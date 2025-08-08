ইরান এবং এফএটিএফ আলোচনা

পাঁচ বছর পরে, এফএটিএফ স্পেশাল ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স জাতীয় আর্থিক গোয়েন্দা কেন্দ্রের প্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।
গত দু’বছরে অ্যান্টি -মনি লন্ডারিং এবং অর্থায়ন সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে দেশের পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের পরে, ফ্যাটফ আঞ্চলিক গোষ্ঠী এবং সাফল্য ইউনিয়নের সচিবালয়, আনুষ্ঠানিকভাবে হাদি খানিকে এবং সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি অফ ইনফেন্সেন্সি কাউন্সিল অফ প্যালেরমো কনভেনশন অন এক্সেসেন্সি কাউন্সিল।
ইরানি মামলার স্বাভাবিককরণের প্রায় ছয় বছর পর স্পেনের মাদ্রিদে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, আমাদের দেশের দ্বন্দ্বকে স্থগিত করে এবং উচ্চ -ঝুঁকিপূর্ণ এফএটিএফ ব্ল্যাকলিস্টের তালিকা থেকে প্রস্থান করে।
পালেরমো কনভেনশন সম্প্রতি জাতিসংঘের বিদেশ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা সাপুধ্যতা কাউন্সিলের দ্বারা অনুমোদিত এবং জমা দেওয়া হয়েছে এবং সিএফটি কনভেনশন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চলছে।
এক্ষেত্রে মঙ্গলবার, ১৪ ই আগস্ট, ২০১০ সালে জাতিসংঘের কাছে জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি সা Saeed দ ইরভানি ঘোষণা করেছিলেন যে ইরান প্রজাতন্ত্রের ইরান প্রজাতন্ত্রের ইউএন কনভেনশন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলনকে ১৫ ই নভেম্বর ইরান প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত করা হয়েছিল। স্বাক্ষর প্রেরণ।
ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরান 12 ডিসেম্বর, 2000, 2000 সালের 12 ডিসেম্বর, 2000 সালে উক্ত সম্মেলনে স্বাক্ষর করে এবং শেষ পর্যন্ত, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের জাতিসংঘের সম্মেলনে প্রবেশের বিষয়টি 1396 সালে ইসলামিক পরামর্শমূলক সমাবেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং এটি গার্ডিয়ান কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়েছিল।
৩১ শে মে, ১৪০৪ সালের ৩১ শে মে রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠিতে ইসলামিক পরামর্শমূলক বিধানসভার স্পিকার সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি জারি করেছিলেন, “ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধের সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জাতিসংঘের কনভেনশনকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানকে অন্তর্ভুক্ত করার আইন”।
এটি লক্ষ করা উচিত যে প্যালারমো কনভেনশন এফএটিএফের চারটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্যে একটি, যা ইরান এর আগে আরও দুটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল।
বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে সমস্ত বাধা এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী আর্থিক স্বচ্ছতার প্রতি ইরানের আস্থার দিকে সিএফটি গ্রহণযোগ্যতা এবং ফ্যাটফ কনভেনশনগুলির চতুর্থ দিকটি যদি সম্পন্ন হয় তবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপচারিতা এবং স্বাভাবিকভাবেই ইরানের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রসারিত করার পথ হতে পারে।