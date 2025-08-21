ইয়াঙ্কিস রশ্মির উপর জয়ের জন্য হোম রান চিহ্নের জুটি সেট করে

এমন একটি দল কিছু ভেবেছিল প্লে অফের বিতর্ক থেকে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার পাওয়ার স্ট্রোকটি খুঁজে পেয়েছে এবং প্রক্রিয়াটিতে এমএলবি এবং দলের ইতিহাস তৈরি করছে।
ট্যাম্পা বে রশ্মির ১৩-৩ ব্যবধানে ড্রাবিংয়ের সময় নয়টি হোম রান ছিন্ন করার একদিন পরে, নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস আরও পাঁচটি চূর্ণবিচূর্ণ করে এমএলবি রেকর্ড বেঁধে। বুধবার রাতে, নিউইয়র্ক সর্বাধিক হোমের জন্য রেকর্ডটি বেঁধেছিল একটি দুটি খেলায় স্প্যান করে।
একটি বিদ্রূপাত্মক মোড়কে, ইয়াঙ্কিস যে দলটি বেঁধেছিল তা ছিল 1999 সিনসিনাটি রেডস। ইয়াঙ্কিসের ম্যানেজার অ্যারন বুন সেই রেডস দলে ছিলেন এবং 26 বছর আগে তারা পিষ্ট হওয়া 14 টির মধ্যে প্রথমটি আঘাত করেছিলেন।