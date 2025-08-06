ইরানের ‘সবচেয়ে খারাপ’ জেলটিতে ব্রিটিশরা সাত মাসের পরে টিয়ারলি ফোনে বাড়িতে ফোন করে | বিশ্ব | খবর

ইরানে আটককৃত এক ব্রিটিশ দম্পতির পরিবার নিশ্চিত করেছে যে তারা সাত মাসের মধ্যে তাদের সাথে প্রথম সরাসরি যোগাযোগের পরে তারা “শক্তিশালী” রয়েছে।
উভয় ব্রিটিশ পর্যটককে দেশে ভ্রমণ করার সময় গুপ্তচরবৃত্তি হিসাবে তাদের গ্রেপ্তার করার পরে উপচে পড়া ভিড় ও অস্বাস্থ্যকর আটক সুবিধাগুলিতে আলাদাভাবে ধরে রাখা হচ্ছে।
পূর্ব সাসেক্সের বাসিন্দা লিন্ডসে এবং ক্রেগ ফোরম্যানকে তাদের বিশ্বব্যাপী মোটরসাইকেল সফরের সময় জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা কঠোরভাবে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ করে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ইরানও একটি বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা যুক্তরাজ্যে দমন “সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত” অপরাধী, প্রায়শই ব্রিটেনের রাস্তায় সাংবাদিক এবং অসন্তুষ্টদের নীরব করার চেষ্টা করে।
দম্পতির ছেলে, কেন্টের ফোকস্টোন থেকে জো বেনেট, বিবিসিতে তার মায়ের সাথে আট মিনিটের একটি ফোন কলের বিবরণ ভাগ করেছেন। তিনি বলেছিলেন: “আমরা হেসেছিলাম, আমরা কাঁদলাম, এবং কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মুহুর্তের জন্য মনে হয়েছিল গত সাত মাসের ওজন উত্তোলনের মতো।”
তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বাবা -মা “শক্তিশালী” রয়েছেন, যোগ করেছেন যে “তারা স্থিতিস্থাপক, তারা ইতিবাচক, এবং কোনওভাবে, তারা এখনও হাসছে”।
মিঃ বেনেটের মতে, এই দম্পতিটি পৃথক করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র মৌলিক সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস সহ বিভিন্ন কারাগারে রাখা হচ্ছে। তিনি বিবিসি রেডিও কেন্টকেও প্রকাশ করেছিলেন যে ব্রিটিশ আধিকারিকরা উল্লেখ করেছেন যে তাঁর বাবা “বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং প্রচুর ওজন হ্রাস করেছেন”।
কারাগারের শর্তের কারণে তার মায়ের গতিশীলতা প্রভাবিত হয়েছে।
বিদেশী, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ-ইরানীয় নাগরিকদের, যারা ইরানে ভ্রমণের বিরুদ্ধে আটকের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের পরামর্শ দেয়।
একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমরা দু’জন ব্রিটিশ নাগরিককে ইরানে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এমন খবরে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
“আমরা এই মামলাটি সরাসরি ইরান কর্তৃপক্ষের সাথে বাড়িয়ে তুলতে থাকি। আমরা তাদের কনস্যুলার সহায়তা সরবরাহ করছি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রয়েছি।”