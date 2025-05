ইরাকি কনসাল জেনারেল শেখ আল -জামা’আআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআ

ইরাকি কনসাল জেনারেল ডাঃ মুজাহিদ জিজান বলেছেন যে ইরাকে যাওয়ার জন্য ইরাকে যাওয়ার জন্য ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার দরকার নেই, ইরাক প্রজাতন্ত্রের কনস্যুলেট থেকে শীঘ্রই ভিসা জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, এবং যারা আগ্রহী তারা করাচী থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন।

সোমবার উপাচার্য সচিবালয়ে প্রফেসর ডাঃ খালিদ মেহমুডের উপাচার্য, অধ্যাপক ড।

প্রজাতন্ত্রের ইরাকের কূটনৈতিক সংযুক্তি, ইমাদ ইয়াসিন, সাবাহ ফিরাজ এবং প্রোটোকল অফিসার আবদুল গাফফার বেঙ্গালিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ খালিদ মেহমুদ ইরাকি শিক্ষা ব্যবস্থা বলেছেন, প্রায় 0.2 মিলিয়ন ইরাকি যুবকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছে।

তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ইরাকি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইরাকি কনসাল জেনারেল এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ইরাকি যুবকদের এআই এবং অন্যান্য খাতগুলিতে প্রচুর সুযোগ শিখতে দেবে, ইরাক নিঃসন্দেহে ইতিহাস ও সংস্কৃতিযুক্ত দেশগুলির মধ্যে একটি এবং এর শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন দেশ।

তিনি বলেছিলেন যে আরও শিক্ষার জন্য ইরাকে গিয়ে খুব ভাল লাগবে এবং ইরাকি শিক্ষার্থীরা জ্ঞান শিখতে এবং এখানে এসেছিল।

ডাঃ মুজাহিদ জিজান বলেছিলেন যে দায়িত্ব নেওয়ার পরে এটি যে কোনও জায়গায় তাঁর প্রথম সফর।

On the occasion, Shaykh -ul -Jama’ah Karachi Dr Khalid Iraqi welcomed the proposal and said that he would issue instructions to the relevant departments so that we could open our doors for Iraqi students.

ডাঃ খালিদ ইরাকি ইরাকি কনসাল জেনারেলকে বলেছিলেন যে অনেক আফ্রিকান ও এশিয়ান শিক্ষার্থী করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনা করছেন এবং এখন বিদেশী শিক্ষার্থীরা এম.ফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রামেও ভর্তি হচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন যে ইরাকি শিক্ষার্থীদের জড়িত থাকার সাথে সাথে ক্যাম্পাসগুলি অবশ্যই ইরাকের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং শিক্ষাগত পটভূমি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখবে।