ব্যাংক, সরকারী অফিস এবং অন্যান্য সরকারী ভবন বন্ধের ফলে রাজধানী সহ মাজান্দারান, মার্কাজী, ইয়াজদ, সেমানান, কেরমনশাহ এবং রাজাভী খোরাসান প্রদেশগুলিকে প্রভাবিত করবে।
ইরানের তেহরানের শিয়াইট মুসলিম ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে পবিত্র দিন, ইরানের 6 জুলাই, ২০২৫ সালে ইরানের শিয়া মুসলিম ক্যালেন্ডারের পবিত্রতম দিনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সাথে সাথে শিশুরা জল ছিটানোকারীদের নীচে শীতল হয়ে যায়।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্সের মাধ্যমে মজিদ আসগরিপুর/সন্স (পশ্চিম এশিয়া নিউজ এজেন্সি))