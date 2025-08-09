You are Here
ইরান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া শান্তি চুক্তির দ্বারা কল্পনা করা ট্রাম্প করিডোর পরিকল্পনা করা হুমকি দিয়েছে
News

ইরান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া শান্তি চুক্তির দ্বারা কল্পনা করা ট্রাম্প করিডোর পরিকল্পনা করা হুমকি দিয়েছে

দুবাই (রয়টার্স) – ইরান শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আঞ্চলিক চুক্তির অধীনে ককেশাসে পরিকল্পনা করা একটি করিডোরকে আটকানোর জন্য হুমকি দিয়েছে, ইরানি মিডিয়া জানিয়েছে, একটি শান্তি পরিকল্পনার উপর একটি নতুন প্রশ্ন চিহ্ন উত্থাপন করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে।

শীর্ষস্থানীয় আজারবাইজানির এক কূটনীতিক আগে বলেছিলেন যে শুক্রবার ট্রাম্পের ঘোষণা করা এই পরিকল্পনাটি তার দেশ এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি থেকে মাত্র এক ধাপ ছিল, যা পরিকল্পনার পক্ষে তার সমর্থন পুনর্বিবেচনা করেছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত ট্রাম্প রুট (ট্রিপ) দক্ষিণ আর্মেনিয়া জুড়ে চলবে, আজারবাইজানকে তার নখচিভানকে বঞ্চিত করার জন্য এবং তুরস্কের পরিবর্তে সরাসরি পথ দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করিডোরের একচেটিয়া উন্নয়নের অধিকার থাকবে, যা হোয়াইট হাউস বলেছে যে শক্তি এবং অন্যান্য সংস্থার বৃহত্তর রফতানির সুবিধার্থে।

এটি অবিলম্বে পরিষ্কার হয়ে যায় নি যে ইরান, যে অঞ্চলটির সীমানা, এটি অবরুদ্ধ করবে, তবে ইরানের সুপ্রিম নেতার শীর্ষ উপদেষ্টা আলী আকবর ভেলায়তির বক্তব্যটি তার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

তিনি বলেছিলেন যে উত্তর -পশ্চিম ইরানে পরিচালিত সামরিক অনুশীলনগুলি কোনও ভূ -রাজনৈতিক পরিবর্তন রোধে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তুতি এবং দৃ determination ় সংকল্পকে প্রদর্শন করেছে।

ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উপদেষ্টা আলী আকবর ভেলায়তি ইরানের তেহরানে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। (ছবি/ভাহিদ সালেমি)

“এই করিডোরটি ট্রাম্পের মালিকানাধীন একটি প্যাসেজে পরিণত হবে না, বরং ট্রাম্পের ভাড়াটেদের জন্য কবরস্থান,” ভেলায়তি বলেছিলেন।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এর আগে এই চুক্তিকে “স্থায়ী আঞ্চলিক শান্তির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে” স্বাগত জানিয়েছিল, তবে তার সীমান্তের নিকটে যে কোনও বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল যা “এই অঞ্চলের সুরক্ষা এবং স্থায়ী স্থিতিশীলতা হ্রাস করতে পারে।”

বিশ্লেষকরা এবং অভ্যন্তরীণরা বলেছেন যে ইরান তার বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচির উপর মার্কিন চাপের অধীনে এবং জুনে ইস্রায়েলের সাথে 12 দিনের যুদ্ধের পরে, করিডোরকে অবরুদ্ধ করার জন্য সামরিক ক্ষমতার অভাব রয়েছে।

মস্কো বলছে পশ্চিমে পরিষ্কার হওয়া উচিত

ট্রাম্প শুক্রবার হোয়াইট হাউসে আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল প্যাসিনিয়ানকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের কয়েক দশক ধরে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের অধীনে একটি লাইন আঁকতে একটি যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন।

আর্মেনিয়া ও ইরানের সীমান্তে সীমান্তে স্থাপন করা সত্ত্বেও, তেল ও গ্যাস পাইপলাইনগুলির সাথে ক্রসক্রসযুক্ত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে রাশিয়া, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে আর্মেনিয়ার মিত্র, অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

যদিও মস্কো বলেছে যে এটি শীর্ষ সম্মেলনকে সমর্থন করেছে, এটি “এই অঞ্চলের দেশগুলি তাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী – রাশিয়া, ইরান এবং তুরস্কের সমর্থনে তাদের সমর্থন দিয়ে” তাদের মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যস্থতার জন্য পশ্চিমা প্রচেষ্টার “দু: খ অভিজ্ঞতা” বলে অভিহিত করার জন্য তাদের সমর্থন নিয়ে তাদের দ্বারা নির্মিত সমাধানগুলি বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে।

আজারবাইজানের ঘনিষ্ঠ মিত্র ন্যাটো সদস্য তুরস্ক এই চুক্তিটিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে বাকু এবং ইয়েরেভান মতবিরোধে রয়েছেন, যখন নাগর্নো-কারাবাখ নামে একটি পাহাড়ী আজারবাইজানি অঞ্চল জনবহুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতিগত আর্মেনিয়ানদের দ্বারা, আর্মেনিয়ার সমর্থন নিয়ে আজারবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আজারবাইজান ২০২৩ সালে এই অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায় এই অঞ্চলের প্রায় ১০০,০০০ জাতিগত আর্মেনিয়ানদের আর্মেনিয়ায় পালাতে উত্সাহিত করেছিলেন।

নাগর্নো-কারাবাখের আর্মেনিয়ান শরণার্থীদের 30 সেপ্টেম্বর, 2023 সালে গোরিস শহরের কেন্দ্রে দেখা যায়, বিভিন্ন আর্মেনিয়ান শহরে সরিয়ে নেওয়ার আগে। (ছবি দিয়েগো হেরেরা কার্সিডো / এএফপি)

“শত্রুতার অধ্যায়টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখন আমরা স্থায়ী শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি,” ব্রিটেনে আজারবাইজানের রাষ্ট্রদূত এলিন সুলায়মানভ বলেছিলেন যে, বৃহত্তর অঞ্চলের সমৃদ্ধি এবং পরিবহণের লিঙ্কগুলি আরও উন্নতির জন্য রূপান্তরিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

“এটি একটি দৃষ্টান্তের শিফট,” সুলায়মানভ বলেছেন, যিনি ওয়াশিংটনের প্রাক্তন দূত হিসাবে রাষ্ট্রপতি আলিয়েভের কার্যালয়ে কাজ করতেন, তিনি তাঁর দেশের অন্যতম সিনিয়র কূটনীতিক।

সুলায়মানভ যখন চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তখন অনুমান করতে অস্বীকার করেছিলেন, তবে উল্লেখ করেছেন যে আলিয়েভ বলেছিলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই এটি ঘটতে চান।

সুলায়মানভ বলেছিলেন যে, নাগর্নো-কারাবাখের একটি উল্লেখ অপসারণ করার জন্য আর্মেনিয়ার সংবিধান সংশোধন করার জন্য কেবল একটি বাধা রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, “আজারবাইজান যে কোনও সময় স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত একবার আর্মেনিয়া তার সংবিধানে আজারবাইজানের বিরুদ্ধে তার আঞ্চলিক দাবিটি অপসারণের অত্যন্ত প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করে,” তিনি বলেছিলেন।

অনেক প্রশ্ন উত্তরহীন

এই বছর পশিনিয়ান সংবিধান পরিবর্তনের জন্য গণভোটের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবে এর জন্য এখনও কোনও তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। আর্মেনিয়া ২০২26 সালের জুনে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটের আগে নতুন সংবিধান খসড়া করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আর্মেনিয়ান নেতা এক্স -তে বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন শীর্ষ সম্মেলন কয়েক দশক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে এবং কৌশলগত অর্থনৈতিক সুযোগগুলি আনলক করবে এমন পরিবহন সংযোগ খোলার পথ প্রশস্ত করেছে।

ট্রানজিট রেল রুটটি কখন চলতে শুরু করবে জানতে চাইলে সুলায়মানভ বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে সহযোগিতার উপর নির্ভর করবে, যাকে তিনি ইতিমধ্যে আলোচনায় রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের সিনিয়র দক্ষিণ ককেশাস বিশ্লেষক জোশুয়া কুসেরা বলেছেন, চুক্তিগুলি অনেক প্রশ্ন উত্তর না দিয়ে রেখে যাওয়ার কারণে ট্রাম্প আশা করেছিলেন যে সহজ জয়টি তিনি আশা করেছিলেন তা অর্জন করতে পারেননি।

আর্মেনিয়ার সংবিধানের বিষয়টি প্রক্রিয়াটি লেনদেন করার হুমকি দেওয়া অব্যাহত রেখেছে, এবং নতুন পরিবহন করিডোর বাস্তবে কীভাবে কাজ করবে তা পরিষ্কার ছিল না।

“কাস্টমস চেক এবং সুরক্ষা কীভাবে কাজ করবে এবং আজারবাইজানীয় ভূখণ্ডে আর্মেনিয়ার পারস্পরিক অ্যাক্সেসের প্রকৃতি সম্পর্কে মূল বিবরণ অনুপস্থিত রয়েছে। এগুলি গুরুতর হোঁচট খাওয়ার ব্লক হতে পারে,” কুসেরা বলেছিলেন।

সুলায়মানভ পরামর্শ নিয়েছিলেন যে রাশিয়া, যা এখনও আর্মেনিয়ায় ব্যাপক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, সুবিধাবঞ্চিত ছিল।

“তারা যদি বেছে নেয় তবে যে কেউ এবং প্রত্যেকে এ থেকে উপকৃত হতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts