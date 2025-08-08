ইরাক ইরানপন্থী সশস্ত্র জোটের ভবিষ্যতের বিষয়ে বিভক্ত

বাগদাদ-ইরাকের একটি বিল যা ইরানপন্থী প্রাক্তন আধিকারিকদের একটি শক্তিশালী জোটের ভূমিকা-এবং সম্ভবত স্বায়ত্তশাসনকে আরও আনুষ্ঠানিক করে তুলবে, মার্কিন চাপের ফলে অংশে ফ্যান করা একটি উত্তপ্ত বিতর্ককে উত্সাহিত করেছে।
হ্যাশদ আল-শাবী জোটের ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন বিলের কয়েকটি বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।
২০১৪ সালে গঠিত যখন ইরাকিদের ইসলামিক স্টেট গ্রুপের জিহাদিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল, তখন হ্যাশড একটি বড় সামরিক ও রাজনৈতিক ছদ্মবেশে একটি শক্তিশালী শক্তি।
এই বিলটির লক্ষ্য হ’ল অগণিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর জোটকে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠন করা, যার একসাথে 200,000 এরও বেশি যোদ্ধা এবং কর্মচারী রয়েছে।
কথা না বলে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন যে প্রস্তাবিত আইনটি “ইরানের প্রভাব এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে ইরাকের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করে প্রাতিষ্ঠানিককরণ করবে।”
ইরাকি সরকারী এক কর্মকর্তা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপির সাথে কথা বলে বলেছেন, বিলের বিরোধীরা বলেছেন যে এটি ইরানের “বিপ্লবী রক্ষীদের সাথে অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠা করেছে” বলে মনে হচ্ছে – ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের আদর্শের সাথে জড়িত একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি।
রাজনৈতিক বিজ্ঞানী রেনাড মনসুরের মতে এই লক্ষ্যটি হ্যাশকে “আরও বেশি রাজ্যে” একীভূত করা।
চ্যাথাম হাউস থিংক ট্যাঙ্কের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মনসুর বলেছেন, “কেউ কেউ যুক্তি দেয় যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ, কারণ সিস্টেমের বাইরের চেয়ে এই সিস্টেমে তাদের রাখা ভাল, যেখানে তারা স্পয়লার হতে পারে,”
তবে অন্যরা আরও যোগ করেছেন, “যুক্তি দিয়েছিলেন যে হ্যাশডের পক্ষে এর ক্ষমতা একীকরণের জন্য এটি আরও একটি উপায়”, জোটকে “বৃহত্তর তহবিল, বৃহত্তর বুদ্ধি এবং অন্যান্য ধরণের সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস” প্রদান করে।
‘সুসংহত প্রতিষ্ঠান নয়’
গাজা যুদ্ধ মধ্য প্রাচ্য জুড়ে ফিরে আসার সাথে সাথে বিলের চারপাশের বিতর্কটি উচ্চতর আঞ্চলিক উত্তেজনা এবং উত্থানের সময়ে আসে।
ইস্রায়েলের সাথে যুদ্ধে ইরানি মিত্র ও প্রক্সিগুলি দুর্বল করা হয়েছে, যার ওয়াশিংটনের সমর্থন রয়েছে। লেবাননে তেহরান-সমর্থিত দল হিজবুল্লাহ বছরের শেষের দিকে এটিকে নিরস্ত্র করার জন্য একটি সরকারের চাপের মুখোমুখি।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইরাকি সশস্ত্র দলগুলি তাদের ক্লাউট বাড়তে দেখেছে, সংসদে এবং সরকারে কিছু আসন অর্জন করেছে, এমনকি হ্যাশের শীর্ষ কমান্ডার সহ বেশ কয়েকজন গ্রুপ নেতা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছে।
২০২২ সালে, কোয়ালিশনটি একটি গণপূর্ত এন্টারপ্রাইজ, আল-মুহান্দিসকে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের মূলধন দিয়ে মঞ্জুর করা হয়েছিল।
