ইরান বলেছে এআইএই পারমাণবিক সুযোগ -সুবিধা না দেখে কথোপকথনের জন্য দেশে সফর করবে

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি রবিবার বলেছেন, জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি সংস্থার একজন উচ্চ কর্মচারী সোমবার কথোপকথনের জন্য ইরানে কথোপকথনের জন্য যাবেন, তবে পারমাণবিক সুবিধাগুলিতে কোনও সফর আশা করা যায় না।
যেহেতু ইস্রায়েল জুনে 12 -দিনের যুদ্ধের সময় ইরানের পারমাণবিক সুবিধাগুলিতে প্রথম সামরিক হামলা চালিয়েছিল, তাই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (এআইএ) এর পরিদর্শকরা ইরানের সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও সত্তার প্রধান রাফেল গ্রোসি জানিয়েছেন যে পরিদর্শনগুলি তাদের মূল অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।
ইরান এজেন্সিটিকে ৩১ শে মে একটি ভোঁতা প্রতিবেদন জারি করে বোমা ফেলার পথ কার্যকরভাবে প্রস্তুত করার অভিযোগ করেছে, যা ৩৫ টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এআইএএ গভর্নর কাউন্সিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল, ঘোষণা করার জন্য যে ইরান তার অ -প্রসারণ বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে।
পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধানের বিষয়টি অস্বীকারকারী ইরান বলেছে যে এটি এখনও পারমাণবিক অ -প্রোলিফারেশন চুক্তির (পিএমএস) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
“সহযোগিতা কাঠামো নির্ধারণের জন্য আগামীকাল আইএইএর সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে,” আরাঘচি তার টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে বলেছিলেন।
“গ্রোসি উপ-মহাপরিচালক আগামীকাল তেহরানে আসবেন, তবে আমরা কোনও কাঠামোতে পৌঁছা পর্যন্ত কোনও পারমাণবিক স্থাপনা দেখার কোনও পরিকল্পনা নেই।”
গত মাসে ইরান আইএইএর সাথে সহযোগিতা স্থগিত করে সংসদ কর্তৃক গৃহীত একটি আইন প্রচার করেছিল। আইনটি বলা হয়েছে যে এজেন্সি কর্তৃক ইরানের পারমাণবিক সুবিধার ভবিষ্যতের যে কোনও পরিদর্শন তেহরান জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের অনুমোদনের প্রয়োজন।