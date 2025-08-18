ইরানের আধিকারিক পুনর্নবীকরণ যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে | জেরুজালেম পোস্ট
পার্সিয়ান গণমাধ্যম জানিয়েছে, সুপ্রিম লিডার আলী খামেনির উপদেষ্টা সাইদ ইয়াহিয়া রহিম সাফাভি রবিবার ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করেছেন।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইরানের তেহরানের 10 আগস্ট, 2025, এর একটি ক্যারিকেচার সহ একটি বিলবোর্ডের কাছে একটি রাস্তায় একজন ব্যক্তি হাঁটেন।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্সের মাধ্যমে মজিদ আসগরিপুর/সন্স (পশ্চিম এশিয়া নিউজ এজেন্সি))দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা