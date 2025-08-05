ইরান -পাকিস্তান সড়ক পরিবহণে বীমা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া

۲۳: ۴۸ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব -ইরান -পাকিস্তান আন্তর্জাতিক রোড ট্রান্সপোর্ট কমিটির একাদশতম বৈঠকে চুক্তিগুলির পরে কেন্দ্রীয় বীমা সম্পর্কিত জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক অধিদপ্তরের মতে, জাতীয় পাকিস্তানি বীমা সংস্থাকে সীমান্তে তৃতীয় পক্ষের ইরান গাড়ি রফতানিতে একটি প্রতিনিধি মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় বীমা এবং আন্তর্জাতিক তৃতীয় পক্ষের বীমা ইনস্টিটিউট এবং পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের অতীত চুক্তিগুলি পর্যালোচনা করার জন্য, ইরান চালকদের উপর দ্বিগুণ ব্যয় চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগের মধ্যে একটি বৈঠকে মঙ্গলবার, আগস্ট, ই আগস্ট, উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল।
আন্তর্জাতিক তৃতীয় পক্ষের বীমা ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনেস মাজলুমি সভায় জোর দিয়েছিলেন যে বীমা বিষয়গুলির আরও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, কারণ ইরানি চালকরা পাকিস্তানে পৌঁছানোর আগে ইরানে বাধ্যতামূলক বীমা আইনের আওতায় তাদের যানবাহনকে বীমা করবেন এবং যদি তাদের বীমা কেনার প্রয়োজন হয়। তবে এই গাড়িগুলির অনেকগুলি কেবল স্রাবের জন্য পাকিস্তানি অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ইরানে ফিরে আসে।
তিনি ইসিও সভায় পূর্ববর্তী চুক্তির দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, যা ইসলামাবাদ-তেহরান-এস্তান ইস্তাম্বুল রোড এবং গ্রিন কার্ড সিস্টেমের অনুরূপ প্রক্রিয়াটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে এই চুক্তিগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।
আজকের সভা শেষে, দলগুলি প্রযুক্তিগত এবং আইনী অনুসরণের উপর ভিত্তি করে চুক্তিগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোর দিয়েছিল।