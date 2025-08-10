You are Here
ইরান কোয়েটা-জাহেদান-মাশহাদ ফ্লাইট চালু করেছে
ইরান কোয়েটা-জাহেদান-মাশহাদ ফ্লাইট চালু করেছে



বেলগ্রেডের নিকোলা টেসলা বিমানবন্দর, সার্বিয়া, 13 মার্চ, 2018 এ অবতরণ করার পরে একটি ইরানায়ার এয়ারবাস এ 320 যাত্রী বিমান ট্যাক্সিগুলি। – রয়টার্স

আঞ্চলিক সংযোগের উন্নতির দিকে একটি বড় পদক্ষেপে, ইরান এয়ার কোয়েট্টা, জাহেদান এবং মাশহাদের মধ্যে প্রথমবারের মতো বিমানটি চালু করেছে।

উন্নয়নের স্বাগত জানিয়ে পাকিস্তানের ইরানে রাষ্ট্রদূত মুদাসির টিপু এই প্রবর্তনটিকে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের “দীর্ঘকালীন দাবি” হিসাবে অভিহিত করেছেন।

“আমি একেবারেই আনন্দিত যে ইরান এয়ার সরাসরি কোয়েটা-জাহেদান-মাশহাদ বিমানগুলি শুরু করেছে, তিনটি historic তিহাসিক শহরকে প্রচুর সম্ভাবনার সাথে সংযুক্ত করে। এই নতুন অপারেশনগুলি ব্যবসা, পর্যটন এবং জনগোষ্ঠী সম্পর্ককে বাড়িয়ে তুলবে,” তিনি বলেছিলেন।

মুদাসির টিপু যোগ করেছেন, “আমাদের ভূগোল এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের গভীরতা বিবেচনা করে আমরা পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে বায়ু সংযোগ প্রসারিত করতে থাকব।”

শুক্রবার একটি এয়ারবাস এ 319 এয়ারবাস এ 319 এ প্রথম ফ্লাইটটি কুইট্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। ইরান এয়ার প্রাথমিকভাবে কোয়েটা এবং জাহেদনের মধ্যে এক সাপ্তাহিক বিমান চালাবে।

এই অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে কোয়েট্টা বিমানবন্দরে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নকভি গত মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে সুরক্ষার উদ্বেগের কারণে এই বছরের আরবায়েন তীর্থযাত্রার জন্য পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের রাস্তা দিয়ে ইরান বা ইরাক ভ্রমণ করতে দেওয়া হবে না।

তার এক্স হ্যান্ডেলটিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক, বেলুচিস্তান সরকার এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলির সাথে বিস্তারিত পরামর্শের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

