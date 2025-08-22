You are Here
ইরান, ইউরোপীয় শক্তিগুলি পারমাণবিক পুনরায় শুরু করতে সম্মত, নিষেধাজ্ঞাগুলি পরের সপ্তাহে আলোচনা
ইরান, ইউরোপীয় শক্তিগুলি পারমাণবিক পুনরায় শুরু করতে সম্মত, নিষেধাজ্ঞাগুলি পরের সপ্তাহে আলোচনা

দুবাই – ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এবং তার ফরাসী, ব্রিটিশ এবং জার্মান সহযোগীরা শুক্রবার পারমাণবিক ও নিষেধাজ্ঞার বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে, ইরানি স্টেট মিডিয়া জানিয়েছে।

তিনটি প্রধান ইউরোপীয় শক্তি ইরানের উপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনরায় সক্রিয় করার হুমকি দিয়েছে, যদি তেহরান তার বিতর্কিত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি রোধে কোনও চুক্তিতে আলোচনায় ফিরে না আসে।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল পরের সপ্তাহে আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং ইরানকে সতর্ক করেছিলেন যে নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকরভাবে কার্যকর হবে যদি না এটি তার পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগকে হ্রাস করার জন্য একটি যাচাইযোগ্য এবং টেকসই চুক্তিতে না পৌঁছায়। তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে সময়টি খুব সংক্ষিপ্ত ছিল এবং ইরানকে যথেষ্ট পরিমাণে জড়িত করার দরকার ছিল।

ইরানি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে মঙ্গলবার উপ -পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ফোন আহ্বানের সময় আরাঘচি এবং ব্রিটিশ, ফরাসী এবং জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একমত হয়েছেন।

আহ্বান চলাকালীন, আরাঘচি “এই দেশগুলির আইনী ও নৈতিক অক্ষমতার উপর জোর দিয়েছিলেন (স্ন্যাপব্যাক) প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করার জন্য, এবং এই জাতীয় পদক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন”, ইরানি মিডিয়া জানিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় ত্রয়ী দাবী করে যে ইরান অ-প্রসারণ চুক্তি লঙ্ঘন করে সম্ভাব্যভাবে অস্ত্রের সক্ষমতা বিকাশের জন্য পারমাণবিক শক্তি প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে। ইরান বলেছে যে এটি কেবল বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি চায়।

ম্যাক্সার টেকনোলজিস দ্বারা সরবরাহিত এবং 16 জুন, 2025 এ নেওয়া এই হ্যান্ডআউট স্যাটেলাইট চিত্রটি মধ্য ইরানের ইসফাহান পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ সুবিধা দেখায়। (স্যাটেলাইট চিত্র © 2025 ম্যাক্সার টেকনোলজিস / এএফপি)

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা, জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি জানিয়েছে যে ইরান পারমাণবিক বোমা বিকাশের কাছাকাছি নয়; তবে ইরান, যা নিয়মিত ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কোনও বেসামরিক পারমাণবিক ব্যবহার ছাড়াই ইউরেনিয়ামকে স্তরে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমাণবিক আলোচনা স্থগিত করেছিল, যা জুনে 12 দিনের যুদ্ধের সময় মার্কিন ও ইস্রায়েল তার পারমাণবিক সাইটগুলিতে বোমা ফেলার পরে তার ত্বরণ সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি রোধ করার লক্ষ্যে ছিল।

তার পর থেকে আইএইএ পরিদর্শকরা আইএইএর প্রধান রাফায়েল গ্রোসি সত্ত্বেও ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে অ্যাক্সেস করতে অক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন যে পরিদর্শনগুলি অপরিহার্য রয়েছে।

ইরান এবং তিনটি ইউরোপীয় শক্তি সর্বশেষে 20 জুন জেনেভাতে আহ্বান করেছিল, যখন যুদ্ধটি এখনও ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেখানে অগ্রগতির কয়েকটি লক্ষণ ছিল।

ইরানের রাজ্য সম্প্রচারক জানিয়েছেন, আইএইএ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য শুক্রবার ভিয়েনা ভ্রমণ করার কারণে একটি ইরানি প্রতিনিধি দল ছিল। এটি আর কোনও বিশদ দেয়নি।

