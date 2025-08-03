12 ঘন্টা ধরে, ইরানি অসন্তুষ্ট এবং তাদের মিত্ররা ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে।
ইরানের শেষ শাহের নির্বাসিত পুত্র রেজা পাহলাভি ইরানের পরিস্থিতি এবং ফ্রান্সের প্যারিসে ইরানীদের সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন, ২৩ শে জুন, ২০২৫।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/আবদুল সাবুর)দ্বারাএলিয়ানপ্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025