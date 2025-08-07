ইরাকি হিট এবং সান কেয়ার/ হেলথ গাইড আরবায়েন ওয়াক/ হেলগ্রিমদের জন্য 2 গুরুত্বপূর্ণ টিপস

অনলাইন নিউজ অনুসারে, আরবাইনের ওয়াক বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশগুলির মধ্যে একটি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী, বিশেষত শিয়াতরা নাজাফ থেকে কার্বালা রুটে অংশ নেয়। মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সত্ত্বেও এই আধ্যাত্মিক যাত্রা কখনও কখনও কিছু শারীরিক এবং স্বাস্থ্যের চাপও নিয়ে আসে। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি নীতি সম্পর্কে জ্ঞান এই ভ্রমণের মান উন্নত করতে পারে এবং রোগ এবং শারীরিক আঘাতগুলি প্রতিরোধ করতে পারে।
۱। পা যত্ন এবং সঠিক জুতা চয়ন করা
যথাযথ জুতা ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদী হাঁটা ফোস্কা, আলসার এবং পেশী ব্যথা হতে পারে।
এটি ঘটতে বাধা দিতে:
– মেডিকেল, লাইটওয়েট এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জুতা ব্যবহার করুন।
– পরিষ্কার মোজা পরুন এবং এটি প্রতিদিন পরিবর্তন করুন।
– আপনি যদি জ্বলন্ত বা ব্যথা অনুভব করেন তবে অ্যান্টি -টার্টেল মলম বা ড্রেসিং বন্ধ করুন এবং ব্যবহার করুন।
– শিশুর পাউডার বা কর্ন আটা ব্যবহার করা পায়ের আর্দ্রতা হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করা হয়।
۲। পথে স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বজায় রাখা
হাইকিংয়ের পথে, স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস সীমিত। এই সাধারণ টিপসগুলি পর্যবেক্ষণ করা রোগের সংক্রমণ রোধ করতে পারে:
– সাবান বা জীবাণুনাশক জেল দিয়ে খাবারের আগে এবং পরে হাত ধোয়া
– ওয়াইপস, পকেট সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট এবং ছোট তোয়ালে ব্যবহার করুন
– জনাকীর্ণ বা জনাকীর্ণ অঞ্চলে মুখোশ থাকা
– সানবার্ন এবং শুকনো ত্বক রোধ করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন
۳। স্বাস্থ্যকর পুষ্টি এবং খাদ্য বিষক্রিয়া প্রতিরোধ
পথে, জনতা দ্বারা বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়; এই খাবারগুলি খাওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয়: পুষ্টি অপরিহার্য:
– অবশিষ্ট বা সন্দেহজনক খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন
– ব্যবহারের আগে ফল এবং শাকসবজি ধুয়ে ফেলুন
– অপ্রচলিত বা খোলা জল পান করা থেকে বিরত থাকুন; বোতল বা ফুটন্ত জল পছন্দ
– মধু বা ওআরএস সহ লেবুর রস (মৌখিক সমাধান) এর মতো পানীয়গুলি ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর
۴। তাপ এবং রোদ বিরুদ্ধে যত্ন
আরবায়নে ইরাকের জলবায়ু উষ্ণ এবং শুকনো হতে পারে। তাপ এই ভ্রমণের অন্যতম গুরুতর বিপদ। নিম্নলিখিত নোট:
– হালকা ওজনের, উজ্জ্বল এবং আলগা -রঙের পোশাক পরুন
– একটি টুপি বা স্কার্ফ দিয়ে মাথাটি cover েকে রাখুন
– পিক আওয়ারে হাঁটা হ্রাস করুন (দুপুর থেকে সন্ধ্যায়)
– তৃষ্ণার্ত বোধ না করেও পর্যাপ্ত তরল পান করা অপরিহার্য
۵। ওষুধ এবং চিকিত্সা যত্ন
যে তীর্থযাত্রীদের অন্তর্নিহিত অসুস্থতার অন্তর্নিহিত তাদের ওষুধগুলি বহন করা উচিত এবং জরুরী পরিস্থিতিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
– রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি এবং প্রেসক্রিপশন ডাক্তার হিসাবে ব্যক্তিগত ওষুধ
-সাধারণ ওষুধ যেমন ব্যথানাশক, অ্যান্টি -ডায়ামন্ড, অ্যান্টি -অ্যালার্জেনিক, অ্যান্টি -টেটল মলম
– ওআরএস সমাধান, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি ক্রিম এবং ক্ষত আঠালো
– প্রয়োজনে চিকিত্সা স্টেশনগুলি দেখুন
۶। বিশ্রাম এবং ঘুম সেট আপ।
অতিরিক্ত ক্লান্তি শরীরের অনাক্রম্যতা হ্রাস করে এবং রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
– প্রতি কয়েক ঘন্টা পরে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম দিন
– যদি সম্ভব হয় তবে শীতল সময়ে রাতের সময় ঘুম সামঞ্জস্য করুন
– মশা ছাড়া বা সরাসরি সূর্যের আলোতে ঘুমিয়ে এড়িয়ে চলুন
