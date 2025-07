ইয়েল অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেছেন কেন অ-সাদা ভোটাররা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমস ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান স্টাডিজ অ্যান্ড পলিটিকাল সায়েন্সের অধ্যাপক ডাঃ ড্যানিয়েল মার্টিনেজ হোস্যাংয়ের একটি মতামত প্রকাশ করেছেন, কীভাবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অ-সাদা ভোটারদের একটি বিশাল অংশ হারিয়েছে যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তার আট বছরের মেয়াদে পার্টিতে নিয়ে এসেছিলেন।

মিলওয়াকি এবং সান ফ্রান্সিসকোর উপসাগরীয় অঞ্চলে সাধারণ গণতান্ত্রিক দুর্গগুলিতে সংখ্যালঘু ভোটারদের সাথে গবেষণা ও কথা বলার পরে, হোস্যাং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এখন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থনকারী অ-সাদা ভোটারদের অনেকেই পরিচয় রাজনীতি দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অপরাধকে আরও খারাপ করার পরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছেড়ে চলে যান।

“সংখ্যালঘু ভোটারদের ডানদিকে প্রবাহটি কেবল একটি নির্বাচনের গল্প নয়। এটি তৈরির একটি ঘটনা বছর, এটি আমেরিকান রাজনৈতিক আড়াআড়িটিকে পুনরায় আকার দিচ্ছে। এবং এই আন্দোলনটি বুঝতে, আপনাকে অবশ্যই তারা যে জায়গাগুলি ঘটছে সেখানে রূপান্তরগুলি বুঝতে হবে,” হোস্যাং লিখেছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট দ্বারা প্রকাশিত পুরুষ ভোটারদের উপর ডেমোক্র্যাটদের ‘বিশাল অন্ধ স্পট’

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে, ট্রাম্প হিস্পানিক ভোটার, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার এবং এশিয়ান ভোটারদের নিয়ে বিস্তৃত ভিত্তি তৈরি করেছেন।

জরিপে দেখা গেছে যে ট্রাম্প হিস্পানিক ভোটারদের উপর এই ব্যবধানটি উল্লেখযোগ্যভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ৫১% প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কাছে গিয়েছিলেন এবং ৪৮% ট্রাম্পের কাছে গিয়েছিলেন, ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যখন ট্রাম্প প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের কাছে 61১% -36% এর পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ান ভোটারদের সাথেও উল্লেখযোগ্য লাভ করেছিলেন, ২০২০ সালে ব্ল্যাক ভোটারদের মধ্যে তাঁর সমর্থনকে ২০২৪ সালে ১৫% থেকে এবং এশিয়ান ভোটারদের মধ্যে ৩০% থেকে ৪০% পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলেন।

একজন প্রাক্তন ওবামার ভোটার হোস্যাং মিলওয়াকির অরল্যান্ডো ওভেনসের সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন বলে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত দলের পরিচয় রাজনীতি এবং খালি প্রতিশ্রুতি দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

“আপনি যখন আপনার খাদ্য স্ট্যাম্প পর্যালোচনা পান, আপনাকে শট রেকর্ড, স্কুল রেকর্ড, রক্তের ধরণ দিতে হবে you 50 $ 50 বৃদ্ধি পেতে আপনাকে প্রায় একেবারে উলঙ্গ হয়ে যেতে হবে But তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। “প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি শুনেছেন। এবং কিছুই বিতরণ করা হয়নি।”

হোস্যাং যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফোরক্লোজার সংকট, ওপিওয়েড মহামারী এবং দীর্ঘস্থায়ী তহবিলের ঘাটতি মিলওয়াকির মতো শহরগুলিতে “গণতান্ত্রিক সমর্থনের বেডরকে” ফাটল তৈরি করেছে, এবং তবুও, “ডেমোক্র্যাটরা বর্ণের ভোটারদের স্বার্থের সাথে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে নীতিগত সংস্কারকে দ্বিগুণ করে ফেলেছে।”

সদস্যরা ‘হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা’ স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি চিত্র ঠিক করতে স্ক্র্যাম্বল করে

