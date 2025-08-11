ইরানে ফিরে আসার পরিকল্পনা নিয়ে মোহাম্মদ রসলফ

ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতা মোহাম্মদ রসুলফ বলেছেন যে অস্কার-মনোনীত নাটকটি অনুসরণ করে তিনি তার পরবর্তী প্রকল্পটি সেট করতে কোনও তাড়াহুড়ো করছেন না, পবিত্র ডুমুরের বীজ। তবে তিনি নির্বাসনে এক বছরেরও বেশি সময় পরে তার চেয়ে শীঘ্রই তার জন্ম দেশে ফিরে আসতে পারেন।
প্রবীণ অসন্তুষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা আজ বিকেলে লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমাদের সাথে কথা বলেছেন, যেখানে তিনি একটি নতুন মানবিক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য একটি চমকপ্রদ উপস্থিতি করেছিলেন।
রাসুলফ হ’ল লোকারনো সিটি অফ পিস অ্যাওয়ার্ডের প্রথম প্রাপক, যা উত্সবের সহযোগিতায় লোকারনো শহর দ্বারা নির্মিত। এই পুরষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উত্সবটি এক বিবৃতিতে বলেছে, “সাংস্কৃতিক স্থানের সম্মান ব্যক্তিকে যারা সম্মান, কূটনীতি এবং মানুষের মধ্যে সংলাপের প্রচারে নিজেকে আলাদা করেছে।”
পুরষ্কারের প্রথম সংস্করণের জুরিতে সুইস কনফেডারেশনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুথ ড্রেফাস অন্তর্ভুক্ত ছিল; লরা সাদিস, রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির (আইসিআরসি) সমাবেশের সদস্য; মার্কো সোলারি, লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভালের সম্মানিত রাষ্ট্রপতি; লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভালের সিইও রাফাল ব্রুনসভিগ; এবং লোকারনো শহরের মেয়র নিকোলা পিনি।
রাসুলফকে নিয়ে আলোচনা করে, লোকারনোর প্রধান জিওনা এ। নাজারো প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতার কাজটি “মানবতাবাদের অন্যতম সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক দক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা নির্লজ্জভাবে একটি অনুকরণীয় সিনেমাটিক অঙ্গভঙ্গির আকারে রূপ নেয়।”
নাজারো বলেছিলেন, “প্রতিষ্ঠান, শক্তি এবং ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করে এমন বেদনাদায়ক দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রলোভনকে পুনরুদ্ধার করা, রসোলোফ তাঁর অনুকরণীয় কেরিয়ারের সময়কালে এমন একটি কাজ তৈরি করেছেন যা মানব মর্যাদার সাথে স্তবক হিসাবে দাঁড়িয়েছে,” নাজারো বলেছিলেন।
রাসুলফ স্ক্রিন করেছেন পবিত্র ডুমুরের বীজ কান -এ প্রতিযোগিতায় একটি প্রথম ধনুকের পরে গত বছরের লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পিয়াজা গ্র্যান্ডে। সেই সময়, রাসৌলফ ইরান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে ইউরোপে তাঁর নির্বাসনের মাত্র কয়েক মাস পরে ছিলেন গোপনীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নৃশংস আট বছরের কারাদণ্ড এড়াতে। রাসুলফ তখন থেকে জার্মানির বার্লিনে বসবাস করছেন।
“আমি যে ইরান রেখেছি তা আজ ইরান থেকে খুব আলাদা। তখন থেকে অনেক কিছু ঘটেছে,” রাসৌলফ একজন দোভাষীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
নীচে, চলচ্চিত্র নির্মাতা আমাদের সাথে ইরানে ফিরে আসার পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেছেন, তার বর্তমান আইনী অবস্থা পবিত্র ডুমুরের বীজ অভিনেতারা যারা ইরান এবং ইউরোপে তাঁর জীবন ছেড়ে যেতে অক্ষম ছিলেন।
লোকারনো 16 আগস্ট শেষ হয়।
সময়সীমা: মোহাম্মদ, স্যাক্রেড ডুমুরের বীজ কানে আত্মপ্রকাশের এক বছর হয়ে গেছে। আপনি ছবিটি দেখিয়ে বিশ্বজুড়ে গিয়েছিলেন এবং একটি দীর্ঘ পুরষ্কার প্রচারে গিয়েছিলেন। আপনি তখন থেকে কি করছেন?
