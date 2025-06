ইরানের সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের একা হওয়া উচিত নয়, মাগা ভয়েসেস এবং ডেমোক্র্যাটরা বলছেন

এই সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুগতদের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের আক্রমণাত্মক ধর্মঘটকে যে ডিগ্রি সমর্থন করা উচিত সে সম্পর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুগতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে – যদিও কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের মধ্যে খুব একটা ধাক্কা দেওয়া হয়নি।

এক সপ্তাহের মারাত্মক ধর্মঘট ও পাল্টা-ধর্মঘটের পরে ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি ভূমিকা নেওয়ার জন্য তাকে দীর্ঘকালীন কিছু রক্ষক তাকে ডেকে আনছেন।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সকালে জোর দিয়েছিলেন যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন ভ্রান্ত ছিল।

“ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কোনও ধারণা নেই যে আমার চিন্তাভাবনা ইরান সম্পর্কে কী!” ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প অনির্ধারিত হামলার পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করেছিলেন, তবে ইস্রায়েলি ধর্মঘটের এক সপ্তাহ পরে ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়।

ট্রাম্পের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যিনি ইরানের সাথে দুই মাসের আলোচনার পরে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি পারমাণবিক চুক্তিতে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেননি, মধ্য প্রাচ্যের সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সামরিক সম্পদ বদলে দিচ্ছেন।

ইস্রায়েল-ইরান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কত গভীরভাবে টানা হবে? | যে সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে তীব্র সংঘাতের সাথে তার দেশের জড়িত থাকার ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করেছেন। তবে অ্যান্ড্রু চ্যাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে যে ভূমিকা নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন – এবং সেই জড়িততা এখনও কতটা বাড়তে পারে তা ব্যাখ্যা করে। গেটি ইমেজ, কানাডিয়ান প্রেস এবং রয়টার্স দ্বারা সরবরাহিত চিত্রগুলি।

এটি বোঝা যাচ্ছে যে ইস্রায়েলের ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি হ্রাস করার জন্য যে কোনও বিডিতে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট সহায়তা প্রয়োজন, বিশেষত পাহাড়ের গভীর ভূগর্ভস্থ নির্মিত ফোর্ডো পারমাণবিক জ্বালানী সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে। ইউএস এয়ার ফোর্সের বি -২ স্পিরিট স্টিলথ বোম্বার হ’ল একমাত্র বিমান যা ৩০,০০০ পাউন্ডের জিবিইউ -57 ম্যাসিভ অর্ডানেন্স অনুপ্রবেশকারীকে বহন করতে পারে, যা বাঙ্কার বাস্টার নামে পরিচিত।

বুধবার ওভাল অফিসে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমি লড়াই করতে চাইছি না।” “তবে যদি এটি লড়াই এবং পারমাণবিক অস্ত্র থাকার মধ্যে পছন্দ হয় তবে আপনাকে যা করতে হবে তা করতে হবে।”

‘আমেরিকান জনগণকে বোর্ডে থাকতে হবে’

ট্রাম্প, বহিরাগতকে ২০১ 2016 সালের রাষ্ট্রপতির কাছে চালিত করার কারণগুলির মধ্যে 9/11 -এর হামলার পরে ইরাক ও আফগানিস্তানে দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল ব্যস্ততার পরে আমেরিকান সামরিক অ্যাডভেঞ্চারিজমের অবসান ঘটাতে তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল।

ট্রাম্প সেনাবাহিনীকে ২০২০ সালের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, “আমরা অন্তহীন যুদ্ধের যুগের সমাপ্তি করছি।”

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথম মেয়াদ চলাকালীন হোয়াইট হাউসের একটি বৈঠকের সময় স্টিভ ব্যানন, বাম এবং ডান, ডান, ডান, ডান, 2017 সালে দেখানো হয়েছে। (কেভিন লামার্ক/রয়টার্স)

