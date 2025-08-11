ডিজারজিনস্কি জেলার পুলিশ অ্যালকোহল -অন্তর্ভুক্ত পণ্য বিক্রির জন্য বিধি লঙ্ঘনের সত্যতা নথিভুক্ত করেছে
অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রেস সার্ভিস অনুসারে, পুলিশ তথ্য পেয়েছিল যে লেনিনগ্রাডস্কি প্রসপেক্টে স্টল, যা আনুষ্ঠানিকভাবে টয়লেট পেপার এবং প্রসাধনী ওষুধ বিক্রি করে, আসলে অ্যালকোহলযুক্ত পণ্য বিক্রি করে। কোন স্থানীয় “অ্যালকোনটস” প্রসাধনী হিসাবে নয়, একচেটিয়াভাবে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত হয়।
“আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের ফলস্বরূপ, ইথাইল অ্যালকোহলের বিষয়বস্তু সহ কসমেটিক লোশনগুলির নাগরিকের কাছে কসমেটিক পণ্য বিক্রির সত্যতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা চিহ্নিত এবং নথিভুক্ত করা হয়েছিল।” অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রেস সার্ভিস রিপোর্ট করেছে।
আউটলেটটির বিক্রেতা এমন নথি সরবরাহ করতে পারেনি যা প্রমাণ করে যে ফানফায়ারের বিষয়বস্তুগুলি অবশ্যই একটি প্রসাধনী এজেন্ট।
অবৈধ ব্যবসায়ের জন্য, আউটলেটটির মালিক প্রশাসনিকভাবে দায়বদ্ধ হবে। শিল্পের দ্বিতীয় অংশের অধীনে প্রশাসনিক অপরাধের ঘটনা। 14.16 রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক কোড।