ইরাকি আরবাইন অনুষ্ঠানে পরিবহন মন্ত্রী – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

ইরাকি পরিবহনমন্ত্রী রাসাগ মহিবাস আল -সাদাবী বলেছেন: “কার্বালা শহরের মধ্যে পরিবহন মন্ত্রকের উন্নত দলগুলির সাথে আমাদের ক্ষেত্র পরিদর্শন আরবায়েন অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রকের পরিষেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চলছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “পরিবহন মন্ত্রক যে অক্ষের জন্য দায়বদ্ধ ছিল তা হ’ল কার্বালা-বাগদাদ অক্ষের মাথার বৃহত অক্ষগুলি এবং পরিবহন মন্ত্রক শূন্যের প্রথম দিনে তীর্থযাত্রীদের সীমানা থেকে কার্বালায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার পরিকল্পনা শুরু করেছিল।”
টানা ছয় দিন পরে মন্ত্রকের অন্যান্য বিভাগের কথা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়েছিলেন: আল -ম্যাসফিন এবং আল -ওয়াফুড সংস্থা দুটি বাস এবং রেলপথ নিয়ে এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছিল, পাশাপাশি ইরাকি এয়ারলাইনস এবং পাবলিক বন্দর, ভূমি পরিবহন এবং মেরিটাইম পরিবহন।
ইরাকি পরিবহন মন্ত্রী বলেন, “মন্ত্রকের সমস্ত অংশও ইমাম হুসেন (এএস) তীর্থযাত্রীদের বরফ, ঠান্ডা জল এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহে অবদান রেখেছে এবং কার্বালায় আমাদের উপস্থিতি তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে দিতে চলেছে, বিশেষত আগামী দু’দিনে এই অনুষ্ঠানটি শীর্ষে থাকবে।”
তিনি জোর দিয়েছিলেন: পরিবহন মন্ত্রণালয় পুরোপুরি প্রস্তুতিতে রয়েছে এবং শেষ তীর্থযাত্রী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কারবালা ছাড়ব না।