মোহাম্মদ রসুলফ: আমি এমন এক বাবার মতো অনুভব করি যার কন্যা সবে বিয়ে করেছে এবং কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তা ভাবছেন। এখনই, আমি একটি স্ক্রিপ্ট লিখছি। আমি সম্প্রতি বার্লিনে একটি নাটকেও কাজ করেছি, যা অভিনেত্রীদের সাথে ভ্রমণ করেছিল পবিত্র ডুমুরের বীজ। আমি তখন থেকে অসংখ্য কাজের অফার পেয়েছি, তাই আমি চিন্তিত নই। আমি আমার পরবর্তী ছবিতে ছুটে যেতে চাই না, বিশেষত ইরানের অভ্যন্তরে যা ঘটছে তা বিবেচনা করে।
সময়সীমা: যখন আমরা 2024 সালে কান এ ফিরে কথা বলেছিলাম, আপনি কেবল ইরান থেকে পালিয়ে যাবেন। তবে আপনি দেশে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষায় দৃ olute ় ছিলেন। আপনি কি এখনও ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন?
রাসুলফ: আমি যে ইরান রেখেছি তা আজ ইরান থেকে খুব আলাদা। তখন থেকে অনেক কিছু ঘটেছে। যখন আমি চলে গেলাম, আমার আট বছরের কারাদণ্ডের সাজা ছিল, যা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র তৈরি করা থেকে বিরত করত, তাই আমি ইউরোপে থাকতে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে খুব আগ্রহী ছিলাম। তবে পরিস্থিতি ইরানে এত দ্রুত পরিবর্তনশীল। এখন, সেখানে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে ফিরে আসার এবং কাজ করার আমার দক্ষতা আসলে আমার প্রত্যাশার চেয়ে শীঘ্রই ঘটতে পারে। ইরানি সংসদ সবেমাত্র একটি আইন অনুমোদন করেছে যা ইরানকে অবৈধভাবে ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাদের কারাগারের সাজা বাতিল করে দেয়। সুতরাং পরিস্থিতি ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে।
সময়সীমা: আপনি বার্লিনে বাস করছেন। জার্মানি আপনার সাথে কেমন আচরণ করছে?
রাসুলফ: এটা ব্যতিক্রমী হয়েছে। আমি জার্মানিতে থাকতে পেরে অত্যন্ত খুশি। আমি নিরাপদ বোধ করি। আমার সুরক্ষার গভীর অনুভূতি রয়েছে, যা আমার ইরানে ছিল না। বার্লিন একটি ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক অফার সহ একটি আকর্ষণীয় শহর, তাই সেখানে বাস করা আকর্ষণীয়। তবে একটি বড় সমস্যা রয়েছে: যখন আমি পান করার জন্য এক বোতল জল খুলি, উদাহরণস্বরূপ, আমি তাত্ক্ষণিকভাবে ইরানের লোকদের কথা ভাবি যাদের এই মুহুর্তে জল খাচ্ছে না। বা যখন বার্লিনে বৃষ্টি হয়, তখন আমি ইরানকে এত খারাপভাবে প্রভাবিত করে এমন খরার কথা ভাবি। এটি একটি অদ্ভুত অনুভূতি। আপনি এই খুব আরামদায়ক জীবনযাপন করছেন, কিন্তু তারপরে হঠাৎ করেই আপনার হৃদয় ভেঙে গেছে।
সময়সীমা: আপনার অবস্থা কী পবিত্র ডুমুরের বীজ অভিনেতারা যারা ইরান ছাড়তে পারছেন না? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবরের শেষ অংশটি হ’ল তারা ইরান রাষ্ট্র থেকে সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল।
রাসুলফ: অভিনেতাদের কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছিল, তবে মামলায় কাজ করা অসাধারণ আইনজীবীরা কারাগারের সাজাগুলিকে একটি চুক্তিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে তারা আসলে কারাগারে যাওয়ার পরিবর্তে জরিমানা দিতে সক্ষম হবে।
সময়সীমা: নিজের এবং জাফর পানাহির মতো ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মামলাগুলি ইরানি সিনেমা এবং এর ইতিহাসে একটি সমসাময়িক লেন্স রেখেছিল। আপনি ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাণের ভবিষ্যতের জন্য কী আশা করেন??
রাসুলফ: এই মুহুর্তে ইরানের ভিতরে কাজ করা শিল্পীদের একটি আশ্চর্যজনক দল রয়েছে, যারা এখনও আন্তর্জাতিক বিশ্ব আবিষ্কার করেনি। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাতারা এমন বিষয়গুলিতে খুব নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করছেন যা প্রথমে রাজনৈতিক বলে মনে হয় না, বিশেষত ইরানের দৈনন্দিন জীবনের আশেপাশে। তাই আমি বিশ্বের কাজটি দেখার জন্য খুব উচ্ছ্বসিত। আমি আশাবাদী।