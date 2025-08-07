ইরান, তুরকি এবং গ্রীস একটি অদ্ভুত কারণে একমত নয় – তাবনাক

তুরস্কে একে ক্যাকাক এবং গ্রিস তাজাতজিকিতে বলা হয়, একটি সাধারণ তবে জনপ্রিয় খাবার যা দই, গ্রেটেড শসা, রসুন, লবণ, তেল এবং শাকসব্জী যেমন ডিল, পুদিনা বা পার্সলে সংযুক্ত করে। এই ঠান্ডা খাবারটি সাধারণত একটি উষ্ণ দিনের শেষে স্বাদ বা হালকা ডিনার হিসাবে পরিবেশন করা হয়।
গ্রীক শব্দ “আলংকারিক” এর মূলটি অটোমান তুর্কি “জাজিক” থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং শব্দটি নিজেই প্রাচীন পার্সিতে “জাগো” এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
গ্রীকদের দই -ভিত্তিক সস ব্যবহারের খুব পুরানো ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং প্রাচীন কাল থেকে অক্সিগালার মতো খাবার রেকর্ড করা হয়েছে, তবে ২ য় বছর ধরে অটোমান কুকবুকের আধুনিক “জাজিক” এর প্রথম লিখিত উল্লেখ, যেখানে দই, শসা এবং শসাটির সংমিশ্রণটি বর্ণনা করা হয়েছে।
ইরানের এই গ্রীষ্মের ফিডটি কয়েক শতাব্দী ধরে “দই এবং শসা” নামের সাথে টেবিলে রয়েছে। ইরানে, এই থালাটি মাঝে মাঝে কিসমিস, আখরোট, শুকনো ফুল বা তাজা পুদিনা যুক্ত করে আরও বিশেষ রঙ খুঁজে পায়।
যদিও এই ফিডের সুনির্দিষ্ট উত্সটি অস্পষ্ট, তবে যা নিশ্চিত তা হ’ল মধ্য প্রাচ্য এবং বালকানস জুড়ে এর বিস্তৃত জনপ্রিয়তা।