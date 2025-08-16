You are Here
ইয়াসের হুসেন তরুণ প্রজন্মকে বিবাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন

অভিনেতা এবং হোস্ট ইয়াসির হুসেন জনসাধারণ এবং তরুণ প্রজন্মকে বিবাহের সুবিধার্থে আবেদন করেছিলেন।

সাম্প্রতিক একটি কর্মসূচিতে ইয়াসির হুসেন বলেছিলেন, “আমরা ঘটনাগুলি বাড়িয়ে বিবাহগুলিকে একটি কঠিন কাজ করেছি। আমাদের অবশ্যই বিবাহকে আরও সহজ করে তুলতে হবে।”

তিনি বলেছিলেন যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাঁর বিয়ে করা উচিত এবং তারপরে ভিলমার খাবার খাওয়ানো উচিত। ইয়াসর তার বন্ধুদের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তাঁর কিছু বন্ধু, যারা বিয়ের নিকটবর্তী, তারা সুখের চেয়ে তাদের মুখের ব্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেছিলেন যে এটি 5 থেকে 6 টি ইভেন্টের চক্রের মধ্যে থাকা উচিত নয়। এই অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে ফয়সাল কুরেশি বলেছিলেন যে আজকাল একটি সাধারণ বিবাহও ৫ লক্ষ টাকা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

যার কাছে ইয়াসির হুসেন বলেছিলেন যে এই জাতীয় অর্থ বা অ্যাপার্টমেন্টে একটি ভাল ব্যবসা করা যায়।



