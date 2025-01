ইয়েলোজ্যাকেটস সিজন 3 আনুষ্ঠানিকভাবে সবচেয়ে বিরক্তিকর তাই টুইস্ট ফিরিয়ে আনছে যে সিজন 2 পরিত্যক্ত হয়েছে

এর জন্য ট্রেলার হলুদ জ্যাকেট সিজন 3 আসন্ন এপিসোডগুলিতে প্রাপ্তবয়স্ক তাইকে কিসের সাথে লড়াই করতে হবে তার কিছু উদ্বেগজনক ঝলক দেয়, যার মধ্যে রয়েছে সিজন 1 থেকে একটি ভয়ঙ্কর অভ্যাস ফিরে আসা। দুই বছরের বিরতির পরে, হলুদ জ্যাকেট সিজন 3 হল অবশেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি শোটাইম সহ প্যারামাউন্ট+-এ মুক্তি পাচ্ছেবর্তমান টাইমলাইনে নাটালির মৃত্যুর পরে এবং অতীতের টাইমলাইনে নাটালিকে অ্যান্টলার রানীর মুকুট দেওয়া হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই, চরিত্রগুলির বেঁচে থাকার এবং তাদের গোপনীয়তাগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য হতাশা তাদের দুর্নীতি, বর্বরতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গভীর স্তরে নামতে বাধ্য করবে।

চরিত্রগুলির মধ্যে যারা ঘটনাগুলি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত বলে মনে হয় হলুদ জ্যাকেট সিজন 2 এর সমাপ্তি হল তাই, ট্রেলারের ক্লিপগুলিতে চরিত্রটি অতীত এবং বর্তমানের নিজের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে হারিয়েছে। অতীতে, হলুদ জ্যাকেট‘ সিজন 3 এর ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে যে তাই একটি অজানা ব্যক্তিত্বের কাছে বন্দুক ধরে রেখেছেন আগে রক্ত ​​ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে চোখ নেই এমন ভয়ঙ্কর মানুষকেও দেখা যায়। বর্তমানে, ভ্যানের সাথে তাইয়ের রোম্যান্স আরও বিকশিত হয় যখন তিনি হাসপাতালে কাউকে আঘাত করতে, আক্রান্ত হতে দেখেছেন এবং একটি অস্থির খাদ্যাভ্যাস পুনরুজ্জীবিত করা যা বাদ দেওয়া হয়েছিল হলুদ জ্যাকেট সিজন 2.

ইয়েলোজ্যাকেটস সিজন 3 প্রকাশ করে যে প্রাপ্তবয়স্ক তাই সিজন 2 এ থামার পরে আবার ময়লা খাচ্ছে



তাই’স স্লিপওয়াকিং অল্টার ইগো ইয়েলোজ্যাকেটে ফিরে এসেছে



একটি পলক-এবং-আপনি-মিস করবেন-এটির বিশদ বিবরণ হলুদ জ্যাকেট‘ সিজন 3 ট্রেলার প্রকাশ করে যে প্রাপ্তবয়স্ক তাই আবার ময়লা খাবে। তাই ময়লা খাচ্ছে এই ধারণাটি একটি বড় মোচড় হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছিল হলুদ জ্যাকেট সিজন 1, যেটি শুরু হয়েছিল যখন তিনি একজন কিশোরী ছিলেন প্রান্তরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। তাই খাওয়ার ময়লা অনেকাংশে গোপন রাখা হয়েছিল, এবং যখন কিশোর-কিশোরীরা বেঁচে থাকার জন্য কঠিন কৌশল অবলম্বন করেছিল, তখন এই আচরণটি উল্লেখযোগ্য ছিল কারণ তিনি ময়লা খাওয়ার জন্য একমাত্র বেঁচে ছিলেন। তবে, এটি টিন তাইয়ের অভ্যাস ছিল না যা সবচেয়ে সম্পর্কিত বিস্তারিত ছিল, যেমন হলুদ জ্যাকেট প্রাপ্তবয়স্ক Taissa এখনও ময়লা খেতে হবে প্রকাশ.

