ইয়াঙ্কিস ‘ব্রায়ান ক্যাশম্যান’ জেরিট কোলের সাথে সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত ‘

নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস অর্গানাইজেশন ফ্যান বেসের মতো জেরিট কোল সম্পর্কে ঠিক একইরকম অনুভব করে।

“[I’m] সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত, “জেনারেল ম্যানেজার ব্রায়ান ক্যাশম্যান বলেছেন নিউ ইয়র্ক পোস্ট এবং রবিবার নিউজডে।

বৃহস্পতিবার মিনেসোটা যমজদের বিপক্ষে নৃশংস যাত্রা শুরু করার পরে কোল তার নিক্ষেপকারী কনুইতে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং তখন থেকেই গুরুতর উদ্বেগের আশেপাশে গুরুতর উদ্বেগ বেড়েছে।

কোল শুক্রবার সেই ডান কনুইতে পরীক্ষা এবং ইমেজিং করেছেন এবং বর্তমানে তিনি এটি সম্পর্কে দ্বিতীয় মতামত চাইছেন, যা কখনই ভাল লক্ষণ নয়।

ম্যানেজার অ্যারন বুন উল্লেখ করেছেন যে সোমবারের প্রথম দিকে একটি আপডেট আসতে পারে, তবে ক্যাশম্যান পরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশাবাদী বলে মনে হয়।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা কীভাবে এটি খেলবে তা দেখব।” “আমি সর্বদা সবচেয়ে খারাপটি ভাবতে এবং সেরাটির জন্য আশা করি।

“স্পষ্টতই আপনি যা চান তা নয়, তবে এটি শেষ পর্যন্ত এখানে 2025 সালে আমাদের যাত্রার অংশ।”

রোস্টারটির আরেকটি মূল অংশ, জিয়ানকার্লো স্ট্যান্টনও কনুইয়ের আঘাতগুলি নিয়ে কাজ করছেন, কারণ তিনি উভয় বাহুতে তার “গুরুতর” টেনিস কনুইতে season তু-শেষের অস্ত্রোপচার এড়ানোর চেষ্টা করছেন।

২০২৪ সালের পোস্টসিসন স্টারের জন্য বর্তমানে কোনও সময়রেখা নেই, যিনি উল্লেখ করেছিলেন যে গত মৌসুমে তিনি তার ব্যাটে যে সামঞ্জস্য করেছেন তা উভয় কনুইয়ের টেন্ডিনাইটিসের কারণ হতে পারে।

কোলের জন্য, স্পষ্টতই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দৃশ্যটি যখন এটি কলসির জন্য একটি নিক্ষেপকারী কনুই জড়িত থাকে তখন একটি ইউসিএল ইনজুরি, যা সাধারণত টমি জন সার্জারির দিকে পরিচালিত করে-এমন একটি পদ্ধতি যা কোনও খেলোয়াড়কে বছরের জন্য আউট করে তোলে।

২০২৫ সালে তাদের আশাবাদী ওয়ার্ল্ড সিরিজ রিভেঞ্জ সফরের দিক থেকে কোলের অর্থ কী তা বিবেচনা করে ইয়াঙ্কিদের কাছে এটি একটি ক্রাশ ধাক্কা হবে।

কোলে ২০২৪ সালে একটি কনুইয়ের চোটও মোকাবেলা করেছিলেন যা নিয়মিত মরসুমে বাম্পে ফিরে আসার আগে বসন্তে তাকে কিছুটা সময় বন্ধ করে দেয়। ক্যাশম্যান যোগ করেছেন যে কোলের উদ্বেগ, যা তিনি শনিবার স্বীকার করেছেন, এটি গত মৌসুমে কীভাবে এটি পরিচালনা করা হয়েছিল তার কারণে নতুন কিছু নয়।

“আমি ট্যাম্পায় তার সাথে ছিলাম। আমার মনে হয় গত বছর, [it was] খুব সংবেদনশীল [for Cole] কারণ এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা ছিল, “ক্যাশম্যান ব্যাখ্যা করেছিলেন।” এই বছর এখন, সংবেদনশীল নয় কারণ তিনি ইতিমধ্যে এই লাইনে চলেছেন। এবং তাই, আমি মনে করি তিনি এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য মানসিকভাবে আরও প্রস্তুত কারণ তিনি ইতিমধ্যে এর আগে একবার মোকাবেলা করেছেন। সুতরাং, এবং এটি এমনকি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। কেবল সাধারণভাবে, আমরা অতীতে যদি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি তবে আমরা সকলেই কিছু পরিচালনা করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছি।

“তিনি ইতিমধ্যে প্রচুর কথোপকথন করেছেন। ডাক্তারদের সাথে প্রচুর ব্যস্ততা এবং এই গত বছরের মধ্যে বেঁচে ছিলেন।”

কোল যদিও পুরো মরসুমে বন্ধ ছিল না। সুতরাং, যদিও ক্যাশম্যান বলেছেন যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিগুলির জন্য প্রস্তুত রয়েছে, কে জানে যে কী ঘটে এবং কখন বাস্তবে পরিণত হয়।

ক্যাশম্যান যোগ করেছেন যে এই বড় আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বছরের এই মুহুর্তে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেওয়া “কঠিন” হবে, যার মধ্যে কমপক্ষে জুন অবধি তাকে বন্ধ করে দেওয়া একটি উচ্চ-গ্রেডের ল্যাট স্ট্রেনে ভুগছে এমন 2024 সালের আল রুকি রয়েছে।

পরিবর্তে, মার্কাস স্ট্রোম্যান জিআইএল -এর জন্য পূরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যখন উইল ওয়ারেন এবং কার্লোস “কুকি” ক্যারাসকো চিত্রটি সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন হতে পারে যদি কোল কোনও ক্ষমতাতে যেতে না পারলে।

৩৪ বছর বয়সী এই কোলটি ২০২৪ সালের একটি প্রচারণা শুরু করছে যা তাকে ১ 17 টিরও বেশি ৩.৪১ ইআরএতে পিচ করতে দেখেছিল-এক বছর পরে ২.6363 ইআরএ নিয়ে লিগের নেতৃত্ব দেওয়ার পরে এবং ৩৩ টির ওপরে ২০৯ ইনিংস তার প্রথম সাই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড জিততে শুরু করে।

কিন্তু যখন এমএলবি পোস্টসেশন শুরু হয়েছিল, কোল ইয়াঙ্কিদের বিশ্ব সিরিজে পৌঁছাতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পাঁচটি ওপরে ২৯.০ ইনিংস টস করে ২.১17 ইআরএ, ২২ টি স্ট্রাইকআউটে ১০ টি হাঁটাচলা এবং মাত্র সাতটি অর্জনের রান অনুমোদিত।