ট্রাম্পের ফাইনাল ২০১ 2016 প্রচারের চিফ এক্সিকিউটিভ এবং প্রথম মেয়াদী হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা স্টিভ ব্যানন বর্তমানে রাষ্ট্রপতিকে সেই প্রবৃত্তির প্রতি সত্য থাকার জন্য অনুরোধ করছেন।

“এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, ঠিক আছে, 92 মিলিয়ন লোক নিয়ে,” তিনি এই সপ্তাহে ওয়াশিংটন, ডিসি -র একটি ইভেন্টে সাংবাদিকদের বলেছিলেন “আপনাকে এই স্তরে এটি ভাবতে হবে, এবং আমেরিকান জনগণকে বোর্ডে থাকতে হবে। আপনি কেবল তাদের এটাকে ফেলে দিতে পারবেন না।”

টেক্সাস সেন টেড ক্রুজের সাথে ইরানের জনসংখ্যার সম্পর্কে ব্যাননের জ্ঞানের সাথে মেলে না, যিনি এই সপ্তাহে টাকার কার্লসনের সাথে একটি ভঙ্গুর সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন, যিনি ইরানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাওয়ার জন্য সিনেটরকে দৃ strongly ়তার সাথে সমালোচনা করেছিলেন।

“আপনি কি জানেন না যে দেশের জনসংখ্যা আপনি যে ছিটিয়ে দিতে চান?” কার্লসন জিজ্ঞাসা করলেন।

“এটি 90 মিলিয়ন বা 80 মিলিয়ন বা 100 মিলিয়ন হলে কেন এটি প্রাসঙ্গিক। কেন এটি প্রাসঙ্গিক?” ক্রুজ পাল্টা।

একদিন আগে কার্লসন ব্যাননকে পরবর্তীকালের পডকাস্টে বলেছিলেন যে তিনি “সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন যে আমার দেশটি এতে আরও দুর্বল হয়ে যাবে। আমি মনে করি আমরা আমেরিকান সাম্রাজ্যের শেষ দেখতে পাচ্ছি।”

কনজারভেটিভ ইয়ুথ অর্গানাইজেশন টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএর সিইও এবং ট্রাম্পের তিনটি রাষ্ট্রপতি প্রচারের মাধ্যমে একজন সমর্থক চার্লি কার্ক ব্যানন এবং কার্লসনের অবস্থান প্রতিধ্বনিত করেছেন। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ক र्क বলেছেন যে “একটি জনপ্রিয় বিপ্লব এবং বিদেশী-চাপানো, আকস্মিক, সহিংস শাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে।”

‘ইস্রায়েলকে কাজ শেষ করতে সহায়তা করুন’

On Capitol Hill, South Carolina Sen. Lindsey Graham is arguably the most vociferous hawk, urging Trump to “go all-in to help Israel finish the job.”

গ্রাহাম এই সপ্তাহে ফক্স নিউজের একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “এখন সময় এসেছে আয়াতুল্লাহ এবং তার পাখিদের অধ্যায়টি বন্ধ করার।” “আসুন শীঘ্রই এটি বন্ধ করুন এবং মিডিয়াস্টে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করুন: সহনশীলতা, আশা এবং শান্তির একটি।”

মার্কিন কংগ্রেসের অন্যতম বৃহত্তম ইরান হকস সেন লিন্ডসে গ্রাহামকে ১১ ই জুন ওয়াশিংটনে একটি কমিটির শুনানির সময় দেখানো হয়েছে। (রড ল্যামকি জুনিয়র/অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ক্রুজ বলেছেন যে তিনি এমন কোনও দৃশ্যের কল্পনা করেননি যেখানে ইরানের “আমেরিকান বুট” মাটিতে থাকবে।

মাগা ওয়ার্ল্ডে, সেই দৃশ্যটি পলিয়ানিশ বলে মনে হচ্ছে। সিআইএর প্রাক্তন বিশ্লেষক এবং পূর্বের ট্রাম্পের মন্ত্রিসভা বাছাই ম্যাট গেইজজের আয়োজিত ওন কেবল নিউজ শোতে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল “নরকের একটি ভিন্ন সংস্করণ” দিয়ে শেষ হতে পারে এমনকি যদি শাসন ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ঘটে থাকে।