যদিও তাইয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবার, রাজনৈতিক কর্মজীবন, এবং সিজন 1-এ স্ট্রেলেসড আচার-ব্যবহার তার সচেতন, দৈনন্দিন ব্যক্তিত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, রাতে তার নিয়ন্ত্রণের অভাব তার ঘুমের মধ্যে হাঁটা, ময়লা খেয়ে এবং গাছে আরোহণ করার সময় মরুভূমি থেকে তার সমাহিত আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

ময়লা খাওয়া একটি বাস্তব বিশ্বের ঘটনা, কিন্তু হলুদ জ্যাকেট সিজন 1 এটিকে তাই এর গল্পে ব্যবহার করেছে প্রান্তরে তার অপুষ্টির উপর জোর দিন, অন্ধকার অবহেলিত ক্ষুধা আর মিটে না বর্তমান সময়েজেফের ব্ল্যাকমেল দ্বারা উন্মোচিত তার অতীতের সাথে জড়িত চাপ এবং প্রান্তরের অতিপ্রাকৃত, পশুবাদী প্রবৃত্তি যা এখনও তাকে যৌবনে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। যদিও তাইয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবার, রাজনৈতিক কর্মজীবন, এবং সিজন 1-এ স্ট্রেলেসড আচার-ব্যবহার তার সচেতন, দৈনন্দিন ব্যক্তিত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, রাতে তার নিয়ন্ত্রণের অভাব তার ঘুমের মধ্যে হাঁটা, ময়লা খেয়ে এবং গাছে আরোহণ করার সময় মরুভূমি থেকে তার সমাহিত আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

এই অভ্যাস এবং ভুতুড়ে দিক তার সময় প্রান্তরে রাতে ফিরে তাই এর কর্মজীবনের পতন, তার পরিবারের ধ্বংস এবং অন্য জীবিতদের সাথে আবার হত্যার চূড়ান্ত বংশোদ্ভূত হওয়ার জন্য অবদান রেখেছিল. তবে, হলুদ জ্যাকেট সিজন 2 তাইয়ের গল্পের ময়লা খাওয়ার দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে উভয় টাইমলাইনে পরিত্যাগ করেছে।

সম্পর্কিত ইয়েলোজ্যাকেটস সিজন 3 শুধু অন্ধকার কোচ বেন থিওরিকে আরও খারাপ দেখায় ইয়েলোজ্যাকেটস সিজন 3-এর সম্পূর্ণ ট্রেলারে কোচ বেনের কিছু নৃশংস শট রয়েছে, যা তার সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় তত্ত্বকে আরও নিষ্ঠুর দেখায়।

খাদ্যের জন্য আরও বেশি মরিয়া হয়ে ওঠা সত্ত্বেও এবং মরসুম 2-এ মরুভূমির বর্বর প্রভাবের দ্বারা গ্রাস করা সত্ত্বেও, টিন তাই পৃথিবীর চেয়ে বেশি জ্যাকি এবং জাভির মৃতদেহ খাওয়ানো শেষ করে। কুইন অফ হার্টস আচারে যোগদান এবং লটি এবং ভ্যানের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রাপ্তবয়স্ক তাই গাছে আরোহণ করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র 2 মৌসুমে নিয়মিত খাবার খেয়েছিলেন. তাই তয় আবার ময়লা খাচ্ছে এমন ধারণা হলুদ জ্যাকেট সিজন 3 অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

কেন তাই আবার হলুদ জ্যাকেট সিজন 3 এ ময়লা খাওয়া শুরু করবে?



ওয়াইল্ডারনেসের শক্তিশালী শক্তি আবার তাই গ্রাস করছে



মনে হলো তাই তাই ময়লা খেতে শুরু করবে যখন মরুভূমির ক্ষমতা তাকে গ্রাস করতে শুরু করবে হলুদ জ্যাকেট সিজন 1 – উভয় টাইমলাইনে। নাটালির মৃত্যুর সাথে সাথে বড়রা ভেসে গেছে হলুদ জ্যাকেট‘ কুইন অফ হার্টস আচার আবার মরুভূমিকে “খাওয়ায়”, কিন্তু সেই অতিপ্রাকৃত শক্তি অবশ্যই তাদের সাথে করা হয়নি। তাকে রাতে আবার ময়লা খেতে বাধ্য করে, সেই শক্তি হয়তো তাই চিহ্ন পাঠাতে চাইছে মরুভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য, বা অন্ততপক্ষে নিজেকে তার সেই পাশে আরও আত্মহত্যা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এখনও অবধি, লটিই একমাত্র চরিত্র যিনি তাই ময়লা খেয়ে হোঁচট খেয়েছেন হলুদ জ্যাকেট‘ অতীতের সময়রেখা।

ফিরে হলুদ জ্যাকেট সিজন 1, তাইসার ছেলে স্যামি তার সংস্করণটিকে বলে যে সে গাছে উঠতে এবং ময়লা খেতে দেখেছিল “অন্য একটি” যেহেতু তাইসা মূলত রাতের মতো মরুভূমির অন্ধকারের প্রভাবে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তাই তাইর জন্য এটি একটি বিকল্প, আরও খারাপ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয় যা তাকে জাগ্রত অবস্থায় সচেতনভাবে দূরে ঠেলে দিতে হবে। যদি সে ময়লা খায় এবং আবার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে হলুদ জ্যাকেট সিজন 3, তারপর “অন্য” তাই সম্ভবত পিছনে ঠেলে দিচ্ছে এবং তার উপর আরো ভয়ঙ্কর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার চেষ্টা করছে – সম্ভবত শুধু রাতে নয়।

ইয়েলোজ্যাকেটস সিজন 3 ফিরিয়ে আনছে তাইয়ের সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর গল্পের উপাদানগুলি



Tai’s Other Persona & The Man With No Eyes Return



ভয়ঙ্করভাবে ময়লা খাওয়ার সময় তাই সারা রাত ঘোরাঘুরির একটি প্রধান উদাহরণ ছিল হলুদ জ্যাকেট সিজন 1 এর হরর ঘরানার উপাদানগুলির দিকে ঝুঁকেছে, কিন্তু গল্পের সেই দিকটি সিজন 2 জুড়ে আরও বেশি দূরে সরে গেছে। তাই ঘুমের মধ্যে হাঁটা হলুদ জ্যাকেট এবং আবার ময়লা খাওয়া মানে সিজন 3 শো এর আসল হরর ফোকাসে ফিরে যাচ্ছেযা টাইসার গল্পের আরেকটি দুঃস্বপ্ন-উদ্দীপক দিক ফিরে আসার দ্বারা আরও জোর দেওয়া হয়েছে।

হলুদ জ্যাকেট বর্তমান টাইমলাইনে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা এখনও জীবিত চরিত্র প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেতা কিশোর অভিনেতা শাওনা মেলানি লিন্সকি সোফি নেলিস পথে টাউনি সাইপ্রেস জেসমিন স্যাভয় ব্রাউন মিস্টি ক্রিস্টিনা রিকি সামান্থা হ্যানরাট্টি লটি সিমোন কেসেল কোর্টনি ইটন ভ্যান লরেন অ্যামব্রোস লিভ হিউসন

সিজন 3 এর ট্রেলারও এর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করে হলুদ জ্যাকেট‘ নো আইজ ম্যান, চোখের জন্য কালো গর্ত সহ একটি ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্ব যা তাইসার দুঃস্বপ্নকে তাড়িত করেছিল। একটি ফ্ল্যাশব্যাক প্রকাশ করেছে যে নো আইজ মানুষের সাথে তাইয়ের প্রথম দেখা হয়েছিল একটি ছোট শিশু হিসাবে যখন তার দাদী মারা যাচ্ছিল এবং আত্মা তার সারা জীবন ধরে তার কাছে প্রদর্শিত হবে। দ্য ম্যান উইথ নো আইজ’-এর উৎপত্তি, পরিচয় এবং প্রেরণা একটি রহস্য থেকে যায় এগিয়ে হলুদ জ্যাকেট সিজন 3, কিন্তু এটা কোন কাকতালীয় নয় যে তার এই ভুতুড়ে সত্তার দর্শন তার “অন্যান্য” ব্যক্তিত্বের মতো একই সময়ে ফিরে আসছে।