ইয়েল দা খারাপ বানি চেয়ার: শিল্প, নান্দনিক এবং রাজনীতি

কয়েক বছর আগে যা কল্পনাতীত মনে হতে পারে, আজ একটি বাস্তবতা: সংগীত খারাপ বানি পেরিয়ে গেছে বিনোদন সীমানা এবং বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পৌঁছেছে।
এই পতন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামযুক্ত পুয়ের্তো রিকান শিল্পীর চিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি কোর্স অফার করবে খারাপ বানি: বাদ্যযন্ত্র নান্দনিকতা এবং রাজনীতিশিক্ষক দ্বারা শেখানো অ্যালবার্ট লেগুনাবিশেষজ্ঞ সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং মাইগ্রেশন।
দ্য একাডেমিক প্রস্তাব একটি শক্তিশালী ভিত্তির অংশ: জনপ্রিয় সংগীত, একটি সাধারণ ভোক্তা পণ্য হওয়া থেকে অনেক দূরে, প্রতিফলিত করার জন্য একটি বাহনও হতে পারে পরিচয়, colon পনিবেশবাদ, মাইগ্রেশন, নান্দনিকতা এবং রাজনৈতিক।
এই ক্ষেত্রে, গায়ক – অনেকেই তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী লাতিন শিল্পী হিসাবে বিবেচিত – এটি পুয়ের্তো রিকান ইতিহাস পরীক্ষা করার জন্য এবং উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সূচনা পয়েন্ট ডায়াস্পোরার মতো দ্বীপ।
সামাজিক নস্টালগিয়া ছন্দ
শিক্ষক নিজেই অনুসারে লেগুনাকোর্সটি কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসাবে পুয়ের্তো রিকান এর সাম্প্রতিকতম অ্যালবাম গ্রহণ করে, আমাকে আরও ছবি ফেলে দিতে হয়েছিল, 2025 জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত, গানটি বিশ্লেষণ করা হবে নিউভায়লকি নমুনা নিউ ইয়র্কে একটি গ্রীষ্মএর দুর্দান্ত কম্বো পুয়ের্তো রিকো এবং এটি একটি সাউন্ড পোর্টাল হিসাবে কাজ করে পুয়ের্তো রিকান মাইগ্রেশন, নস্টালজিয়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ফর্মগুলি অন্বেষণ করুন।
“কীভাবে গভীরভাবে রাজনৈতিক কিছু আছে বেনিটো আন্তোনিও মার্টিনেজ ওকাসিও, পিলার নাম, এই historical তিহাসিক উপাদানগুলি নিন এবং তাদেরকে রেগেটন থেকে পদত্যাগ করেছেন, ”লেগুনা বিশ্ববিদ্যালয় মিডিয়াগুলিকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
কিন্তু কোর্স যায় সংগীতের বাইরে। প্রোগ্রামটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের colon পনিবেশবাদ সম্পর্কিত অধ্যয়নের পাশাপাশি বোমা, পূর্ণ এবং সস এর মতো traditional তিহ্যবাহী ঘরানার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পুয়ের্তো রিকোবিশ্ব সাংস্কৃতিক শিল্পের প্রভাব এবং দ্বীপ এবং মহাদেশের মধ্যে উত্তেজনা।
“ক্লাসটি প্রায় নয় খারাপ খরগোশতবে তিনি যা উপস্থাপন করেন তার মধ্যে, “লেগুনা বলেছেন।” এটি অনেক বড় বিষয় নিয়ে কথা বলার অজুহাত: ইতিহাস, জাতি, শ্রেণি, ভাষা, মাইগ্রেশন, বিশ্বায়ন“।
পূর্ণ শ্রেণিকক্ষ
শিক্ষার্থীর অভ্যর্থনা অত্যধিক ইতিবাচক হয়েছে। বিষয়টি ঘোষণার সাথে সাথেই যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নিবন্ধিত, নিশ্চিত করে যে এটি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক শিকড়গুলি অন্বেষণ করার বা বর্তমান সংগীত শিল্পের প্রক্রিয়াগুলি আরও ভালভাবে বোঝার এক অনন্য সুযোগ।
“খারাপ বানির সংগীত হাই স্কুল থেকে আমার সাথে ছিল,” শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন বলেছিলেন ইয়েল ডেইলি নিউজ। “একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হওয়া আমাকে উত্তেজিত করে এবং আমার পরিচয়ের সাথে সংযুক্ত করে।”
খারাপ বানির মামলাটি তার কাজ যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বোঝা যাচ্ছে তার কারণে বিশেষত তাৎপর্যপূর্ণ। এর স্প্যানিশ ব্যবহার, পুরুষত্বের স্টেরিওটাইপগুলির প্রত্যাখ্যান, এর প্রতিরক্ষা পুয়েব্লো পুয়ের্তোরিকোও এবং এর মতো বিষয়গুলির ধ্রুবক রেফারেন্স সহিংসতা, শ্রেণি এবং বৈষম্যতারা তাদের চিত্রটিকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের একটি অনিচ্ছাকৃত উত্স হিসাবে তৈরি করে।