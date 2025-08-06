ইরান পারমাণবিক বিজ্ঞানী ফাঁসের বিষয়ে অভিযুক্ত মোসাদ গুপ্তচরকে কার্যকর করেছে

বুধবার ইরানি সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা দু’দেশের মধ্যে জুনের দ্বন্দ্বের সময় ইস্রায়েলি গোয়েন্দা, মোসাদের কাছে সংবেদনশীল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে।
ইরানের বিচার বিভাগের অফিসিয়াল মিডিয়া আউটলেট অনুসারে, মিজান অনলাইন, রুজবে ভাদি নামে পরিচিত ব্যক্তিটি দেশের সুপ্রিম কোর্ট তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ফাঁস হয়ে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
“সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বিচারিক কার্যনির্বাহী এবং তার সাজা নিশ্চিতকরণের পরে রুজবেহ ভাদি … মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করেছেন “একজন পারমাণবিক বিজ্ঞানী যিনি জায়নিস্ট শাসনের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের সময় হত্যা করেছিলেন।”
নাইজা নিউজ ভাদির গ্রেপ্তার ও সাজা দেওয়ার বিষয়ে বিশদ প্রকাশ করা হয়নি এমন প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করা হয়নি।
মিজান দাবি করেছেন যে ভাদি ইস্রায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ দ্বারা অনলাইনে নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং পরে ইরান পারমাণবিক কর্মীদের সম্পর্কিত “শ্রেণিবদ্ধ তথ্য” স্থানান্তর করেছিলেন।
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা জুনে ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা অনুসরণ করে, এই সময়ে ইস্রায়েল খবরে বলা হয়েছে ইরানী অঞ্চল নিয়ে একটি অভূতপূর্ব 12 দিনের বোমা হামলা প্রচার শুরু হয়েছে।
ইস্রায়েলি ধর্মঘট উভয়ই সামরিক সুবিধা এবং বেসামরিক অঞ্চলকে লক্ষ্য করে এবং সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা এবং কমপক্ষে এক ডজন পারমাণবিক বিজ্ঞানী সহ কয়েকশো নিহত হয়েছে, ইরানের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।
ইরান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ধর্মঘটের সাথে প্রতিশোধ নিয়েছিল, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পর্যবেক্ষকরা দুটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক শিখা-আপসকে যেগুলি বলেছিলেন তাতে দ্বন্দ্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
সংঘাতের পরে, ইরানি কর্তৃপক্ষ ইস্রায়েলের সাথে সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত বিচারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এর পর থেকে বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে, বিচার বিভাগীয় সন্দেহভাজন মোসাদ কর্মীদের উপর তার ক্ল্যাম্পডাউনকে আরও তীব্র করে তুলেছে।
নাইজা নিউজ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ অধিকার গোষ্ঠী অনুসারে ইরান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জল্লাদ হিসাবে রয়ে গেছে বলে জানিয়েছে। দেশের অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরীতা গুপ্তচরবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ বা মাদক সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগে আবদ্ধ।
রাইটস অর্গানাইজেশনগুলি ইরানের বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন অব্যাহত রেখেছে, মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির মামলায় স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য বিচারের অভাবের অভিযোগ তুলেছে।
