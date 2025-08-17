ইরানি এইচপিভি ভ্যাকসিন বিক্রয় স্টপের লুকানো মাত্রা

ইরানি পাপিলোগার্ড ভ্যাকসিন (এইচপিভি) বিক্রয় বন্ধ করা আরও ডোজগুলি অব্যাহত রাখার বিষয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। এটি বিকল্প ভ্যাকসিনগুলি ব্যবহার সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।
ফারারোর মতে, ইরানে তিন ধরণের এইচপিভি ভ্যাকসিন রয়েছে: দুটি -ক্যাপাসিটিভ, চার -ক্ষমতা, ক্ষমতা নয়। পাপিলোগার্ডের দ্বৈত -দক্ষতার ভ্যাকসিন বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও এই সমস্যার কারণ, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে ডাবল ভ্যাকসিনটি ইরানের সাধারণ ধরণের এইচপিভিতে প্রতিক্রিয়াশীল নয়।
অন্যদিকে, এইচপিভি আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম উত্তপ্ত আলোচনায় পরিণত হয়েছে। এই স্থানটিতে, অনেক লোক পরিবার এবং সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠেছে এমন পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই বিভ্রান্তিকর এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে, ইরানে এই রোগের সাধারণ ধরণের সচেতনতা সন্ধান করা, কার্যকর ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সচেতনতা এই রোগ প্রতিরোধ এবং মোকাবেলা করতে সহায়ক হতে পারে।
ইরানি এইডস রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্তন প্রধান এবং ফারোর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ মিনো মোহরজ এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন:
ইরান/ চার জিনোটাইপস 6, 11, 16 এবং 18 এর জন্য দ্বৈত -দক্ষতার ভ্যাকসিন যথেষ্ট ছিল না ইরানে সাধারণ
মিনো মোহরজ ফারারোকে বলেন, “পাপিলোগার্ডের ভ্যাকসিনটি দ্বৈত ক্ষমতা এবং এখন এটি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে।” বিপরীতে, চার -বৈকল্পিক গার্ড ভ্যাকসিন বাজারজাত করা হয়। পেপিলোগার্ডের কারণ হ’ল এটি কম ডোজ। পেপিলোগার্ড বন্ধ করার অন্যতম কারণ হ’ল দ্বৈত -দক্ষতার ভ্যাকসিন ইরানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কয়েক বছর আগে, 50,000 নমুনাগুলি তদন্ত করা হয়েছিল এবং চারটি জিনোটাইপগুলি 6, 11, 16 এবং 18 চিহ্নিত করা হয়েছিল। সুতরাং, চার -দক্ষতার ভ্যাকসিনটি ইরানের পক্ষে আরও উপযুক্ত; “যখন পেপিলোগার্ডটি কেবল 16 এবং 18 প্রকারের কভার করে” “
“বারাকাত কোম্পানির সহযোগিতায় এই চারটি স্পষ্টতই গার্ড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। পরবর্তীকালে, পাপিলোগার্ড একটি চার -দক্ষতার নমুনাও তৈরি করেছিলেন, তবে এর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখনও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অনুমতি গ্রহণ করেনি। “
ভ্যাকসিন চিকিত্সার চেয়ে ভাল
এইডস রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্তন প্রধান বলেছেন, “এইচপিভির মতো রোগ প্রতিরোধের একটি উপায়, যা অবিশ্বাস্য লিঙ্গ থেকে সংক্রমণিত হয়, তা হ’ল ভ্যাকসিন ইনজেকশন,” এইডস গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রধান বলেছেন। সংক্রমণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন মিলনের মাধ্যমে ঘটে। টাইপ 16 এবং 18 মূলত এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। “
“যৌন মিলন সম্পর্কে জেনে অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। যখন কোনও ভ্যাকসিন থাকে, এটি ব্যবহার করা ভাল। আমাদের জানতে হবে যে ভ্যাকসিনটি চিকিত্সার চেয়ে ভাল কারণ পেপিলোমা বা যৌনাঙ্গে ওয়ার্টগুলির কোনও নির্দিষ্ট চিকিত্সা নেই এবং অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ কার্যকর নয়। সুতরাং প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হ’ল ভ্যাকসিনটি ইনজেকশন করা। এটি তরুণদের শেখানো উচিত; “রোগের প্রকৃতি এবং এটি মোকাবেলার সঠিক উপায় উভয়ই” “
পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “যৌনাঙ্গে ওয়ার্টগুলি সম্পর্কে নতুন উপাদান প্রকাশিত হয়েছে যা প্রাথমিকভাবে ভীত বলে মনে হয়েছিল,” সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন। এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই ক্যান্সারের সাথে জড়িত। নতুন অধ্যয়নগুলি দেখায় যে এই সম্পর্কটি প্রাথমিক কল্পনার চেয়ে কম, তবে এখনও বিদ্যমান। “ক্যান্সার রোধে একটি ভ্যাকসিন ইনজেকশন রয়েছে।”
“যদি ইরানে এইচপিভি টিকা না থাকে তবে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়বে,” তিনি বলেছিলেন। এইচপিভি সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। “এই অঞ্চলে সচেতনতার অভাবও এই সমস্যাগুলির কারণ করে এবং তাদের আরও তীব্র করে তোলে।”
গুগল এইচপিভি/ যুবক এইচপিভির নিকটতম লোক সম্পর্কে গবেষণার ভাল উত্স নয়!
“গুগলের তথ্য আপ টু ডেট নয়, যদিও লোকেরা আরও তথ্যের জন্য এটি উল্লেখ করছে,” মোয়ারজ বলেছেন। সাইবারস্পেসে কোনও সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই, তাই সচেতনতা অর্জনের কোনও নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। “তবে, সচেতনতা বাড়ানো, নির্ভরযোগ্য এবং অনিশ্চিত যৌনতার মধ্যে পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এই সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে।”
“সাধারণভাবে, সংক্রামক রোগে, যদি কার্যকর ভ্যাকসিন থাকে তবে ইনজেকশন করা ভাল,” তিনি বলেছিলেন। আমরা সাধারণত পরামর্শ দিই যে লোকেরা 12 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত ভ্যাকসিন পান। “তরুণদের অন্যদের তুলনায় এইচপিভি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ এই বয়সে তাদের আরও যৌন যোগাযোগ রয়েছে।”
পুলের জল বা পাবলিক টয়লেট এইচপিভি সংক্রমণের এজেন্ট নয়
ইরানি একাডেমি অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের একজন সদস্য বলেছেন: “ইনস্টাগ্রামে থাকা এক যুবক তার ঘাড়ের চারপাশে একটি মেডিকেল ফোন সহ এইচপিভি সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে এই রোগটি পুল বা পাবলিক টয়লেট থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল, যদিও এটি সম্পূর্ণ ভুল। এইচপিভি কেবল যৌন আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে সংক্রমণিত হয় কারণ এটি সাধারণ র্যাটগুলির সাথে সরাসরি এবং দৃ firm ় যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। ক্ষেত্রে, ব্যক্তিটি রেজার ব্লেডটি ব্যবহার করে তার শরীরের অন্যান্য অঞ্চলেও ওয়ার্ট স্থানান্তর করতে পারে। “
তিনি আরও যোগ করেছেন: “ইরানে এই রোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা থাকতে হবে। তথ্যের অভাব সাইবারস্পেসকে একটি পরিমাপকৃত তথ্য সরবরাহ না করে এবং উদ্বেগজনক ও হতাশার বিষয়টি তৈরি করে।” অন্যদিকে, কিছু রোগের মঞ্চায়ন এবং প্রান্তিককরণ পরিবার এবং সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। “
এইচপিভি আক্রান্ত লোকেরা গর্ভবতী হতে পারে
মোয়ারজ বলেছেন, “শিশুদের কাছে এই রোগটি বা গর্ভাবস্থার পরে গর্ভাবস্থার সমস্যা নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ ছিল।” যদি কোনও মহিলার যৌনাঙ্গে ওয়ার্ট থাকে তবে প্রসবকালীন সময়ে সিজারিয়ান বিভাগটি ব্যবহার করা যথেষ্ট; রক্তের মাধ্যমে এই রোগটি শিশুর কাছে সংক্রমণ হয় না। পরিবারগুলি বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করতে পারে কারণ তারা একে অপরকে দোষ দেয়। “তবে, বৈজ্ঞানিক পরামর্শ এবং সচেতনতার সাথে পুনর্মিলন করতে আসা অনেক রোগী তাদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলন করতে সক্ষম হয়েছেন।”
এইচপিভি শরীরে / স্ট্রেসের ফলাফলের ফলাফলগুলিতে নির্মূল হয় না
সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “এই রোগের কোনও ড্রাগ নেই এবং এটি শরীর নির্মূল করে না, তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা তার অগ্রগতি হ্রাস করতে পারে,” সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন। স্ট্রেস পুনরাবৃত্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারণ এটি প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে দুর্বল করে। “কিছু ব্যয়বহুল ইমিউন -বর্ধিত ওষুধগুলি কেবল শরীরের ক্ষমতা বাড়ায়, তবে যদি ব্যক্তির মেজাজটি ভেঙে যায় এবং যদি এই রোগ সম্পর্কে পুরানো এবং আপ -তারিখের উপাদানগুলি অধ্যয়ন করে তবে তার চাপ বাড়বে এবং এইভাবে পুনরাবৃত্তির দিকে পরিচালিত করে।”
“এই ব্যয়বহুল ইমিউন -বর্ধনকারী ওষুধগুলি এই রোগের জন্য কার্যকর হতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। তবে এটি মনে রাখা উচিত যে তারা এই রোগটি পুরোপুরি নিরাময় করে না এবং প্রতিরোধমূলক নয়। এই ওষুধগুলি কেবল যৌনাঙ্গে ওয়ার্ট শরীরে কম দেখা দেয়। তবে ভাইরাস নিজেই দেহে থাকবে। “
অনেক পরীক্ষাগার এইচপিভি সনাক্ত করতে অক্ষম
শেষে, তিনি বলেছিলেন, “পরীক্ষার টেস্টস্টেরোলজি পরীক্ষাগুলি রোগ নির্ণয় করতে সহায়তা করে না। এই রোগ নির্ণয়ের জন্য, পিসিআর পরীক্ষা করা উচিত এবং এটি নির্ণয়ের জন্য জিনোটিপিং পরীক্ষা করা হয়।” পরীক্ষাটি কিছুটা কঠিন এবং অনেকগুলি পরীক্ষাগারগুলি করতে অক্ষম কারণ বেশিরভাগ পরীক্ষাগারে ডিভাইসটি প্রয়োজন হয় না। “