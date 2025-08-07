ইয়ামাহার নতুন সাউন্ডবারে ‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস’ চলচ্চিত্রের চেয়ে বেশি আপ-ফায়ারিং ডলবি আতমোস স্পিকার রয়েছে

কখনও কখনও আরও হয় ভাল। পয়েন্টে কেস: অর্থ। আমি সত্যিই আরও বেশি অর্থ ব্যবহার করতে পারি, এবং আপনি যদি আমাকে আরও অর্থ দেন তবে আমি সে সম্পর্কে খুশি হব – আমি মনে করি বেশিরভাগই এই অনুভূতির সাথে একমত হবে, এবং যদি আপনি তা না করেন তবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করার অনুগ্রহ আছে। অর্থের মতো স্পিকাররাও এমন একটি জিনিস যা আপনি আরও বেশি কিছু চাইতে পারেন এবং তারা অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তারা আপনার কানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং ইয়ামাহা এখানে আপনার কানকে খুব সর্বাধিকবাদী উপায়ে সন্তুষ্ট করার বিনিময়ে আপনার অর্থ গ্রহণ করতে এসেছেন।
ইয়ামাহার সত্য এক্স চারপাশে 90 এ সাউন্ডবার হোম থিয়েটার সিস্টেমএসআর-এক্স 90 এ ডাব করা হয়েছে, 12 ডলবি এটমোস স্পিকারগুলিতে র্যামস যা সেটআপের মেরুদণ্ড তৈরি করে। সাউন্ডবারেও চারজন ড্রাইভার রয়েছে এবং তিনটি পুরো টুইটার, পাশাপাশি দুটি অতিরিক্ত চারপাশের স্পিকার এবং সিস্টেমটি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি স্ট্যান্ডেলোন ব্লুটুথ ওফার রয়েছে। বারো আপ-ফায়ারিং স্পিকারগুলি বাজারের মান অনুসারে অনেক কিছু এবং বেশিরভাগ প্রতিযোগীদের কেবল কয়েকটি থাকে। স্যামসাং থেকে এই বিকল্পউদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র চারটি মোট বিমফর্মযুক্ত স্পিকার রয়েছে।
আপনি যদি এই জাতীয় বক্তৃতাগুলির সাথে পরিচিত না হন তবে এই ধারণাটি হ’ল ট্র্যাজেক্টরিটি সাউন্ডবারের কাছ থেকে শব্দটিকে আরও নিমজ্জনিত করে তোলে কারণ এটি আরও পারদর্শীভাবে ঘরটি পূরণ করে, ওভারহেড শব্দ এবং উচ্চতা অনুকরণ করার জন্য একটি ঘরে সিলিংয়ের অডিও বাউন্স করে। আমি স্পষ্টতই এখনও ইয়ামাহার এসআর-এক্স 90 এ ব্যবহার করতে পারি নি, তবে এই সত্যটি যে কেবলমাত্র এমন অনেক স্পিকার রয়েছে যা আমাকে এই সাউন্ডবারটি বেশ বন্য বলে বিশ্বাস করার কারণ দেয়। সবেমাত্র লেনোভো ট্যাবটি ব্যবহার করে যা প্রচুর জেবিএল-তৈরি ডলবি আতমোস স্পিকারগুলিতে একটি ট্যাবলেটে ক্র্যাম করে, আমি উপাখ্যানিকভাবে বলতে পারি যে আরও স্পিকার অবশ্যই আরও সমৃদ্ধির সাথে সমান-বা কমপক্ষে আরও অনেক ভলিউম।
বিমফর্মড স্পিকারগুলির আঠালোতার বাইরে, ইয়ামাহার নতুন হোম থিয়েটার সিস্টেমের আরও কিছু দুর্দান্ত দিক রয়েছে, অন্তর্ভুক্ত আশেপাশের স্পিকারগুলিও স্ট্যান্ডেলোন ব্লুটুথ স্পিকার হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে। সিস্টেমটি চারপাশের সাথেও সজ্জিত: এআই প্রসেসিং, যা রিয়েল-টাইমে আপনার ঘরে চারপাশের অনুকূল করতে (YUP) এআই ব্যবহার করে। আমার ধারণা, এআই আপনার নির্দিষ্ট কানের কাছে অডিও শব্দটিকে আরও ভাল বা খারাপ করে তোলে কিনা তা ব্যক্তিগত পছন্দের দিকে নেমে আসবে।
আপনি যেমন কল্পনা করতে পারেন, ইয়ামাহার সত্য এক্স চারপাশের 90A সিস্টেমটি সস্তা আসবে না – বিজয়যুক্ত স্পিকারগুলি গাছগুলিতে বৃদ্ধি পায় না, সর্বোপরি। সিস্টেমটি এই সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু হবে এবং পুরো সেটআপের জন্য বা 3,500 ডলার ব্যয় করবে কেবল সাউন্ডবারের জন্য $ 2,800 (কোনও অতিরিক্ত চারপাশের স্পিকার নেই)। আপনি যদি আরও চান, এটি দেখে মনে হচ্ছে আপনাকে এখনই সঞ্চয় শুরু করতে হবে।