/ফ্র্যাঙ্ক ফ্র্যাঙ্কলিন II)

জ্যাকসনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রভাবের অধীনে গাড়ি চালানোর অভিযোগও করা হয়েছিল, যেখানে তিনি কলেজের শেষ দুটি মরসুমে খেলেছিলেন। এই ঘটনার পরে, জ্যাকসন কমিউনিটি সার্ভিস সম্পাদন করেছেন, পদার্থের অপব্যবহার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং জরিমানা প্রদান করেছেন, করোস্কি বলেছিলেন।

“আমি মনে করি যে এগিয়ে চলেছে, আমরা একজন ভাল নাগরিক এবং একজন ভাল ব্যক্তি এবং একজন ভাল বেসবল খেলোয়াড় পেয়েছি,” ওপেনহাইমার আউটলেটকে বলেছেন।

জ্যাকসনকে ইয়াঙ্কিদের কাছে $ 147,500 এর বোনাস দিয়ে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল এমন একটি জায়গার জন্য যা সাধারণত $ 411,100 এর মান ধারণ করে।

জ্যাকসন অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন যে তিনি তার অতীত সম্পর্কে বিরক্ত হতে পারে এমন কারও কাছ থেকে “ক্ষমা” জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি “তাদের জানান যে আমি যখন ছিলাম তখন আমি একই ব্যক্তি নই।”

“আমি বড় হয়েছি। আমি শিখেছি। আমি পুনর্মিলন করেছি,” জ্যাকসন বলেছিলেন। “এটি সম্পর্কে জানতে আমার যা করা দরকার তা আমি করেছি।”

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts