ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে আমাদের, ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ দাবির পুনরাবৃত্তি করুন – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে: মার্কো জানিয়েছেন রুবিওতার ফরাসী এবং ব্রিটিশ অংশগুলির সাথে পৃথক যোগাযোগের ক্ষেত্রে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী “পারমাণবিক অস্ত্রের অ্যাক্সেস” রোধ করতে ওয়াশিংটন, প্যারিস এবং লন্ডনের প্রতি যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

“ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে,” রুবিও এবং তার ইউরোপীয় সহযোগীরা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ বা অ্যাক্সেস থেকে রোধ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত। “

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং এই মরীচিগুলির বিকাশ সহ আঞ্চলিক বিষয়গুলি সুদানের সংঘর্ষ বন্ধ করার এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রচেষ্টা অন্যান্য কথোপকথনের অক্ষ। রুবিও ফরাসি এবং ইংরেজি অংশগুলির সাথে এটা এটা হয়েছে।

