ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী: তাবনাককে জোর করে নেওয়া যাবে না – তাবনাক

তাবনাকের মতে ইরনার উদ্ধৃতি দিয়ে; ফুয়াদ হুসেন একটি টেলিভিশনের বিবৃতিতে বলেছিলেন: “সরকার হাশেব আল -শাবীর অস্ত্রকে বাধ্য করতে পারে না এবং আইনগুলি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যার দ্বারা সংবিধানের গ্যারান্টি দেওয়া হবে।” ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেবাননের উন্নয়নের বিষয়েও বলেছিলেন: “লেবাননে, সংলাপ ব্যতীত হিজবুল্লাহর কাছ থেকে অস্ত্র নেওয়া যায় না।”
প্রবীণ ইরাকি কর্মকর্তা আরও জোর দিয়েছিলেন যে ইরান ছয় দিনের যুদ্ধে (ইস্রায়েলি সরকারের সাথে) অবস্থান নিয়ে বাগদাদকে ধন্যবাদ জানায়। হুসেন আরও যোগ করেছেন যে ইরাকে আন্তর্জাতিক জোট বাহিনীর উপস্থিতি একটি প্রয়োজনীয়তা, কারণ ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতিতে মিত্রদের প্রয়োজন।
আল জাজিরার সাথে এক সাক্ষাত্কারে ইরাকি সরকারের এক সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক জোট আইন আল -এসাদের বেস, বাগদাদ বিমানবন্দর এবং যৌথ অপারেশনস কমান্ড থেকে সরানো হবে এবং এরবিলে স্থানান্তরিত হবে। সূত্রটি আরও যোগ করেছে: বাগদাদ এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে চুক্তির প্রসঙ্গে, আগামী সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক জোট বাহিনী প্রত্যাহার কার্যকর করা হবে। সূত্রটি উল্লেখ করেছে যে সামরিক প্রশিক্ষকরা ইরাকে থাকবে এবং আন্তর্জাতিক জোট বাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টি তাদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই।
ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ হুসেন সিরিয়ার উন্নয়ন সম্পর্কেও বলেছিলেন: সিরিয়ানরা এক -পাশের সার্বভৌমত্ব অতিক্রম করতে পারে না এবং এখনও একে অপরকে পৌঁছাতে পারে না; সমস্যাটি হ’ল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ঘনত্ব এবং সমাধানটি বিকেন্দ্রীকরণ করা। শেষ পর্যন্ত, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইরাকি নির্বাচন যথাযথ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং অবশ্যই পরিবর্তন হবে।
ইরাকি সংসদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য হ্যাশেদ আল -শাবী সম্পর্কে ফুয়াদ হুসেনের মন্তব্য, আইয়ুব আল -রবিইই ইরাকের জনপ্রিয় সংহতি বাহিনীকে লক্ষ্য করতে মার্কিন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছিল। আল -রবি’আই ঘোষণা করেছিল যে আল -শাবা’আই বাহিনীকে লক্ষ্য করার জন্য মার্কিন প্রচেষ্টা এবং তাঁর কমান্ডার এবং নেতারা ব্যর্থ হবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “হাশেদ আল -শাবী নিছক সরকারী সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় বরং ত্যাগ ও নায়ককে উপস্থাপন করেন।” ২০০৮ সালের জুনের ঘটনার পরে ধর্মীয় কর্তৃত্বের ফতোয়ার সাথে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং ইরাককে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে ডাইভিংয়ের লক্ষ্য নিয়ে ইরাককে বাঁচিয়েছিল; সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যা বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা পরিষেবাগুলিকে মোসুল, সালাহ আল -দীন, আনবার এবং অন্যান্য অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলগুলি হত্যা করতে সহায়তা করেছিল।
আল -রবি’আই জোর দিয়েছিল: আল -শ’বীকে লক্ষ্য ও দ্রবীভূত করার জন্য ওয়াশিংটনের পদক্ষেপ তিনটি মূল কারণে ব্যর্থ হবে; প্রথমত, ইরাকিদের চেতনা, আল -শাবদ আল -শাবা’আইয়ের শক্তিতে তাদের বিশ্বাস, যিনি সমস্ত বর্ণালীকে উপস্থাপন করেন এবং তৃতীয়টি, তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যে বাহিনীকে ত্যাগ করেছিলেন তার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা এবং ইরাকের স্থিতিশীলতা সুরক্ষিত ও অর্জনের জন্য কাজ চালিয়ে যান।
ইরাকি সংসদের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা কমিশনের একজন প্রাক্তন সদস্য অব্যাহত রেখেছিলেন: এই পদক্ষেপগুলি সন্দেহজনক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা মধ্য প্রাচ্যকে ইহুদিবাদী শাসনের পক্ষে দুর্বল করার লক্ষ্যে, যা গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপরাধ করেছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা দেশগুলির স্পষ্ট সমর্থন সহ, গুরুতর গতিশীলতা ছাড়াই।