ইরানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এশিয়ান জাতীয় ফুটবল দলগুলির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহের সংবাদদাতার মতে, ইরানি জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ আমির ঘালে নুই বলেছেন: “আমরা ভাল দল নিয়ে খেলতে চাই; আমরা হারাতে ভয় পাই না।
“আমাদের বড় দলগুলির সাথে খেলার অনুরোধ ছিল,” ইরানি জাতীয় দলের কোচ যোগ করেছেন। আমরা প্রায় 6 মাস আগে একটি চিঠি পেয়েছি। কিছু দল প্লে অফে জড়িত এবং আমরা খেলতে পারি না, তবে আমরা আবার লিখেছি। আমরা পছন্দ করি না কাফা চলুন এবং এমনকি রাশিয়ার সাথে খেলি।
তিনি স্মরণ করেছিলেন: আমরা জাপানকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমরা যেখানেই বলব আমরা খেলব, তবে তাদের কোচ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমরা দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় একটি চিঠিও পাঠিয়েছি, তবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।
ইরানি রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা বন্ধুত্বপূর্ণ গেমস সংগঠিত করতে সহায়তা করেছেন কিনা তার জবাবে কালানী বলেছিলেন: না! আপাতত কিছুই হয়নি। মুকুট তার সমস্ত কঠোর পরিশ্রম নিয়েছে, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবেআন্তর্জাতিক আমাদের কোন ভাল নেই।
কেন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নওভেহ ক্যাসেল কাফা আফগানিস্তানের মতো দলগুলির সাথে খেলতে, একজনকে অবশ্যই যেতে হবে: “আমি এবং মিঃ তাজ আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কেউ আমাদের জন্য একটি বড় বন্ধুত্বপূর্ণ খেলা করতে পারে তাই আমরা পরিবর্তে কাফা এই গেমগুলিতে অংশ নিন। ভারত এবং আফগানিস্তানের সাথে খেলা আমাদের সহায়তা করে না, তবে আমরা খেলতে পারি না।