হোস্যাং জানিয়েছে, “তারা এই গভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির সভাপতিত্বে যে দলটি দেখেছিল তাতে হতাশ হয়ে অ -সাদা ভোটাররা আবিষ্কার করেছেন যে যেসব সংস্থাগুলি তাদের বেশিরভাগ তাদের রাজনৈতিক পরিচয় – গীর্জা, ইউনিয়ন, ক্লাবগুলি – হ্রাস পেয়েছে,” হোসাং জানিয়েছে।

এই সাধারণ সম্প্রদায়ের স্তম্ভগুলির অনেকগুলি হ্রাসের সাথে, হোস্যাং দাবী করে যে আজ রঙের ভোটাররা নতুন বাহিনী যেমন ডানপন্থী পডকাস্ট, প্রভাবশালী এবং সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, “নতুন গণমাধ্যমের এই wave েউ থেকে উদ্ভূত আখ্যানটি বর্ণের প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের প্রতি বাধ্যতামূলক একটি; এটি তাদের যে সত্যিকারের লড়াইগুলি অনুভব করে তা গ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক নীতিগুলি তাদের ব্যর্থ করেছে বলে প্রমাণ হিসাবে তাদের পুনরায় প্রত্যাখ্যান করে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায়, আরেকটি ইস্যু তাদের ভারী এশিয়ান-আমেরিকান জনগোষ্ঠীকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

হোস্যাং ওয়ান বে এরিয়ার বাসিন্দা ন্যান্সি ইউ ল এর সাথে কথা বলেছেন, যিনি এই শহরের অপরাধের সমস্যা নিয়ে হতাশার কথা বলেছিলেন যা চিনাটাউনে তার চারটি স্টোর চালিয়েছে আরও বেশি কর আদায় করেছে।

“চিনাটাউনে আমার চারটি স্টোর রয়েছে। আমার স্টোরটি দু’বার ভেঙে গেছে। আমার উপহারের দোকানে তারা অর্থ নিয়েছিল এবং তারা একটি ট্যাবলেট নিয়েছিল। আমার বোবা দোকানটি ভেঙে ভ্যান্ডালাইজড হয়েছিল। এই বছরগুলিতে এটি সত্যিই অনিরাপদ ছিল। একজন অপরাধী একজন অপরাধী। নির্বাচিত কর্মকর্তারা তা বলেছিলেন,” তিনি হোস্যাংকে বলেছিলেন। ” “মনে হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এমন কিছুই নেই, তাই আমরা সকলেই কেবল অভিযোগ করছিলাম। আমি যখন আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করি তখন আপনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে কী ভাবেন? তারা সকলেই বেশ সন্তুষ্ট।”

ইয়েল অধ্যাপক গত ডিসেম্বরে টার্নিং পয়েন্টের আমেরিকাফেস্ট সম্মেলনে পরিদর্শন করেছিলেন যেখানে তিনি বেশ কয়েকজন তরুণ শ্রমজীবী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সাথে কথা বলেছেন যারা রক্ষণশীল প্রভাবশালী ক্যান্ডেস ওভেনের ব্লেক্সিট আন্দোলনের অংশ ছিলেন।

মিডিয়া এবং সংস্কৃতির আরও কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ট্রাম্পের কাছে এসে “ক্রেতার অনুশোচনা” এর খুব কম প্রমাণ ছিল এবং তিনি যে বিশ্বদর্শনগুলির সাথে কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে অনেক বেশি হেটেরোডক্স, আদর্শিক অনমনীয়তার দ্বারা কম পরিচালিত হয়েছিল এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদার জীবন গড়ার জন্য আরও কম “ছিল।”

সমাপ্তিতে, হোস্যাং অনুভব করেছিলেন যে তিনি যে সংখ্যালঘু ভোটারদের সাথে কথা বলেছেন তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিকভাবে তাদের জাতিগত সম্প্রদায়ের মুখোমুখি বাস্তবতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যেমন সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং “একটি ধারণা যে স্থিতাবস্থা অযোগ্য নয়।”

“Absent a solution to these core problems, appealing to disaffected voters of color on their racial identity alone has rung hollow. Grappling with the complexity of their frustrations, anxieties and hopes will determine the next political chapter of this country,” he concluded.

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ‘রাহেল ডেল গাইডিস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।