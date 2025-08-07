ইয়ানবাবা কীভাবে আনামব্রা ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্পে কর্পস সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন

একটি উষ্ণ শনিবার বিকেলে, আগস্ট 2, 2025, সাধারণত নমন্দি আজিকিওয়ে এনওয়াইএসসি ইউনিটি স্থায়ী ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প, উমুয়াওয়ুলু/এমবাউকুউউ, আনামব্রার অন্যতম প্রিয় কণ্ঠস্বর হিসাবে, চিজিওকে আইগিওর সাথে একটি বৈদ্যুতিক গুঞ্জন গ্রহণ করেছিলেন, চিজিওকে আইগিওর হিসাবে, চিজিওকে আইগিওর হিসাবে, চিজিওকে আইগিওএকে, চিজিওকে। ওজিসুয়া মাল্টি-পারপাস হলে চলে গেল।
তিনি স্ট্যান্ড-আপ সেট-কোনও স্পটলাইট, কোনও মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড, এবং অবশ্যই কোনও রসিকতা আগাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে তিনি যা এনেছিলেন তা আরও বেশি কার্যকর ছিল: এমন একটি গল্প যা সন্দেহের সময়ে সত্যের মতো বাতাসের মধ্য দিয়ে কেটে যায়।
“আপনি কিছুই থেকে কিছু হতে পারেন”
শত শত 2025 ব্যাচ বি স্ট্রিমের সামনে দাঁড়িয়ে 1 কর্পস সদস্য সাদা এবং সাদা পরিহিত, ইয়ার্নবাবা একটি রসিকতা দিয়ে নয়, তাঁর জীবনের কাঁচা গল্পের সাথে-নম্র সূচনা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্বের দ্রুত বর্ধমান সামগ্রীগুলির একটি, ইয়ার্ন কনটেন্ট ফ্যাক্টরি, আউকা চালানো পর্যন্ত।
“আমি কোনও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিনি,” তিনি বলেছিলেন, তার ভয়েস ফার্মটি এখনও সহানুভূতিশীল। “আমি এর জন্য প্রস্তুত। এবং যখন এটি আসে তখন আমি প্রস্তুত ছিলাম।”
তিনি কীভাবে কোভিড -19 লকডাউন-এমন একটি সময়কালকে একটি ধাক্কা হিসাবে দেখেছিলেন-তিনি তার শিকড়গুলিতে খনন করেছিলেন এবং ইগবো ভাষায় বিষয়বস্তু তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, পরিচয় এবং আপেক্ষিকতা উভয়কেই আলতো চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের সময় একটি মোকাবিলার ব্যবস্থা হিসাবে কী শুরু হয়েছিল তা শীঘ্রই একটি আহ্বানে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি, যখন তিনি কর্পস সদস্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন, তাঁর যুগান্তকারী হয়ে ওঠেন।
“আপনার মধ্যে দেখুন”
ইয়ার্নবাবা দার্শনিক হিসাবে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে স্থানান্তরিত শক্তি:
“অন্য ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না। আপনার এখন যা আছে তা দেখুন না। আপনার আবেগটি কোথায় রয়েছে তা খুঁজে পেতে আপনার মধ্যে দেখুন।”
এটি এমন একটি মুহুর্ত ছিল যা অস্থির হয়ে উঠল। তরুণ স্নাতক – তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেক অনিশ্চিত – স্থির, প্রতিফলিত। একবারের জন্য, খ্যাতিমান “পরিষেবা বছর” বাধ্যতামূলক সরকারী প্রোগ্রামের মতো কম এবং ব্যক্তিগত আবিষ্কারের জন্য ক্রুশিবলগুলির মতো কম অনুভূত হয়েছিল।
তিনি তাদের তাদের আবেগ চিহ্নিত করার জন্য এবং শৃঙ্খলা এবং অভিপ্রায় দিয়ে তা অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, “সঠিক সময়ের” জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।
“সময় গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি জোর দিয়েছিলেন। “যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন ছাতা তৈরি করুন the এটি শুকনো হয়ে গেলে তৃষ্ণা নিবারণ করে এমন কিছু তৈরি করুন” “
মুহুর্তের জন্য বার্তা
ইয়ার্নবাবার আলাপটি লিপি বা স্যানিটাইজড ছিল না। এটি জীবিত অভিজ্ঞতা থেকে আঁকা হয়েছিল, এবং কর্পস সদস্যরা এটি জানতেন। তাঁর গল্পটি এমন সম্ভাবনার একটি ব্যবহারিক বিক্ষোভ ছিল যে কোনও কিছুই থেকে কেউ উঠতে পারে না – যদি উদ্দেশ্য প্রস্তুতি পূরণ করে।
কিউরেটেড অনলাইন সাফল্যের গল্পগুলির সাথে স্যাচুরেটেড একটি বিশ্বে, ইয়ার্নববা সত্যতা নিয়ে এসেছিল। তিনি তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে খ্যাতি কোনও গন্তব্য নয় বরং মূল্যের উপ-পণ্য এবং যে কেউ, পটভূমি নির্বিশেষে, তারা নিজের এবং তাদের শিকড়ের প্রতি সত্য থাকলে স্থায়ী কিছু তৈরি করতে পারে।
আনামব্রার নিজস্ব, ফিরিয়ে দেওয়া
যে একজন দক্ষ বিষয়বস্তু নির্মাতা তার ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবেন, কোনও স্টুডিওতে নয় তবে এনওয়াইএসসি শিবিরের মাঝখানে কথা বলতে, অংশগ্রহণকারীদের কাছে হারিয়ে যায় না। এই সফরটি কেবল অনুপ্রেরণামূলক ছিল না; এটি প্রতীকী ছিল। এটি একটি পূর্ণ-বৃত্তের মুহুর্তের প্রতিনিধিত্ব করেছিল: আনামব্রার এক পুত্র, কেবল ফিরে দিতে নয়, অন্যকে এগিয়ে টানতে এসেছিলেন।
যেহেতু সাধুবাদটি মারা গেল এবং শিবিরটি তার রুটিনটি আবার শুরু করেছিল, ইয়ার্নবাবার কথাগুলি বাতাসে দীর্ঘস্থায়ী ছিল – কেবল উত্সাহের প্রতিধ্বনি হিসাবে নয়, বরং রূপান্তরের বীজ হিসাবে।
এবং সম্ভবত কোথাও কোথাও এই কর্পস সদস্যদের মধ্যে অন্য গল্পকার, কোডার, কর্মী বা উদ্ভাবক জাগ্রত হতে শুরু করেছেন।