আশ্চর্যজনকভাবে, ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের যে কোনও একতরফা পদক্ষেপ নিয়ে বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করছেন। সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চার্লস শুমারের নেতৃত্বে তারা বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে “কংগ্রেস ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের অনুমোদন দেয়নি” এবং দলটি “রবার্সট্যাম্প সামরিক হস্তক্ষেপ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে”।

এই অনুভূতিটি কয়েকজন রিপাবলিকান, কেন্টাকিয়ানস র‌্যান্ড পল এবং টমাস ম্যাসিকে বাঁচিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত দৈনিক সংকেত সহ একটি পডকাস্টে সেন পল বলেছেন যে তিনি আফগানিস্তানের দিকে ইঙ্গিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর সামরিক জড়িত থাকার “অনিচ্ছাকৃত পরিণতি” এর আশঙ্কা করেছিলেন।

“অবশেষে যখন আমরা চলে গেলাম (২০২১ সালে), এটি ছয় মাসের মধ্যে পাথরের যুগে ফিরে ফিরে আসে,” তিনি বলেছিলেন।

ইরান সম্পর্কে বলার আইনী প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও শুনুন: যেমন হয়6:44দ্বিপক্ষীয় বিলের লক্ষ্য ট্রাম্পকে একতরফাভাবে ইরানে যুদ্ধ চালানো থেকে বিরত করা নিউ জার্সির একজন ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস মহিলা বনি ওয়াটসন-কলম্যান বলেছেন যে এটি হোস্ট নীল কাকসালকে কেন একটি দ্বিপক্ষীয় বিলকে সমর্থন করছে যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের ইরানের যে কোনও সংঘাতের আগে কংগ্রেসের কাছ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

ম্যাসি, ইতিমধ্যে, বেশ কয়েকটি হাউস ডেমোক্র্যাটদের সাথে এমন একটি প্রস্তাবকে স্পনসর করার জন্য দলবদ্ধ করছে যা ট্রাম্পকে কংগ্রেস অনুমোদন না দিলে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহারকে “সমাপ্ত” করার আহ্বান জানিয়েছে।

“এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। এমনকি যদি তা হয় তবে কংগ্রেসকে অবশ্যই আমাদের সংবিধান অনুসারে এই জাতীয় বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত নিতে হবে,” তিনি এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন।

মাগা ফায়ারব্র্যান্ড মার্জুরি টেলর গ্রিন, তার দ্বিপক্ষীয় চেতনার জন্য পরিচিত নয়, তিনি এই রেজুলেশনে অংশীদার হননি, যদিও তিনি এক্স -তে পোস্ট করেছিলেন: “যে কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্রায়েল/ইরান যুদ্ধে পুরোপুরি জড়িত হওয়ার জন্য স্লোবারিং করছে তা আমেরিকা ফার্স্ট/মাগা নয়।”

আবার ইরান, তবে আলাদা

ট্রাম্প আগে ইরান এবং সামরিক শক্তির সাথে জড়িত ভারী সিদ্ধান্ত নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। 2019 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোর দিয়ে কাজ করেনি ইরান একটি নজরদারি ড্রোন গুলি করে এবং যখন এটি সৌদি আরব তেল সুবিধাগুলিতে বিমান হামলা শুরু করেছিল।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে ইরান ইরাকের মার্কিন বাহিনীতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বরখাস্ত করার পরেও ট্রাম্প দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্ভবত এখন ঘটছে, একাধিক ভয়েস প্রশাসনের মধ্যে, কংগ্রেসে এবং ডানপন্থী গণমাধ্যমে ট্রাম্পের জানুয়ারী ২০২০ সালের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য জোকিং ছিল।

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে সবচেয়ে ফলস্বরূপ বৈদেশিক নীতি সিদ্ধান্তের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার ঠিক কয়েকদিন পর পরবর্তী সিদ্ধান্তটি এসেছিল এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদনে পরে “বেআইনী” হিসাবে বিবেচিত – ড্রোন ধর্মঘট যা ইরানি জেনারেল কাসেম সোলিমণিকে হত্যা করেছিল, যিনি মধ্য প্রাচ্যে তেহরানের সামরিক অবস্থানকে রূপ দিয়েছিলেন এবং জঙ্গি গোষ্ঠী প্রক্সি হিজবুল্লাহ এবং হামাসকে যৌক্তিক সমর্থন সরবরাহ করেছিলেন।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ড্রোন ধর্মঘটের আদেশ দিয়েছিলেন যা বিপ্লবী প্রহরী জেনারেল ক্যাসেম সোলাইমানিকে, ইরান সরকারের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রকে হত্যা করেছিল। (এপি এর মাধ্যমে ইরানি সুপ্রিম লিডার অফিস)

২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী সোলেমিনি ধর্মঘটের তাত্ক্ষণিক এবং আজ অবধি উভয়ই প্রতিক্রিয়া ছিল। একটি 8 জানুয়ারী, 2020, ইরান ভুল করে ইউক্রেনীয় এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট PS752 কে গুলি করেছিলগ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডায় প্রতি 55 জন কানাডিয়ান নাগরিক এবং 30 স্থায়ী বাসিন্দা সহ সমস্ত ক্রু এবং যাত্রী হত্যা।

তখন থেকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ, মাত্র নভেম্বর মাসেট্রাম্পের পাশাপাশি অন্যান্য ইরান সমালোচকদের হত্যার জন্য প্লটগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

নেতানিয়াহু ফ্যাক্টর

অবশ্যই, 2019-2020 ইভেন্টগুলি ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের পটভূমির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়নি। ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর থেকে ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী হিজবুল্লাহ এবং হামাসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কমান্ডারকে সরিয়ে দিয়েছে।

যদিও ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের জন্য ইরানের হুমকির অবসান ঘটাতে উত্সাহিত বোধ করতে পারেন, তবে ট্রাম্পের জাতীয় সুরক্ষার প্রাক্তন উপদেষ্টা জন বোল্টন গত সপ্তাহে সিবিসি নিউজকে বলেছেন যে কোনও ডিম্বাশয় অফিসের সিদ্ধান্তে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের শক্তিকে অত্যধিক বিবেচনা না করার জন্য।

“আমি মনে করি না যে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কটি ব্যক্তিগতভাবে যতটা ভাল মনে হয় ততই ভাল। এবং আমি মনে করি ট্রাম্প সত্যিই দেখতে চেয়েছিলেন যে কোনও আলোচনার নিষ্পত্তি (সম্ভব) আছে কিনা,” বল্টন বলেছিলেন।

২০২০ সালের পর থেকে আরেকটি পার্থক্য হ’ল এমনকি ট্রাম্পের মান অনুসারে, তার বর্তমান প্রশাসনের মধ্যে প্রচুর উত্থান রয়েছে। বেশ কয়েকটি জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের কর্মকর্তাকে বাউন্স করা হয়েছে – কিছু কারণ তারা ট্রাম্পের পক্ষে যথেষ্ট অনুগত ছিল না বলে জানা গেছে। এদিকে, ইয়েমেন সামরিক ধর্মঘটে সংকেত আড্ডায় একজন সাংবাদিককে অজান্তেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে মাইক ওয়াল্টজকে ফিয়াস্কো অনুসরণ করার পরে মাইক ওয়াল্টজকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হওয়ার পরে, বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি মার্কো রুবিও জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, এই সপ্তাহে ট্রাম্প মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ইরানি পারমাণবিক কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল থেকে অ্যালেক্স ওয়ার্ড বুধবার খেলার রাজ্যের সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছেন।

ওয়ার্ড একটি পডকাস্টে বলেছেন, “ট্রাম্পের নীচে কোনও বাস্তব নীতি প্রক্রিয়া নেই, যেমন অন্যান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাধারণত (হয়) হয়।” “রাষ্ট্রপতি যা চান তা এটিই, তারপরে প্রত্যেকে কার্যকর করে।”