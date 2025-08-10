ইয়াঙ্কিস নিকটবর্তী ডেভিন উইলিয়ামস বলেছিলেন ‘আমি এখনই দুর্গন্ধযুক্ত’ save

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডেভিন উইলিয়ামস শুক্রবার রাতে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামের ound িবি থেকে হাঁটলেন বুস তাকে ঝরনার জোরে গর্জন করে।
হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসের কাছে ৫-৩ ব্যবধানে হেরে দুটি আউট সহ দুটি রান হোমার সহ দশম ইনিংসের শীর্ষে তিন রান সমর্পণ করার সময় নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস রিলিভারদের লড়াই অব্যাহত ছিল।
উইলিয়ামসকে ২০২৫ সালে ইয়াঙ্কিসের বোনা ফিড হওয়ার কথা ছিল, তবে বছরে ১ save টি সঞ্চয় সত্ত্বেও তিনি সে ক্ষেত্রে কোনও ধারাবাহিকতা খুঁজে পাননি। অল স্টার বিরতির পর থেকে, উইলিয়ামস একেবারে খারাপ হয়েছে এবং ইয়াঙ্কিসের প্রতিটি শেষ তিনটি ক্ষতির মধ্যে একটি ফুঁকানো সেভ বা উইলিয়ামসের ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
উইলিয়ামস হেরে ইয়াঙ্কিসের ক্লাবহাউসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছিলেন, যা তাদের আমেরিকান লিগের চূড়ান্ত বন্য-কার্ডের জন্য ক্লিভল্যান্ড গার্ডিয়ানদের উপরে মাত্র অর্ধ-গেমের উপরে রেখেছিল এবং তিনি তার অভিনয় সম্পর্কে ভোঁতা ছিলেন।
“আমি পিচ তৈরি করছি না,” তিনি একাধিক আউটলেটগুলির মাধ্যমে বলেছিলেন। “এটি বেশ সহজ। আমি এখনই দুর্গন্ধযুক্ত।”
নতুন বুলপেনের পরে ইয়াঙ্কিরা হার্টব্রেকার হারাতে পারে, অন্যান্য বাণিজ্য টুকরোটি অসম্ভব বনামকে সরিয়ে দেয়। মারলিনস
অল স্টার বিরতির পর থেকে উইলিয়ামস পাঁচটি সরাসরি আউটিংয়ে কমপক্ষে একটি রান ছেড়ে দিয়েছেন। তার আগে, তিনি তার লড়াই সত্ত্বেও মাত্র একটি হোম রান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তার শেষ আটটি উপস্থিতিতে চারজনকে অনুমতি দিয়েছিলেন।
টেক্সাস রেঞ্জার্সের মুখোমুখি দলের সাম্প্রতিক রোড ট্রিপে, উইলিয়ামস নবম ইনিংসের নীচে সিরিজ ওপেনারে প্রবেশ করে এই মৌসুমে মাত্র দুটি হোমার এবং একটি অপ্সের সাথে এই মৌসুমে হতাশ হয়ে পড়েছেন এমন প্রবীণ বাম-হাতের হিটার জোক পেডারসনকে একটি গেম-টাইং হোম রান ছেড়ে দিয়েছেন। ইয়াঙ্কিরা অতিরিক্ত ইনিংসে সেই খেলাটি হেরেছিল।
পরের দিন রাতে, উইলিয়ামসকে আবার ডেকে আনা হয়েছিল এবং ইয়াঙ্কিরা ২-০ ব্যবধানে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে অষ্টম পর্বের নীচে রাউডি টেলিজকে একটি গো-সামনের দিকে, দুই রানের একক ছেড়ে দিয়েছিল।
ইয়াঙ্কিসের ভক্তরা এই মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে অ্যারন বুনের উইলিয়ামস মোতায়েনের বিষয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে এই মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে অ্যারন বুনের উইলিয়ামসকে মোতায়েন করা হয়েছে এবং এটি এখন কেবল আরও তীব্র হয়েছে যে প্রতিটি খেলা পোস্টসেশন রেসে গণনা করে। সুতরাং, একটি অ্যাস্ট্রোস দলের বিপক্ষে বিক্রি হওয়া বাড়ির ভিড়ের সাথে যা পিনস্ট্রিপসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, ভক্তরা দশম ইনিংসের শীর্ষে ফলাফল নিয়ে খুশি ছিলেন না।
রানার ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বেসে থাকায়, উইলিয়ামসের প্রথম পিচটি ছিল একটি উৎখাত ফাস্টবল যা ব্যাকস্টপে গিয়েছিল, জোসে আল্টুভকে তাত্ক্ষণিকভাবে তৃতীয় বেসে যেতে দেয়। তারপরে, কার্লোস কোরিয়া একটি গো-সামনের সিঙ্গেলটিকে 3-2 করে তোলে।
যদিও এই ব্যাকব্রেকারটি ছিল দুটি রান শটটি টেলর ট্রামেলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যার মরসুমে দুটি হোমার রয়েছে, ৮২ মাইল প্রতি ঘন্টা পরিবর্তনের সময় যা এই অঞ্চলের মাঝখানে বসেছিল।
উইলিয়ামস যখন টমি জন সার্জারি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন সময় উল্লেখ করে উইলিয়ামস বলেছিলেন, “আমি সম্ভবত 2018 সাল থেকে এভাবে লড়াই করতে পারি নি।” “আমি তখন যা করেছি তা হ’ল কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং কেবল যেভাবেই সম্ভব দলকে সহায়তা করার চেষ্টা করুন” “
যখন জানতে চাইলে উইলিয়ামস কেন দশম স্থানে ছিলেন, বুন বলেছিলেন যে বাণিজ্য সময়সীমা অধিগ্রহণ, ডেভিড বেদনার উপলভ্য ছিলেন না এবং মার্ক লেইটার জুনিয়র সম্ভবত “সম্ভবত” ছিলেন না। তিনটি ডান হাতের হিটারের কারণে, লেফটিস টিম হিল এবং ব্রেন্ট হেড্রিক বুনের চোখে পছন্দসই অস্ত্র ছিল না।
লেইটার যদিও মঙ্গলবার ও বুধবার মিলিত মাত্র 12 টি পিচ নিক্ষেপ করেছে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
বুন বলেছিলেন, “আমরা চেষ্টা করব এবং (উইলিয়ামস) এর জন্য তাকে কলমের একটি বড় অংশ হিসাবে ফিরিয়ে আনার জন্য ভাল দাগগুলি খুঁজে পাব, যা তার হওয়া উচিত,” বুন বলেছিলেন।
উইলিয়ামস, এই অফসেসন মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্সের একটি বাণিজ্য অধিগ্রহণ, 2022-24 থেকে তার প্রাক্তন স্কোয়াডের সাথে 141 ইনিংসের উপরে মাত্র 26 রান অর্জন করেছে। তিনি এখন ইয়াঙ্কিসের সাথে ২৮ টি ওভার 44 ইনিংসকে অনুমতি দিয়েছেন এবং মরসুমে একটি 5.73 ইআরএ রয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।