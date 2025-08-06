ইরান ইস্রায়েলকে হত্যা করা পারমাণবিক বিজ্ঞানীর বিশদ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে কার্যকর করেছে

তেহরান, ইরান-ইরান কর্তৃপক্ষ বুধবার জুনে ইস্রায়েলের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধের সময় নিহত পারমাণবিক বিজ্ঞানী সম্পর্কে তথ্য পাস করে ইস্রায়েলের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির জন্য দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, বিচার বিভাগ জানিয়েছে।
বিচার বিভাগের মিজান অনলাইন ওয়েবসাইট বলেছে, “সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বিচারিক কার্যক্রম এবং তাঁর সাজা নিশ্চিতকরণের পরে রুজবেহ ভাদি … মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।”
ফাঁসিতে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
তাকে কখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বা সাজা দেওয়া হয়েছিল তা তাত্ক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।
মিজান জানিয়েছে যে ভাদি ইরানের একটি “মূল এবং সংবেদনশীল সংস্থা” এ কাজ করেছিল এবং ইস্রায়েলের মোসাদ স্পাই এজেন্সি অনলাইনে নিয়োগের পরে তার অ্যাক্সেস তাকে “শ্রেণিবদ্ধ তথ্য” পাস করতে সক্ষম করেছিল।
জুনের মাঝামাঝি সময়ে ইস্রায়েল ইরানের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বোমা হামলা অভিযান শুরু করে, এমন একটি যুদ্ধ শুরু করে, যার সময় ইরান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ধর্মঘটে প্রতিক্রিয়া জানায়।
ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক সিনিয়র সামরিক কমান্ডার, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং শত শত কয়েকজনকে হত্যা করেছিল, সামরিক সাইট এবং আবাসিক উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত করেছিল।
স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে, কমপক্ষে এক ডজন পারমাণবিক বিজ্ঞানী নিহত হয়েছেন।
ইরান যুদ্ধের পর থেকে ইস্রায়েলের সাথে সহযোগিতা করার সন্দেহের কারণে গ্রেপ্তার হওয়া লোকদের জন্য দ্রুত বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
কর্তৃপক্ষ ইস্রায়েলের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি এবং মোসাদের সাথে কাজ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত বেশ কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য একাধিক গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে।
বুধবার পৃথকভাবে কর্তৃপক্ষ উগ্রপন্থী ইসলামিক স্টেট গ্রুপের সদস্য হিসাবে দোষী সাব্যস্ত একজনকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল, যিনি মিজান জানিয়েছেন, যিনি “ইরানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন” বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ মানবাধিকার গোষ্ঠী অনুসারে ইরান চীনের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক কার্যকর জল্লাদ।
ইস্রায়েল বলেছে যে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাটি উপলব্ধি করতে বাধা দেওয়ার জন্য দেশের শীর্ষ সামরিক নেতৃবৃন্দ, পারমাণবিক বিজ্ঞানী, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাইট এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির উপর এর তীব্র হামলা।
লড়াইয়ের 12 দিন পরে, যার শেষে আমেরিকা তিনটি ইরানি পারমাণবিক সাইটে আঘাত করেছিল, ওয়াশিংটন যুদ্ধবিরতি বন্ধ করে দিয়েছিল।
ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ইরানের গভীর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে গর্বিত করেছে যে তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তার আক্রমণটির পরিকল্পনা করার জন্য অর্জন করেছিল, ইরানের মধ্যে থেকে ড্রোন চালু করার এজেন্টদের দেখানোর জন্য ফুটেজের পূর্বনির্ধারণ সহ।
ইরান ইস্রায়েলি শহরগুলিতে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র গুলি চালিয়ে এই হামলার প্রতিক্রিয়া জানায় যে ২৯ জন নিহত ও ৩,০০০ এরও বেশি আহত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এটি অব্যাহত অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়েছে এবং ইস্রায়েলি গুপ্তচর, অসন্তুষ্ট এবং বিরোধীদের পরিসংখ্যানকে শিকড় দেওয়ার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট অভ্যন্তরীণ ক্র্যাকডাউন চালু করেছে।