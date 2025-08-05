ইয়াম ব্র্যান্ডস (ইউএম) কিউ 2 2025 উপার্জন

ইয়াম ব্র্যান্ড মঙ্গলবার ত্রৈমাসিক উপার্জন এবং উপার্জনের কথা জানিয়েছে যা পিজ্জা হাট এবং কেএফসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই স্টোর বিক্রয় হ্রাসের কথা জানিয়েছে বলে বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা মিস করেছে।
সংস্থাটির জন্য যা রিপোর্ট করেছে তা এখানে সময়কাল 30 জুন শেষ ওয়াল স্ট্রিট যা প্রত্যাশা করেছিল তার সাথে তুলনা করে, এলএসইজি দ্বারা বিশ্লেষকদের জরিপের ভিত্তিতে:
- শেয়ার প্রতি উপার্জন: $ 1.44 অ্যাডজাস্টেড বনাম $ 1.46 প্রত্যাশিত
- উপার্জন: $ 1.93 বিলিয়ন বনাম $ 1.94 বিলিয়ন প্রত্যাশিত
ইয়াম এক বছর আগে দ্বিতীয়-ত্রৈমাসিকের নিট আয় $ 374 মিলিয়ন ডলার বা শেয়ার প্রতি $ 1.33, $ 367 মিলিয়ন ডলার বা শেয়ার প্রতি 1.28 ডলার থেকে বেশি রিপোর্ট করেছে।
রিফ্র্যাঞ্চাইজিং লাভ এবং অন্যান্য আইটেমগুলি বাদ দিয়ে সংস্থাটি শেয়ার প্রতি $ 1.44 আয় করেছে।
নিট বিক্রয় 10% এ উঠেছে $ 1.93 বিলিয়ন। ডিজিটাল লেনদেন, যার মধ্যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, বিতরণ এবং কিওস্ক অর্ডার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কোম্পানির সিস্টেম বিক্রয়ের 57% ছিল।
ইউমের একই স্টোর বিক্রয়, যা কেবলমাত্র 12 মাস খোলা রেস্তোঁরাগুলিতে মেট্রিক ট্র্যাক করে, প্রান্তিকের মধ্যে 2% বেড়েছে।
“আমি গর্বিত যে ইয়াম ব্র্যান্ডগুলি একটি শক্ত ভোক্তা পরিবেশে আরও শক্তিশালী কোয়ার্টার সরবরাহ করেছিল,” সিইও ডেভিড গিবস অবসর গ্রহণের আগে তার চূড়ান্ত সম্মেলনের আহ্বানে বলেছিলেন। সিএফও ক্রিস টার্নার তাকে 1 অক্টোবর প্রধান নির্বাহী হিসাবে সফল করবেন।
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য, কেএফসি তার আন্তর্জাতিক রেস্তোঁরাগুলি দ্বারা উত্তোলন করা 2%একই স্টোর বিক্রয় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। ভাজা চিকেন চেইন চীনকে তার বৃহত্তম বাজার হিসাবে গণ্য করে।
তবে দেশীয়ভাবে, কেএফসির লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এটির মার্কিন একই স্টোর বিক্রয় 5%স্লাইড। গত বছর, চেইনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 3 নম্বরের চিকেন চেইন থেকে বিক্রয় করে নং 5 নম্বরে নেমে এসেছিল, বেত এবং উইংস্টপকে উত্থাপনের পিছনে পড়ে।
এক্সিকিউটিভরা মঙ্গলবার বলেছেন যে কেএফসির মান মেসেজিং এবং নতুন মেনু আইটেমগুলি গ্রাহকদের সাথে অনুরণিত হয়নি।
ইয়াম চেইনের নেতৃত্বকে কাঁপিয়ে সাড়া দিয়েছে; মার্চ মাসে স্কট মেজভিনস্কি কেএফসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে লাগাম নিয়েছিলেন এবং এপ্রিল মাসে ক্যাথরিন টান-গিলস্পি কেএফসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন
বিশ্বব্যাপী, পিজ্জা হাটের একই স্টোর বিক্রয় 1%হ্রাস পেয়েছে, তার বাড়ির বাজারে দুর্বল চাহিদা দ্বারা আহত হয়েছে। কেএফসি-র মতো, পিজ্জা হাট তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই স্টোর বিক্রয় 5% হ্রাস পেয়েছে। চেইনটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে বর্ধিত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় অনেক ভোক্তা কম প্রায়শই খায়।
গিবস বলেছিলেন যে পিজ্জা হাটের মার্কিন বিক্রয়ও “অপর্যাপ্ত মান বার্তা” এর কারণে হ্রাস পেয়েছে তবে চেইনের নেতৃত্ব ইতিমধ্যে নতুন প্রচারের সাথে এটিকে সম্বোধন করছে।
ইয়ামের পোর্টফোলিওর রত্ন টাকো বেল একই স্টোর বিক্রয় বৃদ্ধির 4%রিপোর্ট করেছে, যা তার ক্রিস্পি মুরগির নুগেটস পুনরায় প্রবর্তন এবং নতুন ক্রিস্পি চিকেন পণ্য চালু করার মাধ্যমে সহায়তা করেছিল।
গিবস জানিয়েছে, গত দুই বছরে টাকো বেলের চিকেন বিক্রয় 50% বেড়েছে। চেইনটি দ্রুত-নৈমিত্তিক রেস্তোঁরা এবং ফাস্ট-ফুড প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে বাজারের শেয়ারও অর্জন করছে।
গিবস বলেছিলেন, “বেশিরভাগ লোকেরা নেতিবাচক কোয়ার্টারের প্রতিবেদন করছে। টাকো বেলের জন্য আমাদের নেতিবাচক সপ্তাহও ছিল না।”
তবুও, ওয়াল স্ট্রিটের টাকো বেলের জন্য উচ্চ প্রত্যাশা ছিল। বিশ্লেষকরা প্রজেক্ট করছিলেন যে এই চেইনটি স্ট্রিটকাউন্ট অনুমানের ভিত্তিতে গ্লোবাল একই স্টোর বিক্রয় বৃদ্ধির প্রতিবেদন করবে, 5.2%।
টাকো বেলের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ত্রৈমাসিকের মধ্যে একই স্টোর বিক্রয় 4% বৃদ্ধি পেয়েছে।
ইউমের মোট রেস্তোঁরা গণনা 3%বেড়েছে, কোয়ার্টারে 871 অবস্থান খোলার দ্বারা উত্তোলন করেছে। এই প্রবৃদ্ধিটি মূলত আন্তর্জাতিক কেএফসি খোলার দ্বারা চালিত হয়েছিল।