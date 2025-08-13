ইরানি উপজাতিরা জঞ্জান জাতীয় উত্সবে জড়ো হয়

۱۰: ۱۴ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – সায়দ মাইকেল মুউসভি বলেছেন: অ্যাশ জাতীয় উত্সব প্রতি বছর জঞ্জানে অনুষ্ঠিত প্রাচীনতম ইরানী খাদ্য উত্সব।
তিনি আরও যোগ করেছেন: নয়টি প্রদেশের পরিকল্পনা অনুসারে, তারা 18 তম জাতীয় উত্সব এবং কারুশিল্প প্রদর্শনীতে অংশ নেবে এবং জনপ্রিয় এবং মিডিয়া চাহিদার কারণে উত্সব অনুষ্ঠিত হবে।
জঞ্জান প্রদেশের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য, পর্যটন এবং হস্তশিল্পের মহাপরিচালক বলেছেন: এই ইভেন্টের মাধ্যমে প্রদেশের পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণগুলির বিজ্ঞাপন, এটি প্রতিষ্ঠার সময় একটি উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান পরিবেশ তৈরি করে এবং পরিবার এবং সামাজিক গতিশীলতায় উত্সাহ তৈরি করে জাতীয় অ্যাশ ইরানীয় উত্সবটি ধরে রাখার লক্ষ্য।
মৌসভি যোগ করেছেন: জৈব এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা, পর্যটন ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং এবং প্রাদেশিক হস্তশিল্প প্রবর্তন করা এই সাংস্কৃতিক ইভেন্টের অন্যান্য লক্ষ্য।
জঞ্জান প্রদেশের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য, পর্যটন এবং হস্তশিল্পের মহাপরিচালক আরও যোগ করেছেন: জাঞ্জান উৎসবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা নিয়ে 4-5 সেপ্টেম্বর 18 তম জাতীয় ছাই উত্সব এবং 19 তম জাতীয় হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।
মৌসাভি যোগ করেছেন: অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রদেশ, চারটি হস্তশিল্প এবং জাঞ্জান প্রদেশে প্রত্যেককে হস্তশিল্পকে বরাদ্দ করা হয়।
জঞ্জান প্রদেশের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য, পর্যটন এবং হস্তশিল্পের মহাপরিচালক বলেছেন: এই জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য অন্যান্য প্রত্যাশিত প্রোগ্রামগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ, সাংস্কৃতিক রাত এবং কালো তাঁবুগুলির traditional তিহ্যবাহী অনুষ্ঠানগুলি।
মৌসভি বলেছিলেন যে জঞ্জান প্রদেশের পর্যটন ইভেন্টটি দেশের পর্যটন ইভেন্টের ক্যালেন্ডারে রেকর্ড করা হয়েছে।
সূত্র: সিল