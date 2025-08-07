নেতারা কয়েক দশক ধরে উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান সমস্যা আর ইরানের পরিবেশগত পতন আর নেই। এটি এখানে, এটি ত্বরান্বিত, এবং এটি খুব হুমকি দিচ্ছে বেঁচে থাকা দেশের। এই গ্রীষ্মের নৃশংস খরা, কয়েক দশক ধরে অব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের প্রতি শাসনের আবেশের পরে স্তরযুক্ত, এটি একটি সম্পূর্ণ বাস্তবতা তৈরি করেছে: ইরান হ’ল প্রায় বাইরে জলের – এবং প্রায় সময়ের বাইরে।
ইরান সর্বদা একটি শুকনো দেশ হয়ে থাকে, বেশিরভাগ জায়গাগুলি গড়ে গড়ে করে এমন বৃষ্টির মাত্র এক তৃতীয়াংশ হয়ে যায়। তবে গত কয়েক বছরে বিষয়গুলি খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে গেছে এবং দেশটি এখন খরার পঞ্চম বছরে রয়েছে। যা একসময় ধীর সংকট ছিল তা এখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
২০০৩-২০১৯ সাল থেকে, যখন ইরানের জনসংখ্যা এখনও 90 মিলিয়নের নিচে ছিল এবং আজকের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশি ছিল, দেশটি প্রায় হারিয়েছে 211 বিলিয়ন ঘনমিটার জল। এটি তার পুনর্নবীকরণযোগ্য সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ, আজকের স্তরে প্রাকৃতিকভাবে যে পরিমাণ জল পুনরায় পূরণ করা হয়।
তার বেশিরভাগই বাড়ার জন্য পাম্প করা হয়েছিল খাবারপ্রায়শই অদক্ষ কৃষিকাজের মাধ্যমে। শুকনো, গরম বছরগুলিতে, দ্রুত মাটি শুকানোর কারণে পুনর্নবীকরণযোগ্য সরবরাহ দ্রুত হ্রাস পায়, বাষ্পীভবন বৃদ্ধি করে এবং জলজ রিচার্জ হ্রাস করে। এদিকে, ব্যবহারের হার প্রায়শই অপরিবর্তিত থাকে, যার ফলে ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গত কয়েক বছরে দুর্বল বৃষ্টিপাতের সাথে, বার্ষিক ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে, তবে তাপ বৃদ্ধি এবং খরা আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাপ তীব্র থাকে।
শিরোনামগুলি প্রায়শই ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা এর প্রক্সি যুদ্ধগুলিতে মনোনিবেশ করে, প্রকৃত অস্তিত্বের হুমকিটি পৃষ্ঠের নীচে থাকে – আক্ষরিক অর্থে। যে শাসন ব্যবস্থা একসময় তার ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল বাঁধ বিল্ডিং এবং জল স্থানান্তর প্রকল্পগুলির সাথে এখন একটি ভাঙা জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থার সভাপতিত্ব করে। নদী শুকিয়ে গেছে। হ্রদগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। জলজগুলি ভেঙে পড়ছে।
ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ান কথায় কথায় ভর্তি জুলাইয়ে: “আজ যা আলোচনা করা হচ্ছে তার চেয়ে পানির সংকট আরও গুরুতর।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে “তেহরান জলের বাইরে চলে যাচ্ছে, এবং যদি এটি অব্যাহত থাকে তবে আমরা শহর সরবরাহ করতে সক্ষম হব না।”
কিছু বাসিন্দাকে জল আনার জন্য আত্মীয়দের বাড়িতে জগ বহন করতে দেখা গেছে, যখন গৃহস্থালীর পাম্প এবং স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলির চাহিদা বেড়েছে, দাম আরও তীব্রভাবে চালিত হয়েছে। অন্যরা ঘাটতি থেকে বাঁচতে উত্তর প্রদেশগুলিতে ভ্রমণ করেছেন। আপাতত, তেহরানিরা ব্যবহারিকভাবে সাড়া দিচ্ছেন – সমান অংশের ভয় এবং হতাশার সাথে – তবে রাজধানীতে এখনও কোনও রাস্তার প্রতিবাদ হয়নি।
দেশজুড়ে নাগরিকরা অসহনীয় উত্তাপ এবং দীর্ঘায়িত জলের ঘাটতির ক্রমবর্ধমান ভয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। তেহরানের বাইরে, যেমন শহরে নাসিমশাহর, সাবজেভারএবং আপনার রাখুনরাস্তায় সম্প্রতি বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। গত 10 বছরে, জলের বিক্ষোভ থেকে ঘটেছে খুজেস্তান থেকে ইসফাহান। কৃষক, শ্রমিক এবং পরিবারগুলি কেন তাদের নদীগুলি চলে গেছে এবং তাদের কূপগুলি খালি রয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে রাস্তায় নেমেছে। জনসাধারণের সরবরাহকে হ্রাস করার সাথে সাথে কিছু পরিবার কেবল ব্যক্তিগত জলের ট্যাঙ্কারে পরিণত হয়েছে।
প্রতিবাদের প্রতি শাসনের প্রতিক্রিয়া? টিয়ার গ্যাস এবং বুলেট।
বছরের পর বছর খরা সত্ত্বেও, সরকার আরও গভীর কূপ খনন করার মতো স্বল্পমেয়াদী ফিক্সগুলির একটি প্যাচওয়ার্ক সরবরাহ করেছে। জুলাইয়ে, পেজেশকিয়ান নিজেই স্বীকৃতইঞ্জিনিয়ারিং, প্রয়োগকরণ এবং শিক্ষার মূল অঞ্চল-নির্দিষ্ট সমাধানের আহ্বান জানিয়ে “খণ্ডিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সংকটটি সমাধান করা যায় না।” তবে জলাধারগুলি historic তিহাসিক নীচে পড়তে থাকাকালীন এই সমাধানগুলি কাগজে রয়ে গেছে।
যদিও সরকার ঘোষণা করেছিল 21 জুলাই পেজেশকিয়ান, জল এবং শক্তি ব্যবহার হ্রাস করার জন্য বুধবার তেহরান এবং আশেপাশের অঞ্চলে একটি সরকারী ছুটি হিসাবে বিবেচিত হবে পিছনে ধাক্কা জুলাইয়ের শেষের দিকে সিদ্ধান্তে, এই পদক্ষেপকে কেবল কসমেটিক-একটি “কভার-আপ” বলে ডেকে এনে আসল সমাধান নয়-এবং পরিবর্তে বিশেষত উচ্চ জলের ব্যবহারের হার সহ পরিবারের জন্য 12 ঘন্টা কাটানোর আদেশ দিয়েছেন। তিনি পাঁচটি মূল স্তম্ভের ভিত্তিতে ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদী কর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন: সংহত জল-মাটি-ফসলের ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্যকর শিক্ষা, প্রণোদনা-ভিত্তিক পলিস, কঠোর আইনী প্রয়োগকরণ এবং চলমান মূল্যায়ন ও তদারকি।
ইরানের ভূগর্ভস্থ জলের মজুদ, একবার কৃষক এবং শহরগুলির জন্য লাইফলাইন, বেপরোয়াভাবে হয়েছে অবসন্ন। অনেক অঞ্চলে, কূপগুলি এখন কেবল ধুলায় পৌঁছে যায়। জমি ডুবে যাচ্ছে। ফসল ব্যর্থ হচ্ছে। পুরো গ্রামগুলি পরিত্যাগ করা হয়েছে। এটি কেবল প্রাকৃতিক খরা নয়।
হাজার হাজার বছর ধরে, ইরানীরা ভারসাম্যটি বুঝতে পেরেছিল: প্রকৃতির চেয়ে জলজ থেকে আর কখনও আঁকবে না। এই জ্ঞানটি, একসময় বেঁচে থাকার কেন্দ্রবিন্দু, কয়েক দশকের স্বল্পমেয়াদী চিন্তাভাবনা এবং রাজনৈতিক অবহেলার অধীনে সমাহিত করা হয়েছে। আমরা এখন যা প্রত্যক্ষ করছি তা হ’ল তাদের প্রত্যক্ষ ফলাফল পছন্দ। শোষণের উপর নির্মিত একটি সিস্টেমে বেশ আক্ষরিক অর্থে রয়েছে নিজেই চালান মাটিতে।
ভূগর্ভস্থ জল হ্রাস সঙ্গে আসে জমি হ্রাস। মাটির কণাগুলির মধ্যে স্থানগুলি, একসময় জলে ভরাট, এখন বায়ু দ্বারা পূর্ণ – এবং বায়ু উপরের স্তরগুলির ওজন সহ্য করতে পারে না। ফলস্বরূপ, সংযোগটি ধসে পরিণত হয়। এ কারণেই আজ ইরানের এতগুলি শহর ডুবে যাচ্ছে।
যদিও দুর্নীতি ইরানের জলের সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, সমস্যাটি বাঁধের চুক্তি এবং অভ্যন্তরীণ চুক্তির বাইরে অনেক বেশি। এটি প্রতিদিন কীভাবে জল ব্যবহার করা হয় এবং অপচয় করা হয় সে সম্পর্কেও এটি। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নাগরিকরা যদি তাদের প্রতিদিনের জলের ব্যবহারকে কেবল কেটে ফেলতে সক্ষম হয় 50 লিটার (প্রায় ১৩ গ্যালন) ডে জিরো এড়ানোর জন্য প্রতি ব্যক্তি-যে বিন্দুতে কোনও শহরের ট্যাপগুলি শুকিয়ে যাবে এবং বাসিন্দাদের জলের রেশনের জন্য সারি করা দরকার-তবে কেন তেহরানের বাসিন্দারা এখনও প্রতিদিন 250 লিটারেরও বেশি গ্রাস করছেন-বিশেষত যখন জল-নিবিড় এয়ার কন্ডিশনাররা প্রতিদিন উত্তপ্ত মাসগুলিতে কয়েক দশক লিটার ডাম্প করে?
তেহরানের মতো শহরগুলি স্থানীয় জলের উত্সগুলি সমর্থন করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত কাজফুটো অবকাঠামো, এবং অপরিকল্পিত নগর বৃদ্ধি সিস্টেমটিকে দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।
এদিকে, কৃষি, বৃহত্তম জল গ্রাহকপুরানো, অদক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে আটকে আছে। বন্যার সেচ, শুষ্ক অঞ্চলে চিনি বীট এবং ভাতের মতো জল-নিবিড় ফসলের চাষ এবং রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত জমির মালিকরা খাদ্য সুরক্ষার চেয়ে লাভের জন্য জলজকে শুকিয়েছেন। বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, কিছু গবেষণা মোটামুটি ইঙ্গিত দেয় 35 শতাংশ দুর্বল স্টোরেজ, দুর্বল বিতরণ ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনার অভাবের ফলে কৃষি পণ্যগুলি অপচয় হয়। কৃষিকাজকে আধুনিকীকরণ বা চাহিদা পরিচালনার পরিবর্তে, রাজ্য অন্যভাবে দেখতে থাকে।
যদিও ইরানীরা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষজ্ঞ ছিল রিচার্জিং জলজ এবং জলের টেবিলে ভারসাম্য বজায় রেখে সরকার বহু মিলিয়ন ডলারের মেগাপ্রজেক্টগুলিতে অর্থ .ালতে থাকে যা বিপরীত কাজ করে। এই প্রকল্পগুলি, বাঁধ, ডাইভার্সন এবং স্থানান্তরগুলি নদীগুলি হত্যা করে, হ্রদগুলি শুকানো, জলাভূমি শুকানো এবং পৃষ্ঠের জল এবং জলজদের মধ্যে প্রাকৃতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে শেষ করে। সেই মিথস্ক্রিয়া ব্যতীত জলজও মারা যায়। একসময় যা টিকিয়ে রেখেছে তা এখন অগ্রগতির নামে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।
এই সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দুতে অনেক ইরানি তীব্রভাবে ডাকে “জল মাফিয়া“শাসনের অভ্যন্তরীণ, বিপ্লবী প্রহরী-সংযুক্ত সংস্থাগুলি এবং সুবিধাবাদী আমলাদের একটি ওয়েব যারা জলকে একটি র্যাকেটে পরিণত করেছে। তারা প্রচুর বাঁধ এবং জল স্থানান্তর প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ঠেলে দিয়েছে কারণ তারা বোধগম্য নয়, কারণ তারা পকেটগুলি প্যাড করেছে। এই স্কিমগুলি বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে, নদীগুলি শুকনো জল ছাড়াই রেখেছে।
সরকার জলকে মানবাধিকার হিসাবে দেখছে না; এটি এটিকে নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম হিসাবে দেখে। যখন লক্ষ্য লাভ এবং শক্তি হয় তখন পরিবেশগত ন্যায়বিচারের অর্থ কিছুই নয়। সুপ্রিম লিডার আলী খামেনির শাসনের অধীনে ইরান বরখাস্ত টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ২০৩০ সালের এজেন্ডা সরাসরি, এমনকি দেশটির স্নোপ্যাক হিসাবে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিগুলির দিকে ঝুঁকছে, তার নদীগুলির জীবনরূপটি নিখোঁজ হয়ে গেছে।
এর মধ্যে কিছু তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি কেবল বিপথগামী ছিল না-তারা অর্থোপার্জনের জন্য ফ্রন্ট ছিল। ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডস কর্পস কর্পসের বিশাল নির্মাণ বাহিনী খাতম আল-আনবিয়া অগণিত তদারকি করেছেন বাঁধ এবং জল স্থানান্তর রেজিম ইনসাইডারদের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির পাশাপাশি স্কিমগুলি।
তবে কংক্রিটের পিছনে এবং খালগুলি ছিল আরও অনেক দুষ্টু। শ্রেণিবদ্ধ ফাইলগুলির সাথে পরিচিত বিশেষজ্ঞদের মতে – একটি 2006 সহ রিপোর্ট ইসফাহানের গভর্নরের কার্যালয় থেকে – কমপক্ষে .5.৫ মিলিয়ন ঘনমিটার জল একটি গোপন “পারমাণবিক কেন্দ্র” এ ডাইভার্ট করা হয়েছিল। বিশদটি খুব কম, যেহেতু ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পগুলি গোপনীয়তায় আবৃত, তবে পারমাণবিক ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন বলে জানা যায় প্রচুর পরিমাণে শীতল উদ্দেশ্যে জল। সেই জলটি গাভখৌনি জলাভূমি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিল, এখন ধূলিকণাগুলির একটি ফাটলযুক্ত, প্রাণহীন বিস্তৃতি।
জুনে ইস্রায়েলের সাথে যুদ্ধ কেবল আগুনে জ্বালানী .েলে দেয়। ইরানের গভীরতর জলের সংকট নিয়ে কাজ না করার সময়, ইরানের সরকার ক্ষেপণাস্ত্র এবং দমন করার জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল। এখন, কৃষকরা বাধ্য পরিত্যাগ করুন ওয়েলস ড্রাই ড্রাই হিসাবে তাদের জমি জিজ্ঞাসা করছে: কেন যখন ব্যাংক্রোল যুদ্ধ এবং সহিংসতা টাকা আমাদের পায়ের নীচে জলজ পুনরুদ্ধার করতে পারে?
পরিবেশ নীতি একপাশে রেখে দেওয়া হয়েছে। জ্বালানি মন্ত্রক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়। ইরানের নেতারা ভূ -রাজনৈতিক দাবা খেলছেন যখন দেশটি আক্ষরিক অর্থে তাদের নীচে শুকিয়ে যাচ্ছে।
তবে এই সঙ্কট ইরানের সীমান্তে থামবে না। দেশের খামার জমি শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, স্থানান্তর বৃদ্ধি হবে। ভাগ করা নদীগুলির উপর দ্বন্দ্ব, যেমন হেলমান্ড আফগানিস্তান এবং ইরাকের সাথে টাইগ্রিসের উপনদীগুলির সাথে উত্তপ্ত হচ্ছে। জলের ঘাটতি এখন অস্থিরতার জন্য একটি ট্রিগার এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিটি ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে।
এমনকি যদি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পড়ে তবে পরবর্তী সরকার একটি বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের উত্তরাধিকারী হবে। এটি ঠিক করা সহজ হবে না, এবং এটি নতুন পাইপলাইন বা বিশিষ্ট গাছের চেয়ে অনেক বেশি সময় নেবে।
ইরানের একটি সম্পূর্ণ রিবুট দরকার: একটি স্বাধীন জাতীয় জল কর্তৃপক্ষ, ডেটাগুলিতে উন্মুক্ত অ্যাক্সেস, সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা এবং পরিবেশগত বিচারের প্রতি দৃ firm ় প্রতিশ্রুতি। ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে এটি অবশ্যই তার শক্তিশালী traditional তিহ্যবাহী জল পরিচালন সিস্টেমগুলি – বিশেষত জলজ স্টুয়ার্ডশিপ এবং ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ – পুনরায় দাবি ও আধুনিকায়ন করতে হবে। এই পরিবর্তনগুলি ছাড়াই, কোনও সংস্কার প্রসাধনী হবে এবং জাতীয় পতন অব্যাহত থাকবে।
এটি ইরানের পক্ষে যতটা বিশ্বের জন্য একটি বার্তা। আন্তর্জাতিক সুরক্ষা এবং শান্তির জন্য জল প্রয়োজনীয়। তবে আমরা যদি এটিকে একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে বিবেচনা করি তবে আমরা সকলেই দামটি দেব। ইরানের জল পতন পুরো বিশ্বের জন্য একটি সতর্কতা।