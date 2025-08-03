ইয়াঙ্কিস 60০ দিনের আহত তালিকা থেকে আল রোটকে শাসন করার জন্য সক্রিয় করে

ইয়াঙ্কিরা রবিবার সকালে ঘোষণা করেছিল যে তারা ডানহাতি সক্রিয় করেছে লুইস গিল 60 দিনের আহত তালিকা থেকে। গিলের 40-সদস্যের রোস্টারে ফিরে আসার জন্য জায়গা তৈরি করতে, নিউ ইয়র্ক ডানহাতি রেখেছিল জোনাথন লোয়েসিগা মিড-ব্যাক টাইটনেস সহ 15 দিনের আহত তালিকায়।
গিল, ২ 27, মরসুম শুরুর আগে একটি উচ্চ-গ্রেডের ল্যাট স্ট্রেনের ভোগেন এবং তখন থেকেই দূরে সরে যাওয়া হয়েছে। গত বছরের আল রুকি একটি দৃ season ় মৌসুমে একটি 3.50 ইআরএ এবং একটি 4.14 এফআইপি 29 টি শুরু করে পরিণত হয়েছিল, তবে তার প্রতিপক্ষের পুরো 12.1% একটি 26.8% স্ট্রাইকআউট হারের বিপরীতে হাঁটতে পেরেছিল এবং নিজের একটি কম কার্যকর সংস্করণে ম্লান হয়ে গেছে। এই পরবর্তী মৌসুমের সংগ্রামগুলি বছরের পর বছর ধরে গিলের ভলিউমের অভাবের কারণে বোধগম্য ছিল। রাইটি আসলে ২০২১ সালে তার বড় লিগের আত্মপ্রকাশ করেছিল তবে বিভিন্ন আঘাতের কারণে তিনি মেজরদের প্রথম দুই বছর জুড়ে বড় লিগগুলিতে মাত্র সাতটি শুরু করতে সক্ষম হন এবং তার পুরোপুরি 2023 প্রচারে ব্যয় করেছিলেন।
এই চেকার্ড ইনজুরির ইতিহাস এটিকে কিছুটা উদ্বেগজনক করে তুলেছিল যখন গিল এই বছর আবারও উল্লেখযোগ্য সময় মিস করেছে, তবে ইয়াঙ্কিদের পক্ষে এটি কম হতাশাব্যঞ্জক ছিল না যে তারা এই বছরটিতে গিল এবং কোল উভয়ই ছাড়াই ছিল এবং এটিও দেখেছিল ক্লার্ক শ্মিট আগের বছরের প্রথম দিকে মিস সময় টমি জন সার্জারি প্রয়োজন অল স্টার বিরতির অল্প সময়ের আগে। ক্লাবের ঘূর্ণন গভীরতার এই হিটগুলি ইয়াঙ্কিদের ব্যবসায়ের সময়সীমার দিকে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে শীর্ষস্থানীয় পিচিং সহায়তা যোগ করার জন্য দেখেছিল, তবে ক্লাবটি এমন এক বছরে একটি স্টার্টারটির জন্য একটি চুক্তি করতে অক্ষম ছিল যেখানে কয়েকটি ঘূর্ণন টুকরা চলমান শেষ হয়েছিল। পরিবর্তে তারা লাইনআপ এবং বুলপেন উভয়কেই শক্তিশালী করেছে, এই আশায় যে চারটি ক্লোজার সহ একটি ত্রাণ কর্পস (ডেভিন উইলিয়ামস, ডেভিড বেদনার, লুক ওয়েভার এবং ক্যামিলো দোভাল) পিচিং ঘাটতিগুলি শুরু করার জন্য যথেষ্ট হবে।
এমনকি যদি সেই পরিকল্পনাটি কার্যকর হয় তবে ইয়াঙ্কিরা গিল এবং শেষের দিকে ফিরে যেতে সহায়তা করে রায়ান ইয়ারব্রু (পাশাপাশি রুকির প্রচেষ্টা উইল ওয়ারেন এবং ক্যাম শ্লিটলার) পিছনে একসাথে উত্পাদন টুকরা সাহায্য করা সর্বাধিক ফ্রাইড এবং কার্লোস রডন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য জুয়া যা গিলের প্রতি প্রচুর বিশ্বাস প্রদর্শন করে, যিনি প্রচুর উল্টো অংশ সরবরাহ করেন তবে বিগ লীগ পর্যায়ে এখনও খুব বেশি ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করেননি। রাইটি মেজরদের কাছে ফিরে আসার প্রস্তুতির জন্য ডাবল- এবং ট্রিপল-এ স্তরে চারটি পুনর্বাসন জুড়ে একটি 5.65 ইআরএর সাথে লড়াই করেছিল, তবে স্ক্র্যানটন/উইলকস-ব্যারের জন্য তার শেষবারের মতো এক রান, সাত-স্ট্রাইকআউট বলের 4/3 ইনিংস তার শেষবারের মতো মার্লিনস এবং ডান-হ্যান্ডারের বিরুদ্ধে রাইট-হ্যান্ডারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে কিছুটা কারণ প্রস্তাব দেয় এডওয়ার্ড ক্যাবেরাযার বিরুদ্ধে ইয়াঙ্কিরা সিরিজের প্রথম দুটি গেম বাদ দেওয়ার পরে ভেসে যাওয়া এড়ানোর আশা করছেন।