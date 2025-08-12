You are Here
ইরান বলেছে আইএইএ আলোচনা দেখার আগে ‘জটিল’ হবে
News

ইরান বলেছে আইএইএ আলোচনা দেখার আগে ‘জটিল’ হবে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

নাসের করিমি এবং করিম চেহেব

11 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ইসফাহান পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্রের একটি উপগ্রহ চিত্র।
ম্যাক্সার টেকনোলজিস দ্বারা সরবরাহিত এই স্যাটেলাইট চিত্রটিতে ইরানের আইএসএফএএইচএন পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকস, রবিবার, 22 জুন, 2025 এর পরে দেখায়। এপি মাধ্যমে ম্যাক্সার টেকনোলজিস দ্বারা ছবি

তেহরান – ইরান এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার মধ্যে আলোচনা “প্রযুক্তিগত” এবং “জটিল” হবে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার বলেছে যে তেহরান গত মাসে এই সংস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর প্রথমবারের মতো পারমাণবিক প্রহরীডগের সফরের আগে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুনে 12 দিনের বিমান যুদ্ধের পরে দু’জনের মধ্যে সম্পর্ক জারি করা হয়েছিল, যেখানে ইরানের মূল পারমাণবিক সুবিধাগুলি বোমা ফাটিয়েছিল। আইএইএ বোর্ড জানিয়েছে যে 12 জুন ইরান ইরানকে নিয়ে ইস্রায়েলের বিমান হামলা চালানোর একদিন আগে ইরান তার অ-বিস্তারমূলক বাধ্যবাধকতাগুলি লঙ্ঘন করেছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

পরে সোমবার, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘড়িবাবাদি ইরানের রাষ্ট্র পরিচালিত আইআরএনএ নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন যে আইএইএর উপ-মহাপরিচালক এবং সুরক্ষার প্রধান ম্যাসিমো অপারো ইরানকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অপারো একটি ইরানি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছেন, যার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, “এজেন্সি এবং ইরানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি” নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

ঘড়িবাবাদি বলেছিলেন যে তারা ভবিষ্যতে আরও বিশদ না দিয়ে পরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

আরও পড়ুন

আইএইএ তাত্ক্ষণিকভাবে এজেন্সিটির ডেপুটি হেডের এই সফর সম্পর্কে কোনও বিবৃতি জারি করেনি, এতে ইরানি পারমাণবিক সাইটগুলিতে কোনও পরিকল্পিত অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র এসেমেল বাঘাই সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরগচির সাথে বৈঠক হতে পারে, “তবে প্রযুক্তিগত আলোচনা, জটিল আলোচনার কারণে এই আলোচনার ফলস্বরূপ কী হবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা কিছুটা শীঘ্রই।”

ইস্রায়েলের সাথে জুন যুদ্ধের সময় বাঘাই আইএইএর “অনন্য পরিস্থিতি” সমালোচনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, “২৪ ঘন্টার পর্যবেক্ষণের অধীনে যে দেশের শান্তিপূর্ণ সুবিধা ছিল তা ধর্মঘটের লক্ষ্য ছিল এবং এজেন্সি একটি জ্ঞানী ও যুক্তিযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত ছিল এবং এটি প্রয়োজনীয় হিসাবে এটির নিন্দা করেনি,” তিনি বলেছিলেন।

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আরাগচি এর আগে বলেছিলেন যে এজেন্সিটির সাথে সহযোগিতা, যা এখন ইরানের সর্বোচ্চ সুরক্ষা সংস্থা, সুপ্রিম জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, উভয় পক্ষকে কীভাবে সহযোগিতা করে তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার বিষয়ে হবে। সিদ্ধান্তটি সম্ভবত তেহরানের কর্মসূচিকে ট্র্যাক করার জন্য পরিদর্শকদের ক্ষমতাকে আরও সীমাবদ্ধ করবে যা ইউরেনিয়ামকে কাছাকাছি অস্ত্র-গ্রেডের স্তরে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ান ৩ জুলাই দেশকে আইএইএর সাথে তার সহযোগিতা স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি বড় ইরানি পারমাণবিক সাইটে বোমা ফেলার পরে ইস্রায়েল ইরানের সাথে বিমান যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং অনেক সামরিক কমান্ডারসহ প্রায় ১,০০০ জনকে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধমূলক ইরানি ধর্মঘট ইস্রায়েলে ২৮ জনকে হত্যা করেছে।

পশ্চিমাদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে চাপ কৌশল হিসাবে ইরানের অতীতে আইএইএ পরিদর্শন সীমিত ছিল এবং এর পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে চুক্তির জন্য তেহরান এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে কীভাবে শীঘ্রই আলোচনা আবার শুরু হবে তা স্পষ্ট নয়।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এবং আইএইএ ২০০৩ সালে ইরানকে সর্বশেষ একটি সংগঠিত পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ছিল তা মূল্যায়ন করেছিল, যদিও তেহরান ইউরেনিয়ামকে% ০% পর্যন্ত সমৃদ্ধ করছিল-90% এর অস্ত্র-গ্রেডের স্তর থেকে দূরে একটি সংক্ষিপ্ত, প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts