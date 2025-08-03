ইয়েমেনি আর্মি ড্রোন দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ

ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর একজন মুখপাত্র দখলকৃত ফিলিস্তিনে জায়নিস্ট শাসনের লক্ষ্যমাত্রার বিরুদ্ধে তিনটি ড্রোন অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইয়েমেনি সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে তিনটি গোলের বিপরীতে তিনটি অনন্য অভিযান চালিয়েছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: অভিযানে ইয়াফা (তেল আভিভ) এবং আসকালান এবং হাইফায় একটি লক্ষ্য দখলকৃত অঞ্চলে দুটি গোল আক্রমণ করা হয়েছিল।
দ্রুত যোগ করা হয়েছে: জায়নিস্ট শাসনের অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জাতি এবং এর যোদ্ধাদের সমর্থনে এবং গাজা স্ট্রিপের বাসিন্দাদের উপর ক্ষুধা আরোপ করা এবং বন্দোবস্ত দখল করে আল -আকসা মসজিদের অপরাধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই তিনটি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।
ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন: “গাজা উপত্যকার নীরবতা এমন একটি অপমানজনক যা পুরো ইসলামী উম্মাহকে ধারণ করে এবং খুব শীঘ্রই বা এই অঞ্চলের সমস্ত দেশ এবং জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটবে।”
“ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করার জন্য ইয়েমেনের কার্যক্রম ধর্ষণ এবং গাজা স্ট্রিপ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে,” ফাস্ট যোগ করেছেন।