ওয়াশিংটনের উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইরাকির প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানী প্রস্তাবিত বিলটিকে “সরকারের বিস্তৃত সুরক্ষা সংস্কারের এজেন্ডার অংশ” হিসাবে রক্ষা করেছেন।
সুদানি বলেছিলেন, “হ্যাশেড” সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফের কর্তৃত্বের অধীনে একটি সরকারী ইরাকি সামরিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে, “সুদানি বলেছিলেন।
একটি 2016 আইন ইতিমধ্যে একটি সরকারী সংস্থার স্থিতি হ্যাশকে সরবরাহ করে। তবে কিছু দলগুলি একদিকে তাদের যোদ্ধাদের জন্য সরকারী বেতন সংগ্রহের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে, তবে অন্যদিকে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে অভিনয় করে।
হ্যাশের মধ্যে থাকা কয়েকটি দল বাগদাদের সাথে একত্রিত হয়, অন্যরা তাদের আনুগত্যকে প্রথমে তেহরান নেতৃত্বাধীন “প্রতিরোধের অক্ষ” এর সর্বাগ্রে প্রতিশ্রুতি দেয়।
পরবর্তীকালে ইরাকে জেহাদবাদী বিরোধী জোটের অংশ হিসাবে মার্কিন সেনাগুলিতে রকেটস এবং বিস্ফোরক-বোঝা ড্রোন চালু করা হয়েছিল।
মনসুর বলেছিলেন যে হ্যাশড ইরানের প্রহরীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এমন কিছুতে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।
এটি “কোনও সুসংহত প্রতিষ্ঠান নয়,” তিনি বলেছিলেন।
“এর বিভিন্ন গ্রুপ, অনেকগুলি বিভিন্ন দল, বিভিন্ন নেতা রয়েছে এবং তারা এখনও একে অপরের সাথে লড়াই করছে।”
‘পৃষ্ঠপোষকতা’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে সশস্ত্র দলগুলির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে যে শিয়া মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলি একটি “বিশেষ আইন” সন্ধান করে যা হ্যাশকে গ্যারান্টি দেয় যে “অভ্যন্তরীণ বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সমান স্তরে” একটি স্বাধীন সামরিক প্রতিষ্ঠান “।
সরকারী কর্মকর্তা বলেছেন, সুন্নি মুসলিম ও কুর্দি রাজনীতিবিদরা এ জাতীয় কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন এবং এমনকি শিয়াদের মধ্যেও কোনও sens ক্যমত্য নেই বলে জানিয়েছেন সরকারী কর্মকর্তা।
উপ-সংসদের বক্তা মহসেন আল-মণদালাওয়ী বলেছেন, প্রস্তাবিত আইনটি হ্যাশডের “যুদ্ধের ক্ষমতা বাড়াতে অবদান” এবং “এই সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত নতুন ফর্মেশন তৈরি করা”, “ইরাকের সরকারী সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে।
যদি অনুমোদিত হয়, তবে এটি একটি বিশেষ সামরিক একাডেমি তৈরির পথ সুগম করবে এবং হ্যাশের “আর্থিক স্বাধীনতা” সুরক্ষিত করবে, রাষ্ট্রীয় মিডিয়া প্রকাশিত একটি সংসদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরাকি স্টেট কাউন্সিল প্রশাসনিক কাঠামোর “ফুলে যাওয়া” উল্লেখ করেছে এবং বিদ্যমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সুবিধাগুলি ব্যবহার না করে হ্যাশডের জন্য এই জাতীয় একাডেমি তৈরির বিরোধিতা করেছে।
তবে নভেম্বরে আইনসভা নির্বাচন আসার সাথে সাথে প্রাক্তন আধিকারিকরা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগটি দখল করতে চাইতে পারেন।
মনসুর বলেছিলেন, “এর বেসটি পুনরায় প্রাণবন্ত করার জন্য কিছু দরকার।”
তিনি আরও যোগ করেন, “হ্যাশড যত বেশি প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়, ইরাকের ধনী রাষ্ট্রীয় কফারদের কাছে তত বেশি অ্যাক্সেস রয়েছে।”
“এটি পৃষ্ঠপোষকতার আরেকটